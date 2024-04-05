İnsan nefsini nasıl terbiye eder? I Kendini Bilmek

Günümüzde nefis terbiyesi zorlaştıran durumlar neler?

Kendini Bilmek'te bugün seyircilerden gelen sorular cevaplandı. Nihan Yaşaroğlu'nun sunduğu Kendini Bilmek programına Psikolojik Danışman Prof. Dr. Tayfun Doğan ve Doç. Dr. Abdullah İnce konuk oldu.

00:50 Nefis Terbiyesinin Psikolojik Boyutu Nedir?

07:20 İnsan Nefsini Nasıl Terbiye Eder?

08:04 Nefis İnsanı Hep Olumsuzluğa Mı Sevk ediyor?

09:20 İnsan Nefsini Nasıl Terbiye Eder?

10:50 Nefsin Terbiyesi Ne Demek?

14:20 İnsan-ı Kamil Mertebesi Nedir?

18:02 Nefsimizi Nasıl Terbiye Edebiliriz?

21:10 Günümüzde Nefis Terbiyesi Zorlaştıran Durumlar Neler?

23:40 Nefsi Terbiye Ederken Nerelerde Zorlanıyoruz?

28:10 Nefis Terbiyesinde Öz Disiplin Ve Öz Denetim

30:32 Nefis Terbiyesinin Mutlulukla İlişkisi Nedir?

33:25 Nefis Terbiyesi Nasıl Olmalı?

35:20 Nefsi Terbiye Ederken Nerelerde Zorlanıyoruz?

36:35 İbadetler Nefsimi Nasıl Terbiye Ediyor?

48:50 Nefsin Terbiyesinde Dinin Rolü Nedir?

55:50 Nefis Terbiyesinin Psikolojik Boyutu Ne?

58:40 Nefis Terbiyesi Ve Ruh Sağlığı Arasındaki İlişki

1:03:50 Nefsin Terbiyesinde Dinin Rolü Ne?

1:07:02 Nefis Terbiyesi Ve Ruh Sağlığı Arasındaki İlişki

1:11:04 Nefis Terbiyesi İle Kişisel Gelişim Arasındaki İlişki Ne?