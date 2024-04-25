Yaşlanma Karşıtı Cilt Bakımı Nasıl Olmalı? | Kendini Bilmek

Sosyal Kaygı Nedir ve Nasıl Ortaya Çıkar?

Kendini Bilmek'e bugün Uzm. Dr. Nilgün Özkan ve Psikolog Dilara Ocak konuk oldu.

00:00 Kendini Bilmek

02:00 Yaşlanma Karşıtı Cilt Bakımı Nasıl Olmalı?

04:00 Kök Hücre Nedir?

09:00 Kök Hücre Tedavisi Nasıl Yapılıyor?

17:00 Cilt Yaşlanması Nasıl Önlenir?

20:00 Sağlıklı Bir Cilt İçin Kolajen Miktarı Ne Kadar Olmalı?

21:30 Kolajen Yaşlanmayı Durduruyor mu?

22:30 Kolajen Nedir ve Nasıl Kullanılır?

26:00 Cilt Sağlığını Nasıl Koruyabiliriz?

34:00 Doğru Cilt Temizliği Nasıl Olmalı?

36:30 Aşırı Nemlendirici Kullanmak Cilde Zarar Veriyor mu?

39:00 Cilt Lekesi Neden Oluşur?

45:00 Ciltteki Nem Kaybını Önlemek İçin Neler Yapabiliriz?

52:00 Sosyal Kaygı Nedir ve Nasıl Ortaya Çıkar?

55:30 Sosyal Kaygı Yetişkinlik Dönemini Nasıl Etkiliyor?

01:04:00 Sosyal Kaygı Aile Ortamını Nasıl Etkiler?

01:14:00 Sosyal Kaygı İle Başa Çıkma Yolları

01:30:00 Sosyal Kaygı Yetişkinlik Dönemini Nasıl Etkiliyor?