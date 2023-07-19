Soru - Cevap I Kendini Bilmek
10 yaşındaki oğlum internete çok düşkün, ne yapmalıyım?
Kendini Bilmek soru- cevap bölümünde Nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci sizden gelen soruları yanıtladı. Nihan Yaşaroğlu'nun sunumuyla Kendini Bilmek sizlerle...
00:00 Kendini Bilmek
02:00 27 yaşındaki oğlum arkadaşlarının fikirlerinden çok etkileniyor, ne yapmalıyım?
18:00 27 yaşındaki down sendromlu oğlumun düzen takıntısı var
25:00 Çevremdeki herkes hiç hatası yokmuş gibi davranıyor, ne yapmalıyım?
33:00 48 yaşında bir öğretmenim, çocukluğumdan bu yana saç koparıyorum, ne yapmalıyım?
38:00 Mutluluğu nasıl tanımlamalıyız?
44:00 İnsanın önce kendisini sevmesi psikolojik bir takıntıya dönüşür mü?
53:00 Arkadaşım bana bile bile zarar verdi, ne yapmalıyım?
58:00 10 yaşındaki oğlum internete çok düşkün, ne yapmalıyım?
01:06:00 Çocuklarıma çok katı kurallar koyuyorum, doğru tutum ne olmalı?
01:13:00 Narsist bir eş ile nasıl iletişim kurmalıyız?
01:24:00 6 aylık bebeğimi eşimden ve ailesinden kıskanıyorum, ne yapmalıyım?
01:28:00 Eşimin ailesiyle yaşadığım sorunlara karşı eşim sessiz kalıyor?
01:34:00 6 yaşındaki kızım uyarılarımı hiç dikkate almıyor?