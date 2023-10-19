Akran Zorbalığı İle Baş Etme Yolları | Kendini Bilmek

Bu bölümde Nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci ile seyircilerden gelen sorular cevaplandı.

Kendini Bilmek'e bugün Nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci konuk oldu. Psikolog Nihan Avcı'nın moderatörlüğünde Kendini Bilmek, yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Kendini Bilmek

07:20 Karşımdaki İnsanlara Çabuk Güveniyorum ve Sonunda Kaybediyorum, Kırılıyorum. Kız Arkadaşlarım Beni Kandırıp Gidiyor Sebebi Nedir?

14:00 Kızım Akran Zorbalığına Maruz Kalıyor, Ne Yapmalıyım?

19:30 İhtiyacım olmadığı Halde Elbiseler Alıyorum, Ne Yapmalıyım?

24:43 Kendimi Savunamıyorum. İçimde Bir Korku Meydana Geliyor. Ne Yapmalıyım?

31:30 Kızım 6. Sınıfa Gidiyor Yemek Yerken Dikkati Çok Dağılıyor. Yemek Yerken Anlık Kopuyor, Ders Yaparken Çok Ağır Sınavları Bildiği Halde Yetiştiremiyor. Bir de Kendinden Küçük Kızlarla Oynamayı Seviyor. Ne Önerirsiniz?

38:40 Eşim Sürekli Beni tenkit Ediyor. Ne Yapmalıyım?

50:50 Kızlarım Sürekli Kavga Ediyor. Ne Yapabiliriz?

58:45 Çocuklarım Bana Benzesin İstemiyorum. Bu Duruma Çok Üzülüyorum. Ne Yapabilirim?

1:06:20 Görümcem ve Kayınvalidem ile Aynı Binada Oturuyorum. Bu Konu Neden Eşimden Çok Beni Geriyor?

1:18:00 Erken Yaşta Severek Evlenmeme Rağmen Bazen Pişmanlıklarım Oluyor, Ne Yapmalıyım?

1:21:23 KPSS Sürecimde Motivasyonumu Sağlayamıyorum. Ne Yapmalıyım?

1:36:30 4 Yaşında Bir Oğlum var. Konuşmuyor, Seslendiğimde Bakmıyor. Nöroloji'de Herhangi Bir Teşhis Koyulmadı. Bu Konuyla Alakalı Ne Yapmalıyız?