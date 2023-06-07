Üniversite sınavına gireceklere tavsiyeler

Kendini Bilmek'te bugün "çocuklarda sınav kaygısı" üzerine konuşuldu.

Kendini Bilmek'te bugün, "üniversite sınavı öncesi ailelerin dikkat etmesi gerekenler ve çocuklarda sınav kaygısı" üzerine konuşuldu. Programa Psikolojik Danışman Mehmet Konuk ve Klinik Psikolog Şeyma Koçak konuk oldu. Nihan Yaşaroğlu'nun sunumuyla Kendini Bilmek sizlerle...

00:00 Kendini Bilmek

01:51 Üniversite Sınavına Gireceklere Tavsiyeler

03:19 Sınav Kaygısı ile Nasıl Baş Edilir?

04:54 Artan Sınav Kaygısına Yönelik Tavsiyeler

15:27 Ailenin Çocuğa Yüklediği Yanlış Kodlar

23:29 Üniversite Sınavına Yüklenen Anlam Kaygıyı Nasıl Etkiliyor?

29:36 Sınava Girecek Öğrencilerin Neye İhtiyacı Var?

35:20 Sınav Sürecinde Çocuklara Nasıl Destek Olunmalı?

55:09 Dersi Derste Dinlemek Başarılı Olmak İçin Yeterli mi?

01:07:53 Meslek Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

01:16:20 Sınav Öncesi Yapılması Gerekenler Neler?