Motivasyon ve Hedeflere Ulaşabilmek | Kendini Bilmek

Bu bölümde Klinik Psikolog Ayşenur Bayraktar ile motivasyon ve başarı ilişkisi konuşuldu.

Motivasyonu olmayan insan başarıya ulaşır mı? Aile nasıl bir motivasyon kaynağı? Motivasyonda süreç nasıl işliyor? Kişisel motivasyonu nasıl artırabiliriz?

Kendini Bilmek'te bugün Klinik Psikolog Ayşenur Bayraktar ile motivasyon ve başarı ilişkisi konuşuldu. Psikolog Nihan Avcı'nın moderatörlüğünde Kendini Bilmek yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Kendini Bilmek

03:30 Motivasyon başarıyı nasıl getirir?

05:00 Motivasyonu olmayan insan başarıya ulaşır mı?

07:30 Kendini tanımanın hedef oluşturmadaki önemi nedir?

09:00 Aile nasıl bir motivasyon kaynağı?

17:00 Çocukları haz odaklı yetiştirmenin olumsuz yanları neler?

19:30 Yetersizlik duygusu bizi nasıl olumsuz etkiliyor?

23:15 Hedeflerimiz bizi nasıl motive eder?

28:45 Motivasyonda süreç nasıl işliyor?

31:45 Motivasyonda "ısrar" ne kadar önemli?

35:30 Bizi harekete geçiren bir güç: Motivasyon

39:15 Hedeflerimizi belirlerken çevre faktörü etkili mi?

42:30 Kaygılı insanlar hedeflerine ulaşmada hangi zorlukları yaşıyor?

46:00 İstek ve hedef belirleme arasındaki farklar neler?

52:00 Hedefleri hayaller ve motivasyon

01:11:00 Motivasyon bizi nasıl harekete geçirir?

01:15:00 Kişisel motivasyonu nasıl artırabiliriz?

01:31:00 Aile nasıl bir motivasyon kaynağı?