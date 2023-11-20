Dijitalleşmenin Ailedeki Etkileri | Kendini Bilmek
Bu bölümde Doç. Dr. Begüm Satıcı ve Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz ile dijitalleşmenin ailedeki etkileri konuşuldu.
Dijitalleşme aile ilişkilerini nasıl dönüştürdü? Telefonsuz, tabletsiz çocuk büyütmek mümkün mü? Sosyal medya detoksu bağımlılığın önüne geçer mi? Kendini Bilmek yeni bölümüyle sizlerle... Bu bölümde Nihan Yaşaroğlu'nun konukları Doç. Dr. Begüm Satıcı ve Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz oldu.
00:00 Kendini Bilmek
02:00 Dijitalleşmenin ailedeki etkileri
05:00 Dijitalleşme aile içindeki ilişkileri nasıl etkiliyor?
06:00 Telefonsuz tabletsiz çocuk büyütmek mümkün mü?
09:30 Çocuklarda tatil sonrası uyum
18:45 Dijitalleşme çocuk gelişimini nasıl etkiliyor?
22:00 Çocuklara tablet ve telefon yerine ne verebiliriz?
24:45 Dijitalleşmenin ailedeki etkileri
26:30 Çocuklar açısından dijitalleşmenin olumsuz etkileri
38:00 Ebeveyn çocuk ilişkisinde dijitalleşmenin rolü
45:00 Dijitalleşme çocuk gelişimini nasıl etkiliyor?
47:15 Çocuklarda tablet kullanımı çocuklarda zeka gelişimini nasıl etkiliyor?
01:01:00 Çocukları bekleyen "Dijital Tehlike" neler?
01:04:15 Çocuklar için dijital okuryazarlık neden önemli?
01:07:15 Sanal oyunlar hangi tehlikelere neden olabiliyor?
01:09:00 Dijital ebeveynlik nedir?
01:14:00 Dijitalleşmenin ailedeki etkileri
01:21:00 Sosyal medyanın aile üzerindeki etkisi: Dijital Aile
01:30:00 Dijitalleşmenin ailedeki etkileri