Çocuklarda Sorumluluk Bilinci | Kendini Bilmek
Bu bölümde Klinik Psikolog Ayşenur Bayraktar ile sorumluluk bilinci konuşuldu.
Nihan Yaşaroğlu Avcı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Kendini Bilmek'te bugün çocuklarda sorumluluk bilincinin önemi konuşuldu. Bu bölümde Nihan Yaşaroğlu'nun konuğu Klinik Psikolog Ayşenur Bayraktar oldu.
00:00 Kendini Bilmek
02:00 Çocuklarda sorumluluk bilinci
04:30 Kendimizi karşı olan sorumluluklarımız neler?
06:30 Sorumluluklar ve iç kontrol becerisi
14:00 Boş durduğumuz zamanlar neden sorumsuz hissediyoruz?
22:00 Hayatımızın sorumluluğunu alabiliyor muyuz?
30:00 Çocuklara sorumluluk bilinci nasıl kazandırılır?
34:00 Katı ebeveyn tutumları neler?
38:30 Çocuklarda sorumluluk bilinci
54:00 Çocuklara sorumluluk bilinci nasıl kazandırılır?
01:01:00 Hayatının sorumluluğunu alamayan kişiler başkasını mı suçlar?
01:05:00 Sadece anne babamız mutlu olsun diye yaşamak sorumluluktan kaçmak mı?
01:19:00 Sorumluluklar ve iç kontrol becerisi
01:28:00 İyi yaşama sorumluluğu nedir?
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