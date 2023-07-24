Enneagram | Kendini Bilmek

Bu bölümde "Kişilik, Karakter ve Mizaç Kavramları" konuşuldu.

Psikolog Nihan Yaşaroğlu'nun sunumuyla gerçekleşen Kendini Bilmek 6. bölümü sizlerle...

Kendini Bilmek'e bu bölüm Psikolojik Danışman Ahmet Ercan konuk oldu. Kendini Bilmek'in bu bölümünde "Enneagram: Dokuz Tip Mizaç Modeli" başlığı altında şu konular konuşuldu:

00:00 Kendini Bilmek

02:00 Enneagram nedir?

12:00 Kişilik, karakter ve mizaç kavramları

15:00 Mizaç tiplerinin genel özellikleri

30:00 Mizaç tiplerinin pandemiye olan yaklaşımı

40:00 Her çocuk birbirinden neden farklı?

43:00 Enneagram modelinde ailenin yeri

46:00 Hangi tip çocukla ne tür çatışmalar yaşanıyor?