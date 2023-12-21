İş Yaşamında Anneler ve Annelik | Kendini Bilmek

Bu bölümde Uzman Psikolog Mevliye Yavuz ve Uzman Klinik Psikolog Nuray Baştan Aydın ile çalışan annelerin yaşadığı zorluklar konuşuldu.

Çalışan annelerin karşılaştığı zorluklar nelerdir? Çalışan anneler çocuklarına karşı neden yetersizlik hissi yaşıyor? Çalışan anne olmanın toplumsal yansımaları neler?

Kendini Bilmek'e bugün Uzman Psikolog Mevliye Yavuz ve Uzman Klinik Psikolog Nuray Baştan Aydın konuk oldu.

00:00 Kendini Bilmek

02:30 İş yaşamında anneler ve annelik

04:30 Çalışan annelerin yaşadığı zorluklar neler?

09:30 İş ve ev hayatında "Anne"

21:15 Kariyer ve anne olma dengesi

24:30 Annenin iş yaşamında babanın desteği ne kadar önemli?

42:00 Kariyer ve anne olma dengesi

52:00 Çalışan annelerin duygusal sağlığı

01:07:00 Çalışan annelerin sosyal ve aile desteğine olan ihtiyaçları

01:15:00 Eşlerin baş başa vakit geçirmesi neden önemli?

01:27:00 İş ve ev hayatında "Anne"