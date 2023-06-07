VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Üniversite sınavına gireceklere tavsiyeler 07 Haziran 2023 07:06
Kendini Bilmek | Öfke Patlaması ve Panik Atak 05 Haziran 2023 12:06
Stresle Baş Etme Yöntemleri | Kendini Bilmek 11 Mayıs 2023 10:05
Kendini Bilmek | Soru - Cevap 15 Mayıs 2023 04:05
Sosyal İlişkilerde Yakınlık Sağlamak | Kendini Bilmek 04 Haziran 2023 06:06
Ramazanda Kazandıklarımız | Kendini Bilmek 04 Haziran 2023 06:06
Çocukların telefon kullanımı beyni nasıl etkiliyor? 04 Haziran 2023 06:06
Oruç tuttuğumuzda vücudumuzda neler oluyor? 04 Haziran 2023 06:06
Alışkanlık Kazanma Ve İstikrar | Kendini Bilmek 04 Haziran 2023 06:06
Oruç ve Öfke Kontrolü | Kendini Bilmek 15 Mayıs 2023 05:05
Şükretmek | Kendini Bilmek (327. Bölüm) 15 Mayıs 2023 05:05
326. Bölüm | Ramazan'da Yardımlaşma ve Paylaşma 15 Mayıs 2023 05:05
325. Bölüm | Psikolojik Travmalar 15 Mayıs 2023 05:05
324. Bölüm | Ayrılıkla Baş Etmek 15 Mayıs 2023 05:05
323. Bölüm | Sorunlarla Yanlış Başa Çıkmanın Yolları 15 Mayıs 2023 05:05
322. Bölüm | Soru - Cevap 17 Mayıs 2023 10:05
321. Bölüm | Aile hayatında temel hatalar 17 Mayıs 2023 10:05
320. Bölüm | İletişim ve Sosyalleşme Becerilerini Geliştirme 17 Mayıs 2023 10:05
319. Bölüm | Gençlerin Dünyasına Ulaşabilmek 17 Mayıs 2023 10:05
Soru-Cevap | Kendini Bilmek (318. Bölüm) 17 Mayıs 2023 10:05
317. Bölüm | İyilik yapma psikolojisi 17 Mayıs 2023 10:05
316. Bölüm | Tavsiyeye İhtiyaç Duymak 17 Mayıs 2023 10:05
315. Bölüm | Deprem Sonrası Yeni Normal 17 Mayıs 2023 10:05
314. Bölüm | Soru cevap 07 Mart 2023 04:03
313. Bölüm | İnsanın iyileşme yolları ve mizacın etkisi 17 Mayıs 2023 10:05
312. Bölüm I Ruh sağlığı 17 Mayıs 2023 10:05
311. Bölüm I Afet yaralarını sarmak ve salgın riski 17 Mayıs 2023 10:05
310. Bölüm | Soru - Cevap 17 Mayıs 2023 10:05
309. Bölüm I Deprem sonrası gelecek kaygısı 17 Mayıs 2023 10:05
308. Bölüm | Çocuklara deprem nasıl anlatılmalı? 17 Mayıs 2023 10:05
307. Bölüm | Travmalar ve Anormal Tepkiler 17 Mayıs 2023 10:05
306. Bölüm | Soru - Cevap 17 Mayıs 2023 10:05
305. Bölüm | Çocukların Gözünden Deprem 17 Mayıs 2023 11:05
304. Bölüm | Deprem sonrası psikolojik ilk yardım 17 Mayıs 2023 11:05
302. Bölüm | Afet Yönetim Sürecinde Medya 17 Mayıs 2023 11:05
301. Bölüm | Deprem Haberleri 17 Mayıs 2023 11:05
300. Bölüm | Depremin Çocuklar Üzerindeki Etkisi 17 Mayıs 2023 11:05
298. Bölüm | Stres ve Kriz Yönetimi 17 Mayıs 2023 11:05
297. Bölüm | Soru - Cevap 17 Mayıs 2023 11:05
296. Bölüm | Dijital Çağda Ebeveyn Olmak 17 Mayıs 2023 11:05
295. Bölüm | Bitmeyen Bir Yorgunluk Hali: Tükenmişlik 17 Mayıs 2023 11:05
Affetmenin İnsana Etkileri | Kendini Bilmek (24. Bölüm) 19 Nisan 2023 10:04
293. Bölüm | Kendimizi Eleştirmek 17 Mayıs 2023 11:05
292. Bölüm I Pişmanlık 17 Mayıs 2023 11:05
291. Bölüm I Başkalarını Suçlamak 17 Mayıs 2023 11:05
290. Bölüm | Ailede Karne Heyecanı 17 Mayıs 2023 11:05
289. Bölüm | Soru - Cevap 17 Mayıs 2023 11:05
287. Bölüm I Sevmeye kendimizden başlamak 07 Mart 2023 03:03
286. Bölüm | Ailede Bireyselleşmenin Tehlikeleri 17 Mayıs 2023 11:05
285. Bölüm | Öfkeden Doğru Şekilde Arınmak 17 Mayıs 2023 11:05
284. Bölüm | Erteleme Eğilimi ve Baş Etme Yolları 17 Mayıs 2023 11:05
283. Bölüm | Empati Becerisi 17 Mayıs 2023 11:05
282. Bölüm | Duyguları Kontrol Edebilmek 17 Mayıs 2023 12:05
281. Bölüm | Soru - Cevap 07 Mart 2023 03:03
280. Bölüm | Şiddetin Sebepleri 17 Mayıs 2023 03:05
279. Bölüm | Korku Duygusunun Kökenleri 17 Mayıs 2023 12:05
278. Bölüm | Bir Hastalık Olarak: Bağımlılık 17 Mayıs 2023 12:05
277 | Soru - Cevap 17 Mayıs 2023 12:05
276. Bölüm | Huzursuzluğun ve Umutsuzluğun Temelleri 17 Mayıs 2023 12:05
275. Bölüm | Kaybetme Korkusu 17 Mayıs 2023 12:05
274. Bölüm | Zihnimizin Bize Oynadığı Oyun 17 Mayıs 2023 12:05
249. Bölüm | İlişkilerimizi Şekillendiren Dinamikler 17 Mayıs 2023 12:05
247. Bölüm | Utanç ve Suçluluk Psikolojisi 17 Mayıs 2023 12:05
246. Bölüm | Geleceği Düşünmek 17 Mayıs 2023 03:05
245. Bölüm| Eşler Arası Uyum ve Evlilikte Sürdürülebilirlik Kendini Bilmek 17 Mayıs 2023 03:05
244. Bölüm | Kişilik Özellikleri Bağlamında "Memnuniyetsizlik" Kendini Bilmek 17 Mayıs 2023 03:05
243. Bölüm | İnsan İlişkilerinde Denge Kendini Bilmek 17 Mayıs 2023 03:05
242. Bölüm | Kararsızlık ve Gelecek Kaygısı İle Nasıl Baş Edilir? 17 Mayıs 2023 03:05
125. Bölüm | Ailede Din Eğitimine Dair Doğru Bilinen Yanlışlar Nelerdir? 17 Mayıs 2023 03:05
124. Bölüm | Eğitimde Ailenin Rolü Nedir? 17 Mayıs 2023 03:05
123. Bölüm | Neden ve Nasıl Tükeniyoruz? 17 Mayıs 2023 03:05
122. Bölüm | Çocuğunuz içe kapanık ise ne yapmanız gerekir? 17 Mayıs 2023 03:05
121. Bölüm | Mutlu, Huzurlu, Dengeli Hayat İçin Ne Yapmalıyız? 17 Mayıs 2023 03:05
Değişimin Penceresinden İnsan ve İlişkiler (120. Bölüm) 17 Mayıs 2023 03:05
119. Bölüm | Çocuk Öfke Krizine Girdiğinde Ebeveynler Nasıl Davranmalı? 17 Mayıs 2023 03:05
118. Bölüm | Bedenimizin Verdiği Mesajları Duymak 17 Mayıs 2023 03:05
117. Bölüm | Kaygı Bozukluğundan Nasıl Kurtulabilirim? 17 Mayıs 2023 03:05
116. Bölüm | Anti Sosyal Davranış Bozuklukları 17 Mayıs 2023 04:05
115. Bölüm | İlişkilerde En Çok Rastlanan Sorunlar 17 Mayıs 2023 04:05
114. Bölüm | İnsanlara "Hayır" Diyebilmenin Yolları Nelerdir? 17 Mayıs 2023 04:05
113. Bölüm | Aile İçi Şiddet ve Psikolojik Sonuçları 17 Mayıs 2023 04:05
112. Bölüm | Geçmişten Günümüze Dizilerde Kadın Rolleri 17 Mayıs 2023 04:05
111. Bölüm | Ani Duygu Değişimleri ve Öfke Patlaması 03 Mart 2023 04:03
110. Bölüm | Kronik Hastalıklarla Psikolojik Olarak Baş Etme 03 Mart 2023 04:03
109. Bölüm | Kişinin Kendisi ve Allah ile Olan Bağı 03 Mart 2023 04:03
108. Bölüm | Borderline kişilik bozukluğu tedavi edilebilir mi? 03 Mart 2023 04:03
107. Bölüm | Özgüven Eksikliğini Yenmek 03 Mart 2023 04:03
Kendini Bilmek (106. Bölüm) 24 Nisan 2022 06:04
105. Bölüm | Narsist İnsan Nasıl Davranır? 03 Mart 2023 04:03
104. Bölüm | Depresif Hallerden Kurtulma Yolları Nelerdir? 03 Mart 2023 04:03
103. Bölüm | Medyada Oluşturulan Annelik Algısı 03 Mart 2023 04:03
102. Bölüm | İnsan Kendini Neden Yetersiz Hisseder? 03 Mart 2023 04:03
101. Bölüm | Evlilik Öncesi Süreçte Yaşananlar 03 Mart 2023 04:03
100. Bölüm | Yaşam Yolumuzu Aydınlatan Öğretmenlerimiz 03 Mart 2023 04:03
99. Bölüm | Narsistik Davranış ve Karakter Özellikleri Nelerdir? 03 Mart 2023 04:03
98. Bölüm | Geçmişten Günümüze Toplumsal Değişim 03 Mart 2023 04:03
97. Bölüm | İnsanlar Neden Kıskanırlar? 03 Mart 2023 04:03
Kendini Bilmek (96. Bölüm) 03 Mart 2023 04:03
95. Bölüm | Evliliklerde Eşler Arası İletişim Nasıl Olmalı? 03 Mart 2023 04:03
94. Bölüm | Geçmişten Günümüze Toplumda Kadının Yeri 03 Mart 2023 04:03
93. Bölüm | Ertelemek bir hastalık mı yoksa alışkanlık mı? 03 Mart 2023 04:03
92. Bölüm | Çocukların Üretkenliğini Arttırmanın Yolları 03 Mart 2023 04:03
91. Bölüm | İnsanın İnanmaya Olan İhtiyacı 03 Mart 2023 04:03
90. Bölüm | Mutsuzluk ve Huzursuzluk Girdabından Kurtulmak 03 Mart 2023 04:03
89. Bölüm | Yalnızlıkla Nasıl Baş Edebiliriz? 03 Mart 2023 04:03
88. Bölüm | Öfkeyle Nasıl Başa Çıkmalıyız? 03 Mart 2023 04:03
87. Bölüm | Fobi ve Takıntılarımız 03 Mart 2023 04:03
86. Bölüm | Kaygıyı Yönetmek Mümkün mü? 03 Mart 2023 04:03
85. Bölüm Tuzun İnsan Sağlığına Etkileri 03 Mart 2023 03:03
84. Bölüm | Ailede, İş Yerinde, Okulda; Zorbalık 03 Mart 2023 03:03
83. Bölüm | Sağlık, Hastalıklar ve Maneviyatın Etkisi 03 Mart 2023 03:03
82. Bölüm | Kötülük İnsan Doğasının Bir Parçası mı? 03 Mart 2023 03:03
81. Bölüm | Duygusal Zekası Yüksek Çocuklar Yetiştirmek 03 Mart 2023 03:03
80. Bölüm | Şeker Üzerine Doğru Bildiğimiz Yanlışlar 03 Mart 2023 03:03
79. Bölüm | Uykunun ve Rüyanın Gizemi 03 Mart 2023 03:03
78. Bölüm | Müzik ve Müzik Terapi 03 Mart 2023 03:03
76. Bölüm | Geçmiş Hayatın Eş Seçimine Etkisi 03 Mart 2023 03:03
75. Bölüm | Sanal Bağımlılıklar: Matrix 03 Mart 2023 03:03
74. Bölüm | Yeme Bozukluğu ve Sağlıklı Beslenme 03 Mart 2023 03:03
73. Bölüm | Mutlu ve Uzun Süren Evliliğin Sırları Nelerdir? 03 Mart 2023 03:03
72. Bölüm | Modanın Hayata Etkisi 03 Mart 2023 03:03
71. Bölüm | Ölümle Hayat Arasındaki Çizgi 03 Mart 2023 03:03
69. Bölüm | Seyahatin İnsan Hayatına Etkileri 03 Mart 2023 03:03
68. Bölüm | Hayatın Kontrolünü Ele Almak Mümkün mü? 03 Mart 2023 03:03
67. Bölüm | Sadelik, Mutluluk ve Minimalizm 03 Mart 2023 03:03
66. Bölüm | Filmler ve Süper Kahramanlar 03 Mart 2023 03:03
65. Bölüm | Hayatın En Karmaşık Duygusu: Aşk 03 Mart 2023 03:03
64. Bölüm | Başarıya Giden Yolda Ailenin Önemi 03 Mart 2023 03:03
63. Bölüm | İsrafın Hayattaki Yeri 03 Mart 2023 03:03
62. Bölüm | Çocukların Okula Hazır Oluşu: Okul Olgunluğu 03 Mart 2023 03:03
61. Bölüm | Artan Gençlik ve Güzellik Takıntısı 03 Mart 2023 02:03
60. Bölüm | Mekan, Hafıza İlişkisi ve Göçün Etkileri 03 Mart 2023 02:03
59. Bölüm | İktisat, İnsan ve Fıtrat 03 Mart 2023 02:03
58. Bölüm | Medya, Algı Yönetimi ve Manipülasyon Hayatımızı Nasıl Etkiliyor? 03 Mart 2023 02:03
57. Bölüm | Düşüncenin Gücü 03 Mart 2023 04:03
56. Bölüm | Ruh Sağlığı ve Maneviyat 03 Mart 2023 02:03
55. Bölüm | Ruh Sağlığı ve Maneviyat 03 Mart 2023 02:03
54. Bölüm | Tercih Dönemi ve İlişkilerimizin Seyri 03 Mart 2023 02:03
53. Bölüm | Üniversite Tercihinin Hayata Etkisi 03 Mart 2023 02:03
52. Bölüm | İnsan Sürekli Mutlu Olabilir mi? 03 Mart 2023 02:03
51. Bölüm | Sanatın İyileştirici Gücü 03 Mart 2023 02:03
Mahremiyet Eğitimi | Kendini Bilmek (50. Bölüm) 19 Nisan 2023 10:04
50. Bölüm | Mahremiyet Eğitimi ve İlişkilerde Sınır Koyma Becerisi 03 Mart 2023 01:03
Bayramın Bireysel ve Toplumsal Yönü | Kendini Bilmek (49. Bölüm) 14 Nisan 2023 03:04
Kurban Bayramı | Kendini Bilmek (48. Bölüm) 14 Nisan 2023 03:04
İnsanın Büyüme Yolculuğu | Kendini Bilmek (47. Bölüm) 14 Nisan 2023 03:04
En Coşkulu Mucize: Doğum | Kendini Bilmek (46. Bölüm) 19 Nisan 2023 10:04
Öğrenmeyi Öğrenmek | Kendini Bilmek (45. Bölüm) 19 Nisan 2023 10:04
Her Yönüyle Kayıp ve Yas | Kendini Bilmek (44. Bölüm) 14 Nisan 2023 03:04
Hayat Boyu Kimlik ve İnanç Oluşumu | Kendini Bilmek (43. Bölüm) 14 Nisan 2023 03:04
Oyun Terapisi | Kendini Bilmek (42. Bölüm) 14 Nisan 2023 03:04
Kendini Bilmek (41. Bölüm) 14 Nisan 2023 03:04
Moda Sosyolojisi | Kendini Bilmek (40. Bölüm) 14 Nisan 2023 03:04
Yaşamın Karanlık Yüzü: Bağımlılık | Kendini Bilmek (39. Bölüm) 14 Nisan 2023 03:04
Nezaket ve Adab-ı Muaşeret | Kendini Bilmek (38. Bölüm) 19 Nisan 2023 10:04
Dizilerin Toplum Üzerindeki Etkileri | Kendini Bilmek (37. Bölüm) 14 Nisan 2023 03:04
Her Yönüyle Psikolojik Travma | Kendini Bilmek (36. Bölüm) 14 Nisan 2023 03:04
Minimal Yaşam | Kendini Bilmek (35. Bölüm) 14 Nisan 2023 03:04
İletişim ve İlişkiler | Kendini Bilmek (34. Bölüm) 14 Nisan 2023 03:04
Karakter, Huy ve Mizaç | Kendini Bilmek (33. Bölüm) 14 Nisan 2023 03:04
İnsanın Çevre İle İlişkisi | Kendini Bilmek (32. Bölüm) 14 Nisan 2023 03:04
Disleksi ve Dikkat Eksikliği | Kendini Bilmek (31. Bölüm) 14 Nisan 2023 03:04
Sürdürülebilir Beslenme | Kendini Bilmek (30. Bölüm) 14 Nisan 2023 03:04
Hayatın İçinde Stres | Kendini Bilmek (29. Bölüm) 14 Nisan 2023 03:04
İnsan Denen Meçhul | Kendini Bilmek (28. Bölüm) 14 Nisan 2023 03:04
Gençlerle İletişim | Kendini Bilmek (27. Bölüm) 14 Nisan 2023 03:04
Kişisel Gelişimin Hayata Etkisi | Kendini Bilmek (26. Bölüm) 05 Nisan 2023 09:04
Dikkat, Hafıza ve Unutkanlık | Kendini Bilmek (25. Bölüm) 14 Nisan 2023 03:04
Affetmenin Hayattaki Yeri | Kendini Bilmek (24. Bölüm) 14 Nisan 2023 02:04
İnsanın Bitki İle Olan İlişkisi | Kendini Bilmek (23. Bölüm) 14 Nisan 2023 12:04
Dijital Yerliler ve Dijital Göçmenler | Kendini Bilmek (22. Bölüm) 14 Nisan 2023 12:04
Duygusal Zeka ve İlişkilere Etkisi | Kendini Bilmek (21. Bölüm) 14 Nisan 2023 12:04
Pandemi Sürecinde Bayramlaşma | Kendini Bilmek 14 Nisan 2023 12:04
Ramazan Sonrası Beslenme | Kendini Bilmek (19. Bölüm) 14 Nisan 2023 12:04
Online Eğitim | Kendini Bilmek (18. Bölüm) 14 Nisan 2023 12:04
Öfke Nöbeti | Kendini Bilmek (17. Bölüm) 14 Nisan 2023 12:04
Hamilelikte Ruh Sağlığı | Kendini Bilmek (16. Bölüm) 14 Nisan 2023 12:04
Çocuklarda ve Yetişkinlerde Öğrenme Süreci | Kendini Bilmek (15. Bölüm) 14 Nisan 2023 12:04
Kişinin Kaderine Etkisi | Kendini Bilmek (14. Bölüm) 14 Nisan 2023 12:04
Evlenmeden Öncesi ve Sonrası | Kendini Bilmek (13. Bölüm) 14 Nisan 2023 12:04
Teknoloji Bağımlığı | Kendini Bilmek (12. Bölüm) 14 Nisan 2023 12:04
Dijital ve Gerçek Hayat | Kendini Bilmek (11. Bölüm) 14 Nisan 2023 12:04
10. Bölüm | Düşünceler 03 Mart 2023 01:03
9. Bölüm | İletişimde Samimiyet 03 Mart 2023 01:03
8. Bölüm | Psikolojik Sağlamlık Nedir? 03 Mart 2023 01:03
7. Bölüm | Anne ve çocuk arasındaki bağın önemi 03 Mart 2023 01:03
6. Bölüm | Enneagram: Dokuz tip mizaç modeli 03 Mart 2023 01:03
5. Bölüm | Belirsizlik 03 Mart 2023 01:03
4. Bölüm | Sosyal Kaygı ve Aidiyet 03 Mart 2023 01:03
3. Bölüm | Nasıl Hayır Diyebiliriz? 03 Mart 2023 01:03
2. Bölüm | Masalların Hayatımızdaki Rolü 03 Mart 2023 01:03
1. Bölüm | Günümüz Çocukları 03 Mart 2023 12:03

Üniversite sınavına gireceklere tavsiyeler

Kendini Bilmek'te bugün "çocuklarda sınav kaygısı" üzerine konuşuldu.

Kendini Bilmek'te bugün, "üniversite sınavı öncesi ailelerin dikkat etmesi gerekenler ve çocuklarda sınav kaygısı" üzerine konuşuldu. Programa Psikolojik Danışman Mehmet Konuk ve Klinik Psikolog Şeyma Koçak konuk oldu. Nihan Yaşaroğlu'nun sunumuyla Kendini Bilmek sizlerle...

00:00 Kendini Bilmek
01:51 Üniversite Sınavına Gireceklere Tavsiyeler
03:19 Sınav Kaygısı ile Nasıl Baş Edilir?
04:54 Artan Sınav Kaygısına Yönelik Tavsiyeler
15:27 Ailenin Çocuğa Yüklediği Yanlış Kodlar
23:29 Üniversite Sınavına Yüklenen Anlam Kaygıyı Nasıl Etkiliyor?
29:36 Sınava Girecek Öğrencilerin Neye İhtiyacı Var?
35:20 Sınav Sürecinde Çocuklara Nasıl Destek Olunmalı?
55:09 Dersi Derste Dinlemek Başarılı Olmak İçin Yeterli mi?
01:07:53 Meslek Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler
01:16:20 Sınav Öncesi Yapılması Gerekenler Neler?

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