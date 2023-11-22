Bipolar Bozukluk Nedir? I Kendini Bilmek

Nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci'nin katkılarıyla seyircilerden gelen sorular cevaplandı.

Bu bölümde Nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci'nin katkılarıyla seyircilerden gelen sorular cevaplandı. Psikolog Nihan Avcı'nın katkılarıyla Kendini Bilmek yeni bölümüyle sizlerle...

04:00 Bipolar Bozukluk Nedir?

12:30 Alışveriş Yerine Gezi Yapıyorum ve Rahatlıyorum. Bunun Sebebi Ne Olabilir?

18:00 Kızım Eve Biri Gelince Değişiyor, Neden Olabilir?

24:00 Evimde Huzursuzluk Oluyor Ne Yapmalıyım?

31:30 Çok Düşünüyorum, Mutsuzum Ne Yapmalıyım?

35:15 Eşimin Kız Kardeşiyle Uzun Konuşması Beni Üzüyor, Ne Yapmalıyım?

43:00 Manasızca Gülmem Yanlış Anlaşılıyor, Ne Yapmalıyım?

47:15 Kırmak İstemediğim Birine Nasıl Davranmalıyım?

49:45 Bizden Uzaklaşan Kardeşimize Nasıl Davranmalıyız?

58:00 Online Terapi İnsanı Rahatlatır Mı?

01:07:00 Şehir Dışında Çalışmak Aile Hayatımızı Nasıl Etkiler?

01:16:00 Çocuğum Jest ve Mimiklerle Konuşuyor, Ne Yapmalıyız?

01:30:00 Eşimi Aile Evine Gönderdim, Ne Yapmalıyım?

01:37:45 Kocam Ev İşlerinde Yardım Etmeyen Birisi, Ne Yapmalıyız?