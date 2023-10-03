Rekabet ve Kıyas Ortamında Büyüme | Kendini Bilmek
Bu bölümde Uzman Aile ve Çift Terapisti Ayşenur Bayraktar ile hayata kıyas penceresinden bakmanın zorlukları konuşuldu.
Bu bölümde Nihan Yaşaroğlu'nun konuğu Uzman Aile ve Çift Terapisti Ayşenur Bayraktar oldu.
00:00 Kendini Bilmek
04:00 Rekabet ve kıyas ortamında büyüme
07:30 Çocuklar arasında kıyas yapmanın zararları neler?
18:00 Kendimizi neden başkalarıyla kıyaslıyoruz?
32:00 Aile ortamında kıyas yapmak hangi sorunları doğuruyor?
45:00 Hayata kıyas penceresinden bakmak bizi nasıl etkiler?
01:04:00 Eşler neden birbirlerini başkaları ile kıyaslıyor?
01:13:00 Kıyas ve rekabet eşleri nasıl olumsuz etkiliyor?