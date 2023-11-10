Duygular ve Kontrol Becerisi | Kendini Bilmek

Bu bölümde Klinik Psikolog Samet Karaman ve Klinik Psikolog İlksen Şavkın ile çocuklarda kontrol becerisi geliştirmenin önemi konuşuldu.

Duygular kontrol mekanizması için neden önemli? Çocuklarda davranış kontrol becerisi nasıl gelişir? Ebeveyn tutumları çocuk kontrolünü nasıl etkiliyor? Çocuklarda kurallara uyum becerisi ne zaman gelişir? Anne babalar sınır koymakta neden zorlanıyor?

Bu bölümde Psikolog Nihan Avcı'nın konukları Klinik Psikolog Samet Karaman ve Klinik Psikolog İlksen Şavkın konuk oldu.

Kendini Bilmek yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Kendini Bilmek

02:00 Duygular kontrol mekanizması için neden önemli?

10:00 Duygular ve kontrol becerisi

12:00 Çocuklarda davranış kontrol becerisi nasıl gelişir?

17:00 Çocuklarda kendini kontrol becerisini geliştirmek

20:30 Ebeveyn tutumları çocuk kontrolünü nasıl etkiliyor?

25:30 Çocuklarda kurallara uyum becerisi ne zaman gelişir?

32:00 Çocuklar neden inatlaşır?

44:30 Çocuklarda kontrol becerisi geliştirme

54:00 Anne babalar sınır koymakta neden zorlanıyor?

56:00 Çocuklar ne zaman travmatize olur?

01:02:00 Çocuğa "Hayır" demek neden önemli?

01:04:00 Ceza vermek ile sınır koymak aynı şey mi?

01:07:00 Çocuklarda duygusal cezalandırma nasıl olur?

01:11:00 Her konuda çocuğa sınır konulmalı mı?

01:14:00 Çocuklara kaç yaşından itibaren sorumluluk verilmeli?

01:32:00 Çocuk gelişiminde oyunun önemi