Filistin Soykırımına Karşı Boykot | Kendini Bilmek
Bu bölümde Nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci ile seyircilerden gelen sorular cevaplandı
Bu bölümde Nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci ile seyircilerden gelen sorular cevaplandı...
00:00 Kendini Bilmek
05:30 Filistin soykırımına karşı boykot neden önemli?
22:00 Teknoloji bireyleri sosyallikten nasıl uzaklaştırıyor?
34:00 Hedefi olmayan biri için motivasyon kaynağı neler olabilir?
51:00 Öğrencimi ders çalışması için motive etmekte çok zorlanıyorum, ne yapmalıyım?
01:14:00 Eşimin ailesi ile aram iyi değil, sürekli beni manipüle ediyorlar...
01:21:00 Oğlum ilkokul öğrencisi, ödevlerini yaptıramıyorum, ne yapmalıyım?
01:25:00 Ödev yapmayan çocuğa nasıl davranmalıyız?
01:29:00 Çocuğa zorla ders yaptırılmalı mı?
01:33:00 Çocuklarda ergenlik dönemi neden önemli?