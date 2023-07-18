Sigara Bağımlılığı | Kendini Bilmek
Bu bölümde Klinik Psikolog Ahmet Yılmaz ve Klinik Psikolog Gaye Kağan ile birlikte "Sigara Bağımlılığı" konuşuldu.
Nihan Yaşaroğlu'nun moderatörlüğünde Kendini Bilmek'te bugün "Bağımlılık" konusu konuşuldu. Kendini Bilmek'e bugün Klinik Psikolog Ahmet Yılmaz ve Klinik Psikolog Gaye Kağan konuk oldu.
00:00 Kendini Bilmek
02:00 Gençlerde elektronik sigara bağımlılığı
04:15 Bağımlılığın oluştuğu aşamalar neler?
06:00 Bir hastalık olarak: Bağımlılık
14:00 Bağımlılıkla mücadelede aileye düşen görevler
20:00 Ebeveyn tutum ve davranışlarının bağımlılık ile ilişkisi
32:00 Çocuğunun sigara içtiğini öğrenen ebeveynler ne yapmalı?
01:20:00 Çocuklarımızın hayatına nereye kadar müdahale edebiliriz?
01:36:00 Bağımlılıkla mücadelede aileye düşen görevler