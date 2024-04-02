İradeni Güçlendirmek İçin Kazanman Gereken 10 Prensip | Kendini Bilmek

İradesi Güçlü Çocuk Nasıl Yetiştirilir?

Kendini Bilmek'e bugün Ayşenur Bayraktar konuk oldu. Psikolog Nihan Avcı'nın sunumuyla Kendini Bilmek yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Kendini Bilmek

02:00 Bir Davranışı Tercih Edip Gerçekleştirme Gücü: İrade

03:00 İrade Nedir?

05:30 İradeyi Güçlendirme Yolları Neler?

06:15 İradesiz İnsan Olur mu?

07:30 İradeyi Ortaya Koyan Kavramlar Neler?

10:30 Hangi Mizaçtaki İnsanlar Daha İradesiz?

12:15 Çocuklarda İrade Gücünün Oluşum Süreci

14:45 Aşırı Kaygı Çocukta İradeyi Nasıl Etkiler?

17:00 Çocuklarda İradenin Oluşmasında Ailenin Rolü

19:00 Kararlılık İradeyi Nasıl Etkiliyor?

21:00 Bazı Çocuklara Sorumluluk Kazandırmak Neden Daha Zor?

28:00 İradeyi Güçlendirme Yolları Neler?

33:00 Çocuklarda İrade Gücünün Oluşum Süreci

35:00 İrade Oluşumunda Öz Kontrolün Önemi Ne?

38:30 İrade Nasıl Oluşur ve Nasıl Güçlendirilir?

41:30 İradesi Güçlü Çocuk Nasıl Yetiştirilir?

46:00 Özgür İrade Nedir?

49:00 İradesiz İnsan Olur mu?

53:30 İradesizliğin Temelinde Ne Yatıyor?

57:00 İradeyi Güçlendirme Yolları Neler?

01:12:00 İradeli Olmak İçin 10 Öneri