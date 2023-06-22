Aileler için doğa etkinlikleri | Kendini Bilmek

Yaz tatilini aileler çocukları ile nasıl değerlendirebilir?

Kendini Bilmek'e bugün Dağcı Yürüyüş Lideri Eyüp Güvere ve Dağcı Lisanslı Sporcu Elif Güvere konuk oldu.

00:00 Kendini Bilmek

02:00 Çocuklarla yapılabilecek yaz etkinlikleri

06:00 Okul tatilinde yaz etkinlikleri

08:30 Yaz tatilini aileler çocukları ile nasıl değerlendirebilir?

13:00 Doğa aktivitesinin içeriğini nasıl anlamalıyız?

15:30 Kamp yapmak çocukların hangi yönünü geliştirir?

21:45 Doğada zaman geçirmek insanlara neler kazandırır?

32:00 Kontrollü ebeveynlik çocukları doğadan uzak mı tutuyor?

39:00 Şehir yaşantısı ile örülüyken doğayı hayatımıza nasıl katacağız?

44:30 Doğayla iç içe nesiller yetiştirmek

51:00 Aileler için doğa etkinlikleri

57:00 Aileler için doğa etkinlik tavsiyeleri

01:04:00 Temel kamp eğitimlerini nasıl edinebiliriz?

01:35:00 İstanbul'da doğa etkinlikleri yapılacak alanlar