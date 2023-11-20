Dijitalleşmenin Ailedeki Etkileri | Kendini Bilmek

Bu bölümde Doç. Dr. Begüm Satıcı ve Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz ile dijitalleşmenin ailedeki etkileri konuşuldu.

Dijitalleşme aile ilişkilerini nasıl dönüştürdü? Telefonsuz, tabletsiz çocuk büyütmek mümkün mü? Sosyal medya detoksu bağımlılığın önüne geçer mi? Kendini Bilmek yeni bölümüyle sizlerle... Bu bölümde Nihan Yaşaroğlu'nun konukları Doç. Dr. Begüm Satıcı ve Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz oldu.

00:00 Kendini Bilmek

02:00 Dijitalleşmenin ailedeki etkileri

05:00 Dijitalleşme aile içindeki ilişkileri nasıl etkiliyor?

06:00 Telefonsuz tabletsiz çocuk büyütmek mümkün mü?

09:30 Çocuklarda tatil sonrası uyum

18:45 Dijitalleşme çocuk gelişimini nasıl etkiliyor?

22:00 Çocuklara tablet ve telefon yerine ne verebiliriz?

24:45 Dijitalleşmenin ailedeki etkileri

26:30 Çocuklar açısından dijitalleşmenin olumsuz etkileri

38:00 Ebeveyn çocuk ilişkisinde dijitalleşmenin rolü

45:00 Dijitalleşme çocuk gelişimini nasıl etkiliyor?

47:15 Çocuklarda tablet kullanımı çocuklarda zeka gelişimini nasıl etkiliyor?

01:01:00 Çocukları bekleyen "Dijital Tehlike" neler?

01:04:15 Çocuklar için dijital okuryazarlık neden önemli?

01:07:15 Sanal oyunlar hangi tehlikelere neden olabiliyor?

01:09:00 Dijital ebeveynlik nedir?

01:14:00 Dijitalleşmenin ailedeki etkileri

01:21:00 Sosyal medyanın aile üzerindeki etkisi: Dijital Aile

01:30:00 Dijitalleşmenin ailedeki etkileri