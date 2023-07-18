Sigara Bağımlılığı | Kendini Bilmek

Bu bölümde Klinik Psikolog Ahmet Yılmaz ve Klinik Psikolog Gaye Kağan ile birlikte "Sigara Bağımlılığı" konuşuldu.

Nihan Yaşaroğlu'nun moderatörlüğünde Kendini Bilmek'te bugün "Bağımlılık" konusu konuşuldu. Kendini Bilmek'e bugün Klinik Psikolog Ahmet Yılmaz ve Klinik Psikolog Gaye Kağan konuk oldu.

00:00 Kendini Bilmek

02:00 Gençlerde elektronik sigara bağımlılığı

04:15 Bağımlılığın oluştuğu aşamalar neler?

06:00 Bir hastalık olarak: Bağımlılık

14:00 Bağımlılıkla mücadelede aileye düşen görevler

20:00 Ebeveyn tutum ve davranışlarının bağımlılık ile ilişkisi

32:00 Çocuğunun sigara içtiğini öğrenen ebeveynler ne yapmalı?

01:20:00 Çocuklarımızın hayatına nereye kadar müdahale edebiliriz?

01:36:00 Bağımlılıkla mücadelede aileye düşen görevler