Kanser Çeşitleri ve Tedavi Yöntemleri | Kendini Bilmek

Bu bölümde Prof. Dr. Canfeza Sezgin ile kanser çeşitleri ve tedavi yöntemleri konuşuldu.

Bu bölümde Prof. Dr. Canfeza Sezgin ile kanser çeşitleri ve tedavi yöntemleri konuşuldu. Kendini Bilmek yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Kendini Bilmek

02:00 Kanser çeşitleri ve tedavi yöntemleri

04:00 Kanser nedir nasıl oluşur?

05:00 Kanser tanısı nasıl konulur?

07:00 Bitkilerin kanser tedavisindeki gücü nedir?

10:30 Kanseri tetikleyen durumlar neler?

12:45 Tamamlayıcı kanser tedavisi ne demek?

14:25 Meme kanserinin erken belirtileri neler?

18:45 Türkiye'de en çok hangi kanser türleri görülüyor?

22:45 Pankreas kanserinin erken belirtileri neler?

30:00 Metabolizmayı hızlandıran yiyecekler

38:00 Bitkilerin kanser tedavisindeki gücü nedir?

44:30 Zerdeçal kanser tedavisinde etkili mi?

48:45 Kanser tedavisinde etkili bitkiler neler?

01:02:00 Kanser tedavisinde hipertermi etkili mi?

01:09:00 Akapunktur, kanser tedavilerinde ne kadar etkili?

01:19:00 Anksiyetinize iyi gelebilecek 6 öneri

01:24:00 Kanser tedavisinde doğru bilinen yanlışlar neler?

01:31:00 Kanseri tetikleyen temel etkenler neler?

01:39:00 Kanseri kemoterapisiz yenmek mümkün mü?