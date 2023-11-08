Filistin Soykırımına Karşı Boykot | Kendini Bilmek

Bu bölümde Nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci ile seyircilerden gelen sorular cevaplandı

Bu bölümde Nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci ile seyircilerden gelen sorular cevaplandı...

00:00 Kendini Bilmek

05:30 Filistin soykırımına karşı boykot neden önemli?

22:00 Teknoloji bireyleri sosyallikten nasıl uzaklaştırıyor?

34:00 Hedefi olmayan biri için motivasyon kaynağı neler olabilir?

51:00 Öğrencimi ders çalışması için motive etmekte çok zorlanıyorum, ne yapmalıyım?

01:14:00 Eşimin ailesi ile aram iyi değil, sürekli beni manipüle ediyorlar...

01:21:00 Oğlum ilkokul öğrencisi, ödevlerini yaptıramıyorum, ne yapmalıyım?

01:25:00 Ödev yapmayan çocuğa nasıl davranmalıyız?

01:29:00 Çocuğa zorla ders yaptırılmalı mı?

01:33:00 Çocuklarda ergenlik dönemi neden önemli?