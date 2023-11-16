Kanser Çeşitleri ve Tedavi Yöntemleri | Kendini Bilmek
Bu bölümde Prof. Dr. Canfeza Sezgin ile kanser çeşitleri ve tedavi yöntemleri konuşuldu.
Bu bölümde Prof. Dr. Canfeza Sezgin ile kanser çeşitleri ve tedavi yöntemleri konuşuldu. Kendini Bilmek yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Kendini Bilmek
02:00 Kanser çeşitleri ve tedavi yöntemleri
04:00 Kanser nedir nasıl oluşur?
05:00 Kanser tanısı nasıl konulur?
07:00 Bitkilerin kanser tedavisindeki gücü nedir?
10:30 Kanseri tetikleyen durumlar neler?
12:45 Tamamlayıcı kanser tedavisi ne demek?
14:25 Meme kanserinin erken belirtileri neler?
18:45 Türkiye'de en çok hangi kanser türleri görülüyor?
22:45 Pankreas kanserinin erken belirtileri neler?
30:00 Metabolizmayı hızlandıran yiyecekler
38:00 Bitkilerin kanser tedavisindeki gücü nedir?
44:30 Zerdeçal kanser tedavisinde etkili mi?
48:45 Kanser tedavisinde etkili bitkiler neler?
01:02:00 Kanser tedavisinde hipertermi etkili mi?
01:09:00 Akapunktur, kanser tedavilerinde ne kadar etkili?
01:19:00 Anksiyetinize iyi gelebilecek 6 öneri
01:24:00 Kanser tedavisinde doğru bilinen yanlışlar neler?
01:31:00 Kanseri tetikleyen temel etkenler neler?
01:39:00 Kanseri kemoterapisiz yenmek mümkün mü?