VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

VAV TV CANLI YAYIN VAV RADYO CANLI YAYIN
Duygular ve Kontrol Becerisi | Kendini Bilmek 10 Kasım 2023 429. Bölüm
Filistin Soykırımına Karşı Boykot | Kendini Bilmek 08 Kasım 2023 428. Bölüm
Hayallerimiz ve hedeflerimiz I Kendini Bilmek 07 Kasım 2023 427. Bölüm
Kişilik Gelişiminin İlişkilere Etkisi | Kendini Bilmek 06 Kasım 2023 426. Bölüm
Çağımızın Hastalığı: Obezite | Kendini Bilmek 02 Kasım 2023 425. Bölüm
Panik Atak Nasıl Çözülür? | Kendini Bilmek 02 Kasım 2023 424. Bölüm
Çocuklarda Sorumluluk Duygusunun Gelişmesi | Kendini Bilmek 30 Ekim 2023 423. Bölüm
İsrail'in Filistin İşgali ve Soykırımı | Kendini Bilmek 26 Ekim 2023 422. Bölüm
Mide Hastalıkları ve Belirtileri I Kendini Bilmek 26 Ekim 2023 421. Bölüm
Tekrarlanan Hatalar ve Kısır Döngüler | Kendini Bilmek 25 Ekim 2023 420. Bölüm
Başarı ve Mutluluk İlişkisi | Kendini Bilmek 23 Ekim 2023 419. Bölüm
Çocuk Yetiştirirken Sık Yapılan Hatalar | Kendini Bilmek 19 Ekim 2023 418. Bölüm
Akran Zorbalığı İle Baş Etme Yolları | Kendini Bilmek 20 Ekim 2023 417. Bölüm
Hayattaki Rollerimiz ve Toplumdaki Maskelerimiz I Kendini Bilmek 19 Ekim 2023 416. Bölüm
Kanser Hastalıkları ve Tedavileri I Kendini Bilmek 16 Ekim 2023 415. Bölüm
Çocuklarda Savaş Travması | Kendini Bilmek 13 Ekim 2023 412. Bölüm
Çocuklarda Dikkat Eksikliği | Kendini Bilmek 12 Ekim 2023 411. Bölüm
Tercihlerimiz ve Vazgeçtiklerimiz | Kendini Bilmek 10 Ekim 2023 410. Bölüm
Ailede Kriz Yönetimi | Kendini Bilmek 09 Ekim 2023 409. Bölüm
Hayatı Dengeye Yaşayabilmek | Kendini Bilmek 05 Ekim 2023 408. Bölüm
Eşler Arası İletişim Kopukluğu | Kendini Bilmek 04 Ekim 2023 407. Bölüm
Rekabet ve Kıyas Ortamında Büyüme | Kendini Bilmek 03 Ekim 2023 406. Bölüm
Depresyonun Nedenleri ve Belirtileri | Kendini Bilmek 02 Ekim 2023 405. Bölüm
Ailede Özdeğer Gelişimi | Kendini Bilmek 28 Eylül 2023 404. Bölüm
Çalışmayı İstememek | Kendini Bilmek 27 Eylül 2023 403. Bölüm
Güçsüz Görünme Korkusu | Kendini Bilmek 27 Eylül 2023 402. Bölüm
Ailede Doğru İletişim I Kendini Bilmek 25 Eylül 2023 401. Bölüm
Enneagram Modeli | Kendini Bilmek 21 Eylül 2023 400. Bölüm
Aileye Dair Sorular I Kendini Bilmek 20 Eylül 2023 399. Bölüm
Kendilik Algısı ve Narsizm | Kendini Bilmek 19 Eylül 2023 398. Bölüm
Kanser Hastalığında Ruh Sağlığı | Kendini Bilmek 18 Eylül 2023 397. Bölüm
Enfeksiyon ve Dönemsel Hastalıklar | Kendini Bilmek 14 Eylül 2023 396. Bölüm
Duyguları Kaybetmek | Kendini Bilmek 13 Eylül 2023 395. Bölüm
İrade Nasıl Oluşur ve Nasıl Güçlendirilir? | Kendini Bilmek 12 Eylül 2023 394. Bölüm
Okula başlamak çocuk için ne ifade eder? I Kendini Bilmek 11 Eylül 2023 393. Bölüm
Kıskançlık, Haset, Minnet ve Şükran | Kendini Bilmek 07 Eylül 2023 392. Bölüm
Soru - Cevap | Kendini Bilmek 07 Eylül 2023 391. Bölüm
Sosyal İlişkilerde Zihin Okuma I Kendini Bilmek 05 Eylül 2023 390. Bölüm
Çocukları Mizaçlarına Uygun Eğitmek I Kendini Bilmek 04 Eylül 2023 389. Bölüm
Müslüman Psikoloğa Gider mi? I Kendini Bilmek 31 Ağustos 2023 388. Bölüm
Uykusuzluğun Sebebi Travmalar Mı? I Kendini Bilmek 30 Ağustos 2023 387. Bölüm
Evlilikte Ailesine Aşırı Bağımlı Eşler I Kendini Bilmek 29 Ağustos 2023 386. Bölüm
Psikolojimizi Güçlendirmenin Yolları I Kendini Bilmek 29 Ağustos 2023 385. Bölüm
Hayır Diyebilmek | Kendini Bilmek 24 Ağustos 2023 384. Bölüm
Sosyal Medya ve Gerçeklik | Kendini Bilmek 23 Ağustos 2023 383. Bölüm
Zor Kişilerle İlişkiler | Kendini Bilmek 22 Ağustos 2023 382. Bölüm
Yürümeyen Evlilikler | Kendini Bilmek 22 Ağustos 2023 381. Bölüm
Travma Sonrası Belirtileri | Kendini Bilmek 17 Ağustos 2023 380. Bölüm
Kafaya Takmamak | Kendini Bilmek 16 Ağustos 2023 379. Bölüm
Zihinsel Yorgunluk ve Aşırı Düşünme | Kendini Bilmek 15 Ağustos 2023 378. Bölüm
Ailede Duygu Odaklı İletişim | Kendini Bilmek 15 Ağustos 2023 377. Bölüm
Suçluluk Duygusu İle Baş Etme | Kendini Bilmek 12 Ağustos 2023 376. Bölüm
Soru - Cevap | Kendini Bilmek 09 Ağustos 2023 375. Bölüm
Başarıyı Ertelemek | Kendini Bilmek 08 Ağustos 2023 374. Bölüm
Çocuklarda Sorumluluk Bilinci | Kendini Bilmek 07 Ağustos 2023 373. Bölüm
Gebelikte Yaşanan Sorunlar | Kendini Bilmek 27 Temmuz 2023 372. Bölüm
Soru-Cevap I Kendini Bilmek 26 Temmuz 2023 371. Bölüm
Zor Bir Ailede Büyümek I Kendini Bilmek 25 Temmuz 2023 370. Bölüm
Öğrenilmiş Çaresizlik | Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 369. Bölüm
Üniversite Sınav Sonuçları | Kendini Bilmek 20 Temmuz 2023 368. Bölüm
Soru - Cevap I Kendini Bilmek 20 Temmuz 2023 367. Bölüm
Sigara Bağımlılığı | Kendini Bilmek 19 Temmuz 2023 366. Bölüm
Keşfedilmek | Kendini Bilmek 17 Temmuz 2023 365. Bölüm
Ailede tartışma ortamı I Kendini Bilmek 13 Temmuz 2023 364. Bölüm
Soru-Cevap I Kendini Bilmek 12 Temmuz 2023 363. Bölüm
Anne ve çocuk beslenmesi I Kendini Bilmek 11 Temmuz 2023 362. Bölüm
Hayatı kaçırmadan yaşamak I Kendini Bilmek 06 Temmuz 2023 361. Bölüm
Soru-Cevap I Kendini Bilmek 05 Temmuz 2023 360. Bölüm
İç sıkıntısı | Kendini Bilmek 04 Temmuz 2023 359. Bölüm
Çocuklarda Otizm | Kendini Bilmek 04 Temmuz 2023 358. Bölüm
Mükemmel Annelik | Kendini Bilmek 27 Haziran 2023 357. Bölüm
Aileler için doğa etkinlikleri | Kendini Bilmek 22 Haziran 2023 356. Bölüm
Soru- Cevap | Kendini Bilmek 23 Haziran 2023 355. Bölüm
Temizlik Takıntısı ve Tedavi Yolları | Kendini Bilmek 22 Haziran 2023 354. Bölüm
Alınganlık ve Kurtulma Yolları I Kendini Bilmek 20 Haziran 2023 353. Bölüm
Karne günü çocuğumuza nasıl davranmalıyız? I Kendini Bilmek 16 Haziran 2023 352. Bölüm
Soru- Cevap I Kendini Bilmek 14 Haziran 2023 351. Bölüm
Anaokulu Öncesi ilk Ayrılık: Yaz Okulu 19 Haziran 2023 350. Bölüm
Hayatı Başkalarına Bağlı Yaşamak | Kendini Bilmek 19 Haziran 2023 349. Bölüm
Bağırsak, Beyin ve Mutluluk İlişkisi I Kendini Bilmek 14 Haziran 2023 348. Bölüm
Soru-Cevap I Kendini Bilmek 14 Haziran 2023 347. Bölüm
Üniversite sınavına gireceklere tavsiyeler I Kendini Bilmek 13 Haziran 2023 346. Bölüm
Öfke Patlaması ve Panik Atak | Kendini Bilmek 13 Haziran 2023 345. Bölüm
Stresle Baş Etme Yöntemleri | Kendini Bilmek 08 Haziran 2023 344. Bölüm
Soru-Cevap I Kendini Bilmek 08 Haziran 2023 343. Bölüm
Sosyal İlişkilerde Yakınlık Sağlamak | Kendini Bilmek 04 Haziran 2023 342. Bölüm
Ramazanda Kazandıklarımız | Kendini Bilmek 04 Haziran 2023 341. Bölüm
İnsanlar Arasındaki İlişkilerde En Temel Duygu: Güven I Kendini Bilmek 27 Haziran 2023 340. Bölüm
Kurban, Kurtarıcı ve Zorba Kişilerin Özellikleri Nelerdir? I Kendini Bilmek 16 Haziran 2023 339. Bölüm
İnsan Neden Yalan Söyler? I Kendini Bilmek 16 Haziran 2023 338. Bölüm
Çocukların telefon kullanımı beyni nasıl etkiliyor? I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 332. Bölüm
Oruç tuttuğumuzda vücudumuzda neler oluyor? I Kendini Bilmek 26 Temmuz 2023 331. Bölüm
Alışkanlık Kazanma Ve İstikrar | Kendini Bilmek 04 Haziran 2023 330. Bölüm
Oruç ve Öfke Kontrolü | Kendini Bilmek 26 Temmuz 2023 328. Bölüm
Şükretmek | Kendini Bilmek (327. Bölüm) 10 Haziran 2023 327. Bölüm
Ramazan'da Yardımlaşma ve Paylaşma I Kendini Bilmek 26 Temmuz 2023 326. Bölüm
Psikolojik Travmalar I Kendini Bilmek 26 Temmuz 2023 325. Bölüm
Ayrılıkla Baş Etmek I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 324. Bölüm
Sorunlarla Yanlış Başa Çıkmanın Yolları I Kendini Bilmek 26 Temmuz 2023 323. Bölüm
Soru - Cevap I Kendini Bilmek 26 Temmuz 2023 322. Bölüm
Aile hayatında temel hatalar I Kendini Bilmek 26 Temmuz 2023 321. Bölüm
İletişim ve Sosyalleşme Becerilerini Geliştirme I Kendini Bilmek 26 Temmuz 2023 320. Bölüm
Gençlerin Dünyasına Ulaşabilmek I Kendini Bilmek 26 Temmuz 2023 319. Bölüm
Soru-Cevap | Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 318. Bölüm
İyilik yapma psikolojisi I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 317. Bölüm
Tavsiyeye İhtiyaç Duymak I Kendini Bilmek 26 Temmuz 2023 316. Bölüm
Deprem Sonrası Yeni Normal I Kendini Bilmek 26 Temmuz 2023 315. Bölüm
Soru cevap I Kendini Bilmek 26 Temmuz 2023 314. Bölüm
İnsanın iyileşme yolları ve mizacın etkisi I Kendini Bilmek 26 Temmuz 2023 313. Bölüm
Ruh sağlığı I Kendini Bilmek 26 Temmuz 2023 312. Bölüm
Afet yaralarını sarmak ve salgın riski I Kendini Bilmek 26 Temmuz 2023 311. Bölüm
Soru - Cevap I Kendini Bilmek 26 Temmuz 2023 310. Bölüm
Deprem sonrası gelecek kaygısı I Kendini Bilmek 26 Temmuz 2023 309. Bölüm
Çocuklara deprem nasıl anlatılmalı? I Kendini Bilmek 26 Temmuz 2023 308. Bölüm
Travmalar ve Anormal Tepkiler I Kendini Bilmek 26 Temmuz 2023 307. Bölüm
Soru - Cevap I Kendini Bilmek 26 Temmuz 2023 306. Bölüm
Çocukların Gözünden Deprem I Kendini Bilmek 26 Temmuz 2023 305. Bölüm
Deprem sonrası psikolojik ilk yardım I Kendini Bilmek 26 Temmuz 2023 303. Bölüm
Afet Yönetim Sürecinde Medya I Kendini Bilmek 26 Temmuz 2023 302. Bölüm
Deprem Haberleri I Kendini Bilmek 26 Temmuz 2023 301. Bölüm
Depremin Çocuklar Üzerindeki Etkisi I Kendini Bilmek 26 Temmuz 2023 300. Bölüm
Stres ve Kriz Yönetimi I Kendini Bilmek 26 Temmuz 2023 298. Bölüm
Soru - Cevap I Kendini Bilmek 26 Temmuz 2023 297. Bölüm
Dijital Çağda Ebeveyn Olmak I Kendini Bilmek 26 Temmuz 2023 296. Bölüm
Bitmeyen Bir Yorgunluk Hali: Tükenmişlik I Kendini Bilmek 26 Temmuz 2023 295. Bölüm
Affetmenin İnsana Etkileri | Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 294. Bölüm
Kendimizi Eleştirmek I Kendini Bilmek 26 Temmuz 2023 293. Bölüm
Pişmanlık I Kendini Bilmek 26 Temmuz 2023 292. Bölüm
Başkalarını Suçlamak I Kendini Bilmek 26 Temmuz 2023 291. Bölüm
Ailede Karne Heyecanı I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 290. Bölüm
Soru - Cevap I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 289. Bölüm
Sevmeye kendimizden başlamak I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 287. Bölüm
Ailede Bireyselleşmenin Tehlikeleri I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 286. Bölüm
Öfkeden Doğru Şekilde Arınmak I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 285. Bölüm
Erteleme Eğilimi ve Baş Etme Yolları I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 284. Bölüm
Empati Becerisi I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 283. Bölüm
Duyguları Kontrol Edebilmek I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 282. Bölüm
Soru - Cevap I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 281. Bölüm
Şiddetin Sebepleri I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 280. Bölüm
Korku Duygusunun Kökenleri I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 279. Bölüm
Bir Hastalık Olarak: Bağımlılık I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 278. Bölüm
Soru - Cevap I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 277. Bölüm
Huzursuzluğun ve Umutsuzluğun Temelleri I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 276. Bölüm
Kaybetme Korkusu I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 275. Bölüm
Zihnimizin Bize Oynadığı Oyun I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 274. Bölüm
İlişkilerimizi Şekillendiren Dinamikler I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 249. Bölüm
Utanç ve Suçluluk Psikolojisi I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 247. Bölüm
Geleceği Düşünmek I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 246. Bölüm
Eşler Arası Uyum ve Evlilikte Sürdürülebilirlik I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 245. Bölüm
Kişilik Özellikleri Bağlamında "Memnuniyetsizlik" I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 244. Bölüm
İnsan İlişkilerinde Denge Kendini Bilmek I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 243. Bölüm
Kararsızlık ve Gelecek Kaygısı İle Nasıl Baş Edilir? I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 242. Bölüm
Ailede Din Eğitimine Dair Doğru Bilinen Yanlışlar Nelerdir? I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 125. Bölüm
Eğitimde Ailenin Rolü Nedir? I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 124. Bölüm
Neden ve Nasıl Tükeniyoruz? I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 123. Bölüm
Çocuğunuz içe kapanık ise ne yapmanız gerekir? I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 122. Bölüm
Mutlu, Huzurlu, Dengeli Hayat İçin Ne Yapmalıyız? I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 121. Bölüm
Değişimin Penceresinden İnsan ve İlişkiler I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 120. Bölüm
Çocuk Öfke Krizine Girdiğinde Ebeveynler Nasıl Davranmalı? I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 119. Bölüm
Bedenimizin Verdiği Mesajları Duymak I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 118. Bölüm
Kaygı Bozukluğundan Nasıl Kurtulabilirim? I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 117. Bölüm
Anti Sosyal Davranış Bozuklukları I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 116. Bölüm
İlişkilerde En Çok Rastlanan Sorunlar I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 115. Bölüm
İnsanlara "Hayır" Diyebilmenin Yolları Nelerdir? I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 114. Bölüm
Aile İçi Şiddet ve Psikolojik Sonuçları I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 113. Bölüm
Geçmişten Günümüze Dizilerde Kadın Rolleri I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 112. Bölüm
Ani Duygu Değişimleri ve Öfke Patlaması 24 Temmuz 2023 111. Bölüm
Kronik Hastalıklarla Psikolojik Olarak Baş Etme I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 110. Bölüm
Kişinin Kendisi ve Allah ile Olan Bağı I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 109. Bölüm
Borderline kişilik bozukluğu tedavi edilebilir mi? I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 108. Bölüm
Özgüven Eksikliğini Yenmek I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 107. Bölüm
Narsist İnsan Nasıl Davranır? I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 105. Bölüm
Depresif Hallerden Kurtulma Yolları Nelerdir? I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 104. Bölüm
Medyada Oluşturulan Annelik Algısı I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 103. Bölüm
İnsanın Hayata Verdiği Anlam I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 102. Bölüm
İnsan Kendini Neden Yetersiz Hisseder? I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 102. Bölüm
Evlilik Öncesi Süreçte Yaşananlar I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 101. Bölüm
Yaşam Yolumuzu Aydınlatan Öğretmenlerimiz I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 100. Bölüm
Narsistik Davranış ve Karakter Özellikleri Nelerdir? I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 99. Bölüm
Geçmişten Günümüze Toplumsal Değişim I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 98. Bölüm
İnsanlar Neden Kıskanırlar? I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 97. Bölüm
Zor Zamanlarda Psikolojik Dayanıklılık I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 96. Bölüm
Evliliklerde Eşler Arası İletişim Nasıl Olmalı? I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 95. Bölüm
Geçmişten Günümüze Toplumda Kadının Yeri I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 94. Bölüm
Ertelemek bir hastalık mı yoksa alışkanlık mı? I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 93. Bölüm
Çocukların Üretkenliğini Arttırmanın Yolları I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 92. Bölüm
İnsanın İnanmaya Olan İhtiyacı I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 91. Bölüm
Mutsuzluk ve Huzursuzluk Girdabından Kurtulmak I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 90. Bölüm
Yalnızlıkla Nasıl Baş Edebiliriz? I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 89. Bölüm
Öfkeyle Nasıl Başa Çıkmalıyız? I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 88. Bölüm
Fobi ve Takıntılarımız I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 87. Bölüm
Kaygıyı Yönetmek Mümkün mü? I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 86. Bölüm
Tuzun İnsan Sağlığına Etkileri I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 85. Bölüm
Ailede, İş Yerinde, Okulda; Zorbalık I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 84. Bölüm
Sağlık, Hastalıklar ve Maneviyatın Etkisi I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 83. Bölüm
Kötülük İnsan Doğasının Bir Parçası mı? I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 82. Bölüm
Duygusal Zekası Yüksek Çocuklar Yetiştirmek | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 80. Bölüm
Şeker Üzerine Doğru Bildiğimiz Yanlışlar | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 79. Bölüm
Uykunun ve Rüyanın Gizemi | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 78. Bölüm
Müzik ve Müzik Terapi | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 77. Bölüm
Geçmiş Hayatın Eş Seçimine Etkisi | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 76. Bölüm
Sanal Bağımlılıklar: Matrix | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 75. Bölüm
Yeme Bozukluğu ve Sağlıklı Beslenme | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 74. Bölüm
Mutlu ve Uzun Süren Evliliğin Sırları Nelerdir? | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 73. Bölüm
Modanın Hayata Etkisi | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 72. Bölüm
Ölümle Hayat Arasındaki Çizgi | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 71. Bölüm
Seyahatin İnsan Hayatına Etkileri | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 70. Bölüm
Hayatın Kontrolünü Ele Almak Mümkün mü? | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 69. Bölüm
Sadelik, Mutluluk ve Minimalizm | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 68. Bölüm
Filmler ve Süper Kahramanlar | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 67. Bölüm
Hayatın En Karmaşık Duygusu: Aşk | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 66. Bölüm
Başarıya Giden Yolda Ailenin Önemi | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 65. Bölüm
İsrafın Hayattaki Yeri | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 64. Bölüm
Çocukların Okula Hazır Oluşu: Okul Olgunluğu | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 63. Bölüm
Artan Gençlik ve Güzellik Takıntısı | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 62. Bölüm
Mekan, Hafıza İlişkisi ve Göçün Etkileri | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 61. Bölüm
İktisat, İnsan ve Fıtrat | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 60. Bölüm
Medya, Algı Yönetimi ve Manipülasyon Hayatımızı Nasıl Etkiliyor? | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 59. Bölüm
Düşüncenin Gücü | Kendini Bilmek 09 Ekim 2023 56. Bölüm
Ruh Sağlığı ve Maneviyat | Kendini Bilmek 03 Ekim 2023 55. Bölüm
Tercih Dönemi ve İlişkilerimizin Seyri | Kendini Bilmek 17 Ağustos 2023 54. Bölüm
Üniversite Tercihinin Hayata Etkisi | Kendini Bilmek 17 Ağustos 2023 53. Bölüm
Duyguları Tüketmek | Kendini Bilmek 17 Ağustos 2023 52. Bölüm
Sanatın İyileştirici Gücü | Kendini Bilmek 27 Temmuz 2023 51. Bölüm
Mahremiyet Eğitimi | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 50. Bölüm
Bayramın Bireysel ve Toplumsal Yönü | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 49. Bölüm
Kurban Bayramı | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 48. Bölüm
İnsanın Büyüme Yolculuğu | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 47. Bölüm
En Coşkulu Mucize: Doğum | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 46. Bölüm
Öğrenmeyi Öğrenmek | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 45. Bölüm
Her Yönüyle Kayıp ve Yas | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 44. Bölüm
Hayat Boyu Kimlik ve İnanç Oluşumu | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 43. Bölüm
Çocuklarda Oyun Terapisi | Kendini Bilmek 09 Ekim 2023 42. Bölüm
Hayatı Gördüğümüz Geniş Pencere: Yaşlılık | Kendini Bilmek 05 Ekim 2023 41. Bölüm
Moda Sosyolojisi | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 40. Bölüm
Yaşamın Karanlık Yüzü: Bağımlılık | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 39. Bölüm
Nezaket ve Adab-ı Muaşeret | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 38. Bölüm
Dizilerin Toplum Üzerindeki Etkileri | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 37. Bölüm
Her Yönüyle Psikolojik Travma | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 36. Bölüm
Minimal Yaşam | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 35. Bölüm
İletişim ve İlişkiler | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 34. Bölüm
Karakter, Huy ve Mizaç | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 33. Bölüm
İnsanın Çevre İle İlişkisi | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 32. Bölüm
Disleksi ve Dikkat Eksikliği | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 31. Bölüm
Sürdürülebilir Beslenme | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 30. Bölüm
Hayatın İçinde Stres | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 29. Bölüm
İnsan Denen Meçhul | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 28. Bölüm
Gençlerle İletişim | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 27. Bölüm
Kişisel Gelişimin Hayata Etkisi | Kendini Bilmek 15 Ağustos 2023 26. Bölüm
Dikkat, Hafıza ve Unutkanlık | Kendini Bilmek 21 Temmuz 2023 25. Bölüm
Affetmenin Hayattaki Yeri | Kendini Bilmek 21 Temmuz 2023 24. Bölüm
İnsanın Bitki İle Olan İlişkisi | Kendini Bilmek 21 Temmuz 2023 23. Bölüm
Dijital Yerliler ve Dijital Göçmenler | Kendini Bilmek 21 Temmuz 2023 22. Bölüm
Duygusal Zeka ve İlişkilere Etkisi | Kendini Bilmek 21 Temmuz 2023 21. Bölüm
Pandemi Sürecinde Bayramlaşma | Kendini Bilmek 21 Temmuz 2023 20. Bölüm
Ramazan Sonrası Beslenme | Kendini Bilmek 21 Temmuz 2023 19. Bölüm
Online Eğitim | Kendini Bilmek 21 Temmuz 2023 18. Bölüm
Öfke Nöbeti | Kendini Bilmek 21 Temmuz 2023 17. Bölüm
Hamilelikte Ruh Sağlığı | Kendini Bilmek 21 Temmuz 2023 16. Bölüm
Çocuklarda ve Yetişkinlerde Öğrenme Süreci | Kendini Bilmek 21 Temmuz 2023 15. Bölüm
Kişinin Kaderine Etkisi | Kendini Bilmek 21 Temmuz 2023 14. Bölüm
Evlenmeden Öncesi ve Sonrası | Kendini Bilmek 21 Temmuz 2023 13. Bölüm
Teknoloji Bağımlığı | Kendini Bilmek 21 Temmuz 2023 12. Bölüm
Dijital ve Gerçek Hayat | Kendini Bilmek 21 Temmuz 2023 11. Bölüm
Düşünceler I Kendini Bilmek 21 Temmuz 2023 10. Bölüm
İletişimde Samimiyet I Kendini Bilmek 21 Temmuz 2023 9. Bölüm
Psikolojik Dayanıklılık | Kendini Bilmek 15 Ağustos 2023 8. Bölüm
Bağlanmak | Kendini Bilmek 15 Ağustos 2023 7. Bölüm
Enneagram | Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 6. Bölüm
Belirsizlik I Kendini Bilmek 21 Temmuz 2023 5. Bölüm
Sosyal Kaygı ve Aidiyet I Kendini Bilmek 05 Ekim 2023 4. Bölüm
Nasıl Hayır Diyebiliriz? I Kendini Bilmek 21 Temmuz 2023 3. Bölüm
Masalların Hayatımızdaki Rolü I Kendini Bilmek 21 Temmuz 2023 2. Bölüm
Günümüz Çocukları I Kendini Bilmek 21 Temmuz 2023 1. Bölüm

Duygular ve Kontrol Becerisi | Kendini Bilmek

Bu bölümde Klinik Psikolog Samet Karaman ve Klinik Psikolog İlksen Şavkın ile çocuklarda kontrol becerisi geliştirmenin önemi konuşuldu.

Duygular kontrol mekanizması için neden önemli? Çocuklarda davranış kontrol becerisi nasıl gelişir? Ebeveyn tutumları çocuk kontrolünü nasıl etkiliyor? Çocuklarda kurallara uyum becerisi ne zaman gelişir? Anne babalar sınır koymakta neden zorlanıyor?

Bu bölümde Psikolog Nihan Avcı'nın konukları Klinik Psikolog Samet Karaman ve Klinik Psikolog İlksen Şavkın konuk oldu.

Kendini Bilmek yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Kendini Bilmek

02:00 Duygular kontrol mekanizması için neden önemli?

10:00 Duygular ve kontrol becerisi

12:00 Çocuklarda davranış kontrol becerisi nasıl gelişir?

17:00 Çocuklarda kendini kontrol becerisini geliştirmek

20:30 Ebeveyn tutumları çocuk kontrolünü nasıl etkiliyor?

25:30 Çocuklarda kurallara uyum becerisi ne zaman gelişir?

32:00 Çocuklar neden inatlaşır?

44:30 Çocuklarda kontrol becerisi geliştirme

54:00 Anne babalar sınır koymakta neden zorlanıyor?

56:00 Çocuklar ne zaman travmatize olur?

01:02:00 Çocuğa "Hayır" demek neden önemli?

01:04:00 Ceza vermek ile sınır koymak aynı şey mi?

01:07:00 Çocuklarda duygusal cezalandırma nasıl olur?

01:11:00 Her konuda çocuğa sınır konulmalı mı?

01:14:00 Çocuklara kaç yaşından itibaren sorumluluk verilmeli?

01:32:00 Çocuk gelişiminde oyunun önemi

DİĞER PROGRAMLAR

TÜMÜ
-->
Doğudan Batıya Tarih
-->
İki Mısra Arası
-->
Bayram Sohbetleri
-->
İslam Tarihi Sohbetleri
-->
Eğitim Atölyesi
-->
Yön Veren Kadınlar
-->
Bir Soru Bir Cevap
-->
Derdimiz Hayat
CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

Vav Radyo Canlı