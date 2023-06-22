Aileler için doğa etkinlikleri | Kendini Bilmek
Yaz tatilini aileler çocukları ile nasıl değerlendirebilir?
Kendini Bilmek'e bugün Dağcı Yürüyüş Lideri Eyüp Güvere ve Dağcı Lisanslı Sporcu Elif Güvere konuk oldu.
00:00 Kendini Bilmek
02:00 Çocuklarla yapılabilecek yaz etkinlikleri
06:00 Okul tatilinde yaz etkinlikleri
08:30 Yaz tatilini aileler çocukları ile nasıl değerlendirebilir?
13:00 Doğa aktivitesinin içeriğini nasıl anlamalıyız?
15:30 Kamp yapmak çocukların hangi yönünü geliştirir?
21:45 Doğada zaman geçirmek insanlara neler kazandırır?
32:00 Kontrollü ebeveynlik çocukları doğadan uzak mı tutuyor?
39:00 Şehir yaşantısı ile örülüyken doğayı hayatımıza nasıl katacağız?
44:30 Doğayla iç içe nesiller yetiştirmek
51:00 Aileler için doğa etkinlikleri
57:00 Aileler için doğa etkinlik tavsiyeleri
01:04:00 Temel kamp eğitimlerini nasıl edinebiliriz?
01:35:00 İstanbul'da doğa etkinlikleri yapılacak alanlar