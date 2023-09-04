Çocukları Mizaçlarına Uygun Eğitmek I Kendini Bilmek

Okula uyum haftasında çocuklara nasıl yaklaşmalıyız?

Kendini Bilmek'e bugün Karakter Analisti - Eğitim Uzmanı Özgü Güler konuk oldu. Nihan Yaşaroğlu'nun sunumuyla Kendini Bilmek sizlerle...

00:00 Kendini Bilmek

02:00 Sağlıklı Çocuklar Yetiştirmek

03:05 Çocuklar Okula Gitmekte Neden Zorlanır?

16:55 Okula Uyum Haftasında Çocuklara Nasıl Yaklaşmalıyız?

20:28 Mizaçlar ve Çocukların Özellikleri

31:50 Çocukları Mizaçlarına Uygun Eğitmek

44:15 Hangi Mizaçlar Nasıl Davranır?

01:02:35 Çocuklar Neden Bağ Kurmakta Zorluk Yaşar?

01:21:05 Mizaçları Bilmek Çocuk Yetiştirmeye Nasıl Etki Eder?

01:28:10 Yumuşak Mizaçlı Çocuklarla Baskın Mizaçlı Çocuklar Arasındaki Farklar

01:30:25 Ebeveynler Olarak Çocuklarımızı Nasıl Daha İyi Tanıyabiliriz?