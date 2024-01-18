Yaranız var ise muhakkak şifası da vardır I Kendini Bilmek
Soru: "3 Aydır evime misafir kabul edemiyorum"
Kendini Bilmek'te bugün Nöröpsikolog Şehadet Ekmen Peynirci ile evlilik ve evlilik problemleri üzerine konuşuldu. Psikolog Nihan Avcı'nın moderatörlüğünde Kendini Bilmek yeni bölümüyle sizlerle...
06:36 İsrail Soykırımına karşı boykotunun önemi
07:00 Peynirci: Çocukların katledildiği bir dünyada susamayız
09:20 Soru: "3 Aydır evime misafir kabul edemiyorum"
14:25 "Üstün zekalı çocuklar kaygılıdır"
27:50 Soru: "Evlilik odaklı bir görüşme yapamıyorum"
30:00 Soru: "Yalan ve aldatma ile karşı karşıya kaldım"
35:45 Soru: "Bir insan neden çok fazla hayal kurar?"
51:41 Soru: "20 Yıllık evliyiz hep yalnız kaldım. Ayrılığı düşünürken eşim değişmeye başladı."
1:02:20 Soru: "Farklı bir dinden görüştüğüm birisi var"
1:04:20 Soru: "Ayrılıp ayrılıp barışıyorum çok sıkışmış hissediyorum."
1:10:10 Soru: "Kaygılı bağlanma stiline sahibim. Mükemmeliyetçiyim."
1:13:45 Soru: "Çok sık umutsuzluğa kapılıyorum."
1:18:18 Soru: "Yaranız var ise muhakkak şifası da vardır"