Utangaç Çocuklar Nasıl Sosyalleşir? | Kendini Bilmek

Bu bölümde Nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci ile seyircilerden gelen sorular cevaplandı.

Kendini Bilmek'te bugün Nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci ile seyircilerden gelen sorular cevaplandı. Psikolog Nihan Avcı'nın sunumuyla Kendini Bilmek yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Kendini Bilmek

14:15 Utangaç çocukların sosyalleşmesini nasıl sağlayabiliriz?

21:03 Bebeğim birkaç kelimeden başka konuşmuyor

25:34 Eşimi hiçbir konuda kısıtlamıyorum evlilik ilişkilerinde bu doğru mu?

37:36 5 yıl önce ikinci, bir evlilik yaptım

44:06 Kızım her gece ağlıyor ne yapmalıyım?

48:08 18 yaşındaki oğlum geceleri korkarak uyanıyor ne yapmalıyım?

53:07 Yakın akrabalarımızın vefatını çocuklara nasıl anlatmalıyız?

01:00:27 Eşim beni sürekli manipüle ediyor ne yapmalıyım?

01:05:32 Eşim beni aldattı sözde affettim ama içimde affedemiyorum ayrılmam gerekir mi?

01:11:40 Çocuklarımıza nasıl hitap etmemiz gerekir?

01:19:48 Çocukla ilgili her şey güvenli bağlanma ile mi ilgili?

01:25:49 Rüyalarımda rahmetli eşimi görüyorum uyandığımda onu arıyorum ne yapmalıyım?

01:29:19 Kızım erkek arkadaşını evimize davet etti, ne yapmalıyım?

01:33:22 Motivasyon kaybı yaşıyorum ne yapmalıyım?