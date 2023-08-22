Zor Kişilerle İlişkiler | Kendini Bilmek

Bu bölümde Klinik Psikolog Tuba Dursun Tuncel ve Uzman Psikolog Kerem Gümüş ile zor kişilerin temel özellikleri konuşuldu.

Zor kişilerin temel özellikleri neler? Bireysel ilişkilerde problem yaşayanlar zor kişiler mi? Zor kişilerle iletişimimizi nasıl şekillendirmemiz gerekiyor? Bu bölümde Nihan Yaşaroğlu'nun konuğu Klinik Psikolog Tuba Dursun Tuncel ve Uzman Psikolog Kerem Gümüş oldu.

00:00 Kendini Bilmek

02:00 Zor kişilerle ilişkiler

08:30 "Zor kişiler" kategorisinden ne zaman çıkarız?

09:30 Zor kişilerin temel özellikleri neler?

11:00 Bireysel ilişkilerde problem yaşayanlar zor kişiler mi?

18:00 Zor kişilerle iletişimimizi nasıl şekillendirmemiz gerekiyor?

22:30 Bazı insanlarla anlaşmakta neden zorlanıyoruz?

25:00 Çevremizdeki zor kişilere karşı tutumumuz nasıl olmalı?

32:00 Zor kişiler ve onlarla başa çıkma yöntemleri

47:00 Çevremizdeki zor kişilere karşı tutumumuz nasıl olmalı?

01:26:00 Manipüle edildiğimizi nasıl anlarız?

01:30:00 Duygusal manipülasyon nedir?

01:34:00 Kurban psikolojisinden kurtulmak için ne yapmalıyız?