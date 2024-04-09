Bayram Psikolojimize Nasıl İyi Geliyor? | Kendini Bilmek

Bayramları Affetme Ve Hoşgörü İçin Nasıl Vesile Kılabiliriz?

Kendini Bilmek'e bugün Uzman Klinik Psikolog Ayşenur Bayraktar konuk oldu. Psikolog Nihan Avcı'nın moderatörlüğünde Kendini Bilmek yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Kendini Bilmek

00:50 Ailede Bayram Ruhu

03:20 Bayram Psikolojimize Nasıl İyi Geliyor?

07:28 Bayramlar Birlik Ve Beraberliği Nasıl Güçlendiriyor?

16:35 Sevgi, Hangi Olumsuz Duyguların Önüne Geçiyor?

18:55 Affeden, Affettiğinde Ne Kazandırıyor?

23:30 Duygularda Ölçülü Olmak

26:30 Uzun Süre Küs Kalmak İlişkileri Nasıl Etkiliyor?

30:35 Bayramları Affetme Ve Hoşgörü İçin Nasıl Vesile Kılabiliriz?

40:40 Ailede Bayram Ruhu

46:45 Küsmeden Nasıl Sınır Koyabiliriz?

1:05:50 Bayram Ziyaretlerinde Yapılan Yanlışlar Neler?