Enfeksiyon ve Dönemsel Hastalıklar | Kendini Bilmek

Bu bölümde Prof. Dr. İlyas Dökmetaş ile bağırsak enfeksiyonlarının nedenleri ve belirtileri konuşuldu.

Kendini Bilmek'te bugün Prof. Dr. İlyas Dökmetaş konuk oldu. Nihan Yaşaroğlu'nun Kendini Bilmek yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Kendini Bilmek

03:00 Enfeksiyon ve dönemsel hastalıklar

05:00 Bağışıklık sistemi enfeksiyonlara karşı nasıl çalışır?

09:00 Enfeksiyonlara karşı kendimizi nasıl koruyabiliriz?

13:00 Aşılar nasıl çalışır ve toplum bağışıklığı neden önemli?

19:00 Enfeksiyonlara karşı aşı neden önemli?

26:00 Enfeksiyon hastalıklara karşı maske neden önemli?

30:00 Grip ve nezle nasıl ayırt edilir?

40:00 Enfeksiyon hastalıklarıyla ilgili yanlış bilinenler

44:00 Mevsimsel hastalıklara karşı takviye ilaçlar alınmalı mı?

47:00 Kovid - 19'un yeni varyantları görülüyor mu?

51:00 Bağırsak enfeksiyonlarının nedenleri ve belirtileri

59:00 "Bir serum taktırayım da kendime geleyim" durumu uygun mu?