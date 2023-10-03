Rekabet ve Kıyas Ortamında Büyüme | Kendini Bilmek

Bu bölümde Uzman Aile ve Çift Terapisti Ayşenur Bayraktar ile hayata kıyas penceresinden bakmanın zorlukları konuşuldu.

Bu bölümde Nihan Yaşaroğlu'nun konuğu Uzman Aile ve Çift Terapisti Ayşenur Bayraktar oldu.

00:00 Kendini Bilmek

04:00 Rekabet ve kıyas ortamında büyüme

07:30 Çocuklar arasında kıyas yapmanın zararları neler?

18:00 Kendimizi neden başkalarıyla kıyaslıyoruz?

32:00 Aile ortamında kıyas yapmak hangi sorunları doğuruyor?

45:00 Hayata kıyas penceresinden bakmak bizi nasıl etkiler?

01:04:00 Eşler neden birbirlerini başkaları ile kıyaslıyor?

01:13:00 Kıyas ve rekabet eşleri nasıl olumsuz etkiliyor?