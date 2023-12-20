Endişe ve Kaygı ile Yaşamak | Kendini Bilmek
Bu bölümde Aile ve Çift Terapisti Ayşenur Bayraktar ile "Endişe ve Korku" meselesi konuşuldu.
Nihan Yaşaroğlu'nun moderatörlüğünde Kendini Bilmek'te bugün "Endişe ve Korku" meseleleri merkezinde değişen dünyamızdaki korku ve endişe kaynaklı hususlar konuşuldu. Kendini Bilmek'te bugün Uzman Aile ve Çift Terapisti Ayşenur Bayraktar konuk oldu.
00:00 Kendini Bilmek
02:00 Endişe ve Kaygı ile Yaşamak
04:00 Endişe ve Korku Aynı Şey Mi?
06:50 Korku da Sevgi Gibi Bir Duygudur
11:10 Endişe ve Kaygı ile Yaşamak
13:40 Endişenin Günlük Hayatımıza Etkisi
19:00 Korkularımızla Nasıl Başa Çıkabiliriz?
22:00 Endişe ve Korku En çok Hangi Durumlarda Ortaya Çıkar?
26:00 Endişe ve Kaygı İle Yaşamak
28:00 Endişe ve Korku Hangi Durumlarda Ortaya Çıkar?
38:00 Endişe, Kaygı ve Korku
43:00 Endişe ve Kaygıyı Neler Tetikler?
51:00 Endişe ve Kaygı ile Yaşamak
58:00 Endişenin Günlük Hayatımıza Etkisi
01:08:00 Endişe ve Kaygı ile Yaşamak
01:13:00 Korkuyla Başa Çıkmanın Yolları
01:18:00 Endişe, Kaygı ve Korku
01:21:00 Endişe ve Kaygı ile Yaşamak
01:26:20 Normal Kaygı ve Aşırı Kaygı Arasındaki Fark Ne?
01:32:45 Aşırı Endişe ve korkunun Zararı Ne?
01:35:40 Kaygı ve Endişeye Karşı Güven Duygusu Nasıl İnşa Edilebilir?