Başkalarını Anlamak Neden Zor Geliyor? | Kendini Bilmek

Bu bölümde Uzman Klinik Psikolog Ayşenur Bayraktar ile empati ve halden anlamanın önemi konuşuldu.

Kimler neden halden anlamıyor? Biz mi anlamıyoruz karşımızdaki mi kendini anlatamıyor? Filistin'e yapılan zulme karşı ne yapabiliriz? Halden anlamayanlar bencil insanlar mı? Kendini Bilmek'e bugün Uzman Klinik Psikolog Ayşenur Bayraktar konuk oldu. Psikolog Nihan Avcı'nın moderatörlüğünde Kendini Bilmek yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Kendini Bilmek

02:00 Bir insanlık sınavı: Filistin

04:00 Neden halden anlamıyoruz?

07:30 Dünya Filistin'in halinden ne kadar anlıyor?

15:30 Filistin'e yapılan zulme karşı ne yapabiliriz?

26:00 Halden anlamayanlar bencil insanlar mı?

30:30 Başkalarını anlamak neden zor geliyor?

35:00 Halden anlamak ne demek?

38:00 Halden anlamakla zihin okumak aynı şey mi?

53:00 Empatinin bir ölçüsü olmalı mı?

59:00 Başkalarını anlamak neden zor geliyor?

01:07:00 Halden anlamanın da bir sınırı olmalı mı?

01:20:00 Neden yalnızlaşıyoruz?

01:29:00 Empati, fedakarlık ve halden anlama