Endişe ve Kaygı ile Yaşamak | Kendini Bilmek

Bu bölümde Aile ve Çift Terapisti Ayşenur Bayraktar ile "Endişe ve Korku" meselesi konuşuldu.

Nihan Yaşaroğlu'nun moderatörlüğünde Kendini Bilmek'te bugün "Endişe ve Korku" meseleleri merkezinde değişen dünyamızdaki korku ve endişe kaynaklı hususlar konuşuldu. Kendini Bilmek'te bugün Uzman Aile ve Çift Terapisti Ayşenur Bayraktar konuk oldu.

00:00 Kendini Bilmek

02:00 Endişe ve Kaygı ile Yaşamak

04:00 Endişe ve Korku Aynı Şey Mi?

06:50 Korku da Sevgi Gibi Bir Duygudur

11:10 Endişe ve Kaygı ile Yaşamak

13:40 Endişenin Günlük Hayatımıza Etkisi

19:00 Korkularımızla Nasıl Başa Çıkabiliriz?

22:00 Endişe ve Korku En çok Hangi Durumlarda Ortaya Çıkar?

26:00 Endişe ve Kaygı İle Yaşamak

28:00 Endişe ve Korku Hangi Durumlarda Ortaya Çıkar?

38:00 Endişe, Kaygı ve Korku

43:00 Endişe ve Kaygıyı Neler Tetikler?

51:00 Endişe ve Kaygı ile Yaşamak

58:00 Endişenin Günlük Hayatımıza Etkisi

01:08:00 Endişe ve Kaygı ile Yaşamak

01:13:00 Korkuyla Başa Çıkmanın Yolları

01:18:00 Endişe, Kaygı ve Korku

01:21:00 Endişe ve Kaygı ile Yaşamak

01:26:20 Normal Kaygı ve Aşırı Kaygı Arasındaki Fark Ne?

01:32:45 Aşırı Endişe ve korkunun Zararı Ne?

01:35:40 Kaygı ve Endişeye Karşı Güven Duygusu Nasıl İnşa Edilebilir?