Nesiller Arası Travma Aktarımı | Kendini Bilmek

Bu bölümde Uzman Psikolog Serpil Yılman Kaya ve Klinik Psikolog Şüheda Şahin Koçak ile travma sonrası stres bozukluğu konuşuldu.

Travmaların belirtileri neler? Duygusal işaretleri var mı? Nesiller arası travma aktarımı nedir? Aile için travma gelecek kuşakları nasıl etkiliyor?

Kendini Bilmek'e bugün Uzman Psikolog Serpil Yılman Kaya ve Klinik Psikolog Şüheda Şahin Koçak konuk oldu. Psikolog Nihan Avcı'nın moderatörlüğünde Kendini Bilmek yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Kendini Bilmek

02:30 Travma nedir?

07:30 Travma nesiller arası nasıl aktarılır?

09:30 Travma günlük hayatımıza nasıl etki ediyor?

13:25 Travma aktarımı ve göç etkisi

19:15 Nesiller arası travma aktarımı

22:30 Travma sonrası stres bozukluğu belirtileri

34:30 Kuşaktan kuşağa travma aktarımı

39:00 Anne ve babadan geçen travmalar farkı mı?

01:05:00 İyileşmemiş travmaların işaretleri neler?

01:13:00 Travmada çevresel faktörler neler?

01:19:00 Neden birden fazla travma yaşarız?

01:23:00 Travma hemen iyileşme gösterir mi?

01:28:00 Travma günlük hayatımıza nasıl etki ediyor?

01:36:00 Travmanın atlatılmasında çevre desteğinin önemi