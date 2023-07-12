Soru-Cevap I Kendini Bilmek

Evlilik görüşmelerinde dış görünüşe ne kadar önem vermeliyim?

Kendini Bilmek soru- cevap bölümünde Nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci sizden gelen soruları yanıtladı. Nihan Yaşaroğlu'nun sunumuyla Kendini Bilmek sizlerle...

00:00 Kendini Bilmek

05:35 Nişanlım Benden Ayrıldı, Onu Unutup Hayata Nasıl Devam Edebilirim?

12:00 Eşim Ailesini Depremde Kaybetti. O Günden Beri Hiç Ağlamadı ve Bazen Patlamalar Yaşıyor. Ona Nasıl Yardımcı Olabilir?

29:00 "1 Haftalık Evliyim, Düğünden Sonra Eşime Güven Problemi Yaşıyorum"

42:00 Sevgi Açlığı Yaşıyorum ve Çocuklarıma da Sevgi Gösteremiyorum

53:25 Evlilik Görüşmelerinde Dış Görünüşe Ne Kadar Önem Vermeliyim?

01:05:25 "Eşimi Çok Seviyorum Ama Eve Gelince Sürekli Kavga Ediyoruz"

01:13:20 "Evden Çıkacak Olmamız ve Kiraların Yüksek Olması Canımızı Çok Sıkıyor"