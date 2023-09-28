Ailede Özdeğer Gelişimi | Kendini Bilmek
Bu bölümde Klinik Psikolog Metin Aydın ve Klinik Psikolog Serpil Yılman Kaya ile özdeğer eksikliğinin davranışa etkileri konuşuldu.
Psikolog Nihan Yaşaroğlu'nun sunumuyla Kendini Bilmek yeni bölümüyle sizlerle... Kendini Bilmek'te bugün, Klinik Psikolog Metin Aydın ve Klinik Psikolog Serpil Yılman Kaya konuk oldu.
00:00 Kendini Bilmek
02:00 Ailede Özdeğer Gelişimi
05:00 Özdeğer eksikliğinin davranışa etkisi ne?
26:30 İhmalkar ebeveyn tutumu çocuğun özdeğer gelişimini nasıl etkiler?
28:30 Özdeğer eksikliğinin davranışa etkisi ne?
41:00 Özdeğeri geliştirmenin yolları
54:00 Özdeğer eksikliğinin davranışa etkisi ne?
01:04:00 Özdeğerimizi geliştirmek için neler yapabiliriz?
01:10:00 Çocuklarda öz güven gelişim süreci
01:23:00 Narsistik davranış ve karakter özellikleri
01:28:00 Sağlıklı şekilde kendini sevmek nasıl olur?
01:34:00 Özdeğerimizi geliştirmek için neler yapabiliriz?