Depresyonun Nedenleri ve Tetikleyicileri | Kendini Bilmek

Bu bölümde Klinik Psikolog Sevde Kurt Akkoyun ve Klinik Psikolog Yağmur İskit ile depresyonun çocukluk dönemine etkisi konuşuldu.

Depresyon nedir? Depresyonun nedenleri ve tetikleyicileri neler? Kaygı ve depresyona nasıl dönüşüyor? Kaygılı kişiler nelerden kaçınıyor? Kendini Bilmek'in bu bölümüne Klinik Psikolog Sevde Kurt Akkoyun ve Klinik Psikolog Yağmur İskit konuk oldu.

Psikolog Nihan Avcı'nın moderatörlüğünde Kendini Bilmek'te bugün "depresyon ve kaygı" konuşuldu.

00:00 Kendini Bilmek

04:00 Depresyon ve kaygı

06:00 Depresyon nedir?

12:30 Depresyonun nedenleri ve tetikleyicileri neler?

26:00 Kaygı ve depresyona nasıl dönüşüyor?

43:00 Depresyonun çocukluk dönemine etkisi

01:05:00 Depresyonun temel kaynağı nedir?

01:18:00 Depresyonu nasıl atabiliriz?

01:26:00 Kaygılı kişiler nelerden kaçınıyor?