Toplumda Öğretmenin Rolü | Kendini Bilmek
Bu bölümde öğretmenlerin öğrenciler üzerindeki psikolojik etkisi konuşuldu.
Öğretmenin toplumdaki rolü nedir? Eğitimde sevgi temelli yaklaşım çocukların özgüvenini nasıl artırıyor? Eğitimde oyunun çocuk gelişimine etkisi nedir? Bu bölümde Eğitimci / Yazar Cumali Sever, Eğitimci / Yazar Kübra Nur Ekmen ve Çocuk Gelişimci / Drama Eğitmeni Şeyma Nur Türk konuk oldu.
00:00 Kendini Bilmek
03:30 Toplumda Öğretmenin Rolü
04:30 Gelecek nesillerin inşası için öğretmen neden önemli?
09:25 "İdeal" öğretmen tanımı nasıl olmalı?
16:00 Öğretmenlerin öğrenciler üzerindeki psikolojik etkisi
20:00 Öğrenci öğretmen arasındaki güven ilişkisi
25:30 Öğretmen öğrenci ilişkisi öğrenci başarısını nasıl etkiliyor?
31:00 Teknolojinin gelişimi öğretmenleri nasıl etkiledi?
57:00 Eğitimde oyunun çocuk gelişimine etkisi
01:00:00 Sevdirerek öğretmek mümkün mü?
01:05:00 Aileler, çocuklarına eğitimi nasıl sevdirebilir?
01:15:00 Aileler, çocuklarına eğitimi nasıl sevdirebilir?
01:24:00 Eğitimde sevgi temelli yaklaşım
01:34:00 Eğitimde pozitif pekiştirme ve ödüllendirme
01:37:00 Eğitimde sevgi temelli yaklaşım özgüveni artırır mı?