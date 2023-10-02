Depresyonun Nedenleri ve Belirtileri | Kendini Bilmek

Bu bölümde Klinik Psikolog Şeyma Koçak ve Klinik Psikolog Zeynep Türkkan ile depresyon belirtileri ve tedavisi konuşuldu.

Depresyonun belirtileri neler? Bir kişinin depresyonda olduğunu nasıl anlarız? Çocuklukta yaşanılan olaylar yetişkinlikte depresyonu tetikliyor mu? Depresyonda olan kişi bu süreci en rahat nasıl atlatabilir? Depresyona dair doğru bilinen yanlışlar nelerdir?

Psikolog Nihan Yaşaroğlu'nun sunumuyla Kendini Bilmek yeni bölümüyle sizlerle...

Kendini Bilmek'te bugün, Klinik Psikolog Şeyma Koçak ve Klinik Psikolog Zeynep Türkkan konuk oldu.

00:00 Kendini Bilmek

02:00 Depresyonun Nedenleri ve Tedavisi

03:00 Depresyonun belirtileri neler?

08:30 Bir kişinin depresyonda olduğunu nasıl anlarız?

11:30 Depresyon hangi yaştan itibaren görülür?

13:15 Depresyon belirtileri neler?

14:30 Ergenlerde depresyon süreci nasıl ilerliyor?

25:00 Sürekli stres hali depresyona mı sebep oluyor?

30:00 Umut depresyonu atlatmakta ne kadar önemli?

34:00 Kişileri depresyona götüren durumlar neler?

38:00 İnsan neden depresyona girer?

44:00 Çocuklukta yaşanılan olaylar yetişkinlikte depresyonu tetikliyor mu?

54:00 Depresyonun nedenleri ve tedavisi

01:08:00 Depresyona dair doğru bilinen yanlışlar neler?

01:28:00 Depresyonun nedenleri ve tedavisi

01:36:00 Depresyonda olan kişi bu süreci en rahat nasıl atlatabilir?