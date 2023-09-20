Aileye Dair Sorular I Kendini Bilmek

Eşim sosyal medya kullanmamı istemiyor, ne yapmalıyım?

Kendini Bilmek'te bugün Şehadet Ekmen Peynirci ile seyircilerden gelen sorular cevaplandı. Kendini Bilmek yeni bölümüyle sizlerle...

02:17 Hamile çocuğumun dini duygusu çok zayıf ve ağlama krizine giriyor, ne yapmalı?

08:50 Eşim sorumluluk almıyor, çocuklarımızı dinlemiyor. Ne yapmalıyım?

15:00 Epilepsi hastasıyım, dikkatim sürekli dağılıyor. Ne yapmalıyım?

17:30 Temizlik takıntısı olan çocuğuma nasıl davranmalıyım?

21:20 Eşim sosyal medya kullanmamı istemiyor, ne yapmalıyım?

37:05 Eşim çok anlayışlı biri ama sürekli ailesini savunuyor. Tartışmadan duramıyorum, ne yapmalıyım?

51:10 19 yaşındaki kızım toplum içinde konuşmaktan çok çekiniyor. Nasıl davranmalıyım?

54:55 Oğlum ders yapmak istemiyor, ödül-ceza mı uygulamalıyım, ne yapmam lazım?

1:00:00 Okul değişiminden dolayı çocuğum okula gitmek istemiyor, ne yapmalıyım?

1:02:10 Başkalarından çok çekinme ve utanma durumları nasıl aşılır?

1:05:00 Kayınvalidem eşimi çok dolduruyor ve bu durum beni çok yoruyor, ne yapmalıyım?

1:14:15 Çocuklarımı spora yönlendirmek istiyorum, ne yapmalıyım?

1:17:35 Ağız şapırdatma ve sakız çiğneme sesinden çok rahatsız oluyorum, bu durumu nasıl çözebilirim?

1:24:05 8 yaşındaki torunumu şiddet içeren bir spora göndermek istemiyorum, nereden yardım almalıyım?

1:28:34 Eşim özel günlerin kutlanmasını istemiyor, ne yapmalıyım?