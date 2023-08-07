Çocuklarda Sorumluluk Bilinci | Kendini Bilmek

Bu bölümde Klinik Psikolog Ayşenur Bayraktar ile sorumluluk bilinci konuşuldu.

Nihan Yaşaroğlu Avcı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Kendini Bilmek'te bugün çocuklarda sorumluluk bilincinin önemi konuşuldu. Bu bölümde Nihan Yaşaroğlu'nun konuğu Klinik Psikolog Ayşenur Bayraktar oldu.

00:00 Kendini Bilmek

02:00 Çocuklarda sorumluluk bilinci

04:30 Kendimizi karşı olan sorumluluklarımız neler?

06:30 Sorumluluklar ve iç kontrol becerisi

14:00 Boş durduğumuz zamanlar neden sorumsuz hissediyoruz?

22:00 Hayatımızın sorumluluğunu alabiliyor muyuz?

30:00 Çocuklara sorumluluk bilinci nasıl kazandırılır?

34:00 Katı ebeveyn tutumları neler?

38:30 Çocuklarda sorumluluk bilinci

54:00 Çocuklara sorumluluk bilinci nasıl kazandırılır?

01:01:00 Hayatının sorumluluğunu alamayan kişiler başkasını mı suçlar?

01:05:00 Sadece anne babamız mutlu olsun diye yaşamak sorumluluktan kaçmak mı?

01:19:00 Sorumluluklar ve iç kontrol becerisi

01:28:00 İyi yaşama sorumluluğu nedir?

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