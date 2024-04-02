İradeni Güçlendirmek İçin Kazanman Gereken 10 Prensip | Kendini Bilmek
İradesi Güçlü Çocuk Nasıl Yetiştirilir?
Kendini Bilmek'e bugün Ayşenur Bayraktar konuk oldu. Psikolog Nihan Avcı'nın sunumuyla Kendini Bilmek yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Kendini Bilmek
02:00 Bir Davranışı Tercih Edip Gerçekleştirme Gücü: İrade
03:00 İrade Nedir?
05:30 İradeyi Güçlendirme Yolları Neler?
06:15 İradesiz İnsan Olur mu?
07:30 İradeyi Ortaya Koyan Kavramlar Neler?
10:30 Hangi Mizaçtaki İnsanlar Daha İradesiz?
12:15 Çocuklarda İrade Gücünün Oluşum Süreci
14:45 Aşırı Kaygı Çocukta İradeyi Nasıl Etkiler?
17:00 Çocuklarda İradenin Oluşmasında Ailenin Rolü
19:00 Kararlılık İradeyi Nasıl Etkiliyor?
21:00 Bazı Çocuklara Sorumluluk Kazandırmak Neden Daha Zor?
28:00 İradeyi Güçlendirme Yolları Neler?
33:00 Çocuklarda İrade Gücünün Oluşum Süreci
35:00 İrade Oluşumunda Öz Kontrolün Önemi Ne?
38:30 İrade Nasıl Oluşur ve Nasıl Güçlendirilir?
41:30 İradesi Güçlü Çocuk Nasıl Yetiştirilir?
46:00 Özgür İrade Nedir?
49:00 İradesiz İnsan Olur mu?
53:30 İradesizliğin Temelinde Ne Yatıyor?
57:00 İradeyi Güçlendirme Yolları Neler?
01:12:00 İradeli Olmak İçin 10 Öneri