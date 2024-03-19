Çocuklara Ramazanı nasıl anlatmalıyız? I Kendini Bilmek

Aileler, çocuklarını Ramazan iklimine nasıl sokabilir?

Kendini Bilmek'e bugün Uzman Aile Danışmanı Hatice Kübra Tongar konuk oldu. Psikolog Nihan Avcı'nın sunumuyla Kendini Bilmek yeni bölümüyle sizlerle...

02:00 Ailede Ramazan Ruhu

09:15 Çocuklara Ramazanı Nasıl Anlatmalıyız?

13:30 Çocuklarımıza Oruç İbadetini Nasıl Anlatabiliriz?

17:30 Aileler, Çocuklarını Ramazan İklimine Nasıl Sokabilir?

28:00 Ramazan Köşesi Çocuklar İçin Neden Önemli?

38:00 Çocuklara Ramazanı Nasıl Anlatmalıyız?

41:00 Çocuklarımıza Manevi Değerlerimizi Nasıl Öğretebiliriz?

51:00 Çocuklara Ramazanın Manevi Değerlerini Nasıl Aktarabiliriz?

57:00 Ailede Şükür Kavramını Nasıl İnşa Edebiliriz?

01:01:00 Şükretmenin Psikolojimize Olumlu Etkisi Ne?

01:11:00 Çocuklara Yardımlaşma Bilincini Nasıl Kazandırabiliriz?