Üniversite sınavına gireceklere tavsiyeler
Kendini Bilmek'te bugün "çocuklarda sınav kaygısı" üzerine konuşuldu.
Kendini Bilmek'te bugün, "üniversite sınavı öncesi ailelerin dikkat etmesi gerekenler ve çocuklarda sınav kaygısı" üzerine konuşuldu. Programa Psikolojik Danışman Mehmet Konuk ve Klinik Psikolog Şeyma Koçak konuk oldu. Nihan Yaşaroğlu'nun sunumuyla Kendini Bilmek sizlerle...
00:00 Kendini Bilmek
01:51 Üniversite Sınavına Gireceklere Tavsiyeler
03:19 Sınav Kaygısı ile Nasıl Baş Edilir?
04:54 Artan Sınav Kaygısına Yönelik Tavsiyeler
15:27 Ailenin Çocuğa Yüklediği Yanlış Kodlar
23:29 Üniversite Sınavına Yüklenen Anlam Kaygıyı Nasıl Etkiliyor?
29:36 Sınava Girecek Öğrencilerin Neye İhtiyacı Var?
35:20 Sınav Sürecinde Çocuklara Nasıl Destek Olunmalı?
55:09 Dersi Derste Dinlemek Başarılı Olmak İçin Yeterli mi?
01:07:53 Meslek Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler
01:16:20 Sınav Öncesi Yapılması Gerekenler Neler?