Yaranız var ise muhakkak şifası da vardır I Kendini Bilmek

Soru: "3 Aydır evime misafir kabul edemiyorum"

Kendini Bilmek'te bugün Nöröpsikolog Şehadet Ekmen Peynirci ile evlilik ve evlilik problemleri üzerine konuşuldu. Psikolog Nihan Avcı'nın moderatörlüğünde Kendini Bilmek yeni bölümüyle sizlerle...

06:36 İsrail Soykırımına karşı boykotunun önemi

07:00 Peynirci: Çocukların katledildiği bir dünyada susamayız

09:20 Soru: "3 Aydır evime misafir kabul edemiyorum"

14:25 "Üstün zekalı çocuklar kaygılıdır"

27:50 Soru: "Evlilik odaklı bir görüşme yapamıyorum"

30:00 Soru: "Yalan ve aldatma ile karşı karşıya kaldım"

35:45 Soru: "Bir insan neden çok fazla hayal kurar?"

51:41 Soru: "20 Yıllık evliyiz hep yalnız kaldım. Ayrılığı düşünürken eşim değişmeye başladı."

1:02:20 Soru: "Farklı bir dinden görüştüğüm birisi var"

1:04:20 Soru: "Ayrılıp ayrılıp barışıyorum çok sıkışmış hissediyorum."

1:10:10 Soru: "Kaygılı bağlanma stiline sahibim. Mükemmeliyetçiyim."

1:13:45 Soru: "Çok sık umutsuzluğa kapılıyorum."

1:18:18 Soru: "Yaranız var ise muhakkak şifası da vardır"