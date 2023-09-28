Ailede Özdeğer Gelişimi | Kendini Bilmek

Bu bölümde Klinik Psikolog Metin Aydın ve Klinik Psikolog Serpil Yılman Kaya ile özdeğer eksikliğinin davranışa etkileri konuşuldu.

Psikolog Nihan Yaşaroğlu'nun sunumuyla Kendini Bilmek yeni bölümüyle sizlerle... Kendini Bilmek'te bugün, Klinik Psikolog Metin Aydın ve Klinik Psikolog Serpil Yılman Kaya konuk oldu.

00:00 Kendini Bilmek

02:00 Ailede Özdeğer Gelişimi

05:00 Özdeğer eksikliğinin davranışa etkisi ne?

26:30 İhmalkar ebeveyn tutumu çocuğun özdeğer gelişimini nasıl etkiler?

28:30 Özdeğer eksikliğinin davranışa etkisi ne?

41:00 Özdeğeri geliştirmenin yolları

54:00 Özdeğer eksikliğinin davranışa etkisi ne?

01:04:00 Özdeğerimizi geliştirmek için neler yapabiliriz?

01:10:00 Çocuklarda öz güven gelişim süreci

01:23:00 Narsistik davranış ve karakter özellikleri

01:28:00 Sağlıklı şekilde kendini sevmek nasıl olur?

01:34:00 Özdeğerimizi geliştirmek için neler yapabiliriz?