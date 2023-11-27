Toplumda Öğretmenin Rolü | Kendini Bilmek

Bu bölümde öğretmenlerin öğrenciler üzerindeki psikolojik etkisi konuşuldu.

Öğretmenin toplumdaki rolü nedir? Eğitimde sevgi temelli yaklaşım çocukların özgüvenini nasıl artırıyor? Eğitimde oyunun çocuk gelişimine etkisi nedir? Bu bölümde Eğitimci / Yazar Cumali Sever, Eğitimci / Yazar Kübra Nur Ekmen ve Çocuk Gelişimci / Drama Eğitmeni Şeyma Nur Türk konuk oldu.

00:00 Kendini Bilmek

03:30 Toplumda Öğretmenin Rolü

04:30 Gelecek nesillerin inşası için öğretmen neden önemli?

09:25 "İdeal" öğretmen tanımı nasıl olmalı?

16:00 Öğretmenlerin öğrenciler üzerindeki psikolojik etkisi

20:00 Öğrenci öğretmen arasındaki güven ilişkisi

25:30 Öğretmen öğrenci ilişkisi öğrenci başarısını nasıl etkiliyor?

31:00 Teknolojinin gelişimi öğretmenleri nasıl etkiledi?

57:00 Eğitimde oyunun çocuk gelişimine etkisi

01:00:00 Sevdirerek öğretmek mümkün mü?

01:05:00 Aileler, çocuklarına eğitimi nasıl sevdirebilir?

01:15:00 Aileler, çocuklarına eğitimi nasıl sevdirebilir?

01:24:00 Eğitimde sevgi temelli yaklaşım

01:34:00 Eğitimde pozitif pekiştirme ve ödüllendirme

01:37:00 Eğitimde sevgi temelli yaklaşım özgüveni artırır mı?