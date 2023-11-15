Bir İnsanlık Sınavı: Filistin | Kendini Bilmek

Bu bölümde Nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci ile Filistin'deki insanlık dramı konuşuldu.

Bu bölümde Nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci'nin katkılarıyla seyircilerden gelen sorular cevaplandı. Psikolog Nihan Avcı'nın katkılarıyla Kendini Bilmek yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Kendini Bilmek

02:00 Bir insanlık sınavı: Filistin

05:00 Filistin'deki insanlık dramı

08:15 İnsanlığımızın sınavını verdiğimiz yer: Filistin

21:00 Filistin'deki soykırıma kimler sessiz kalıyor?

38:00 Oğlum arkadaşlarıyla yaşadıklarını anlatıp ağlıyor, ne yapmalıyım?

45:00 Parmak emme, parmak soyma gibi rahatsızlıklar neden oluşur?

49:00 15 yaşında bir kızım var ve bir erkek arkadaşı olduğunu öğrendim, ne yapmalıyım?

54:30 Oğlum Lise 2'de okula karşı çok hevessiz, ne yapmalıyım?

01:03:00 3 yaşında epilepsi hastası oğlum var, çok zor iletişim kuruyor, ne yapmalıyım?

01:15:00 Uyumsuz hayal kurma bozukluğu olanlar ne yapmalı?

01:18:00 Bebeklerde uyku eğitimi ne zaman başlamalı?

01:20:30 Çocuklara uyku eğitimi verilmeli mi?

01:22:00 Öfkemi kontrol etmekte zorlanıyorum, ne yapmalıyım?

01:27:00 Eşimin ailesi bana sürekli laf söylüyor, çok ağırıma gidiyor, ne yapmalıyım?

01:36:00 Bir şeye canım sıkıldığında onu asla unutamıyorum, ne yapmalıyım?