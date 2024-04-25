Yaşlanma Karşıtı Cilt Bakımı Nasıl Olmalı? | Kendini Bilmek
Sosyal Kaygı Nedir ve Nasıl Ortaya Çıkar?
Kendini Bilmek'e bugün Uzm. Dr. Nilgün Özkan ve Psikolog Dilara Ocak konuk oldu.
00:00 Kendini Bilmek
02:00 Yaşlanma Karşıtı Cilt Bakımı Nasıl Olmalı?
04:00 Kök Hücre Nedir?
09:00 Kök Hücre Tedavisi Nasıl Yapılıyor?
17:00 Cilt Yaşlanması Nasıl Önlenir?
20:00 Sağlıklı Bir Cilt İçin Kolajen Miktarı Ne Kadar Olmalı?
21:30 Kolajen Yaşlanmayı Durduruyor mu?
22:30 Kolajen Nedir ve Nasıl Kullanılır?
26:00 Cilt Sağlığını Nasıl Koruyabiliriz?
34:00 Doğru Cilt Temizliği Nasıl Olmalı?
36:30 Aşırı Nemlendirici Kullanmak Cilde Zarar Veriyor mu?
39:00 Cilt Lekesi Neden Oluşur?
45:00 Ciltteki Nem Kaybını Önlemek İçin Neler Yapabiliriz?
52:00 Sosyal Kaygı Nedir ve Nasıl Ortaya Çıkar?
55:30 Sosyal Kaygı Yetişkinlik Dönemini Nasıl Etkiliyor?
01:04:00 Sosyal Kaygı Aile Ortamını Nasıl Etkiler?
01:14:00 Sosyal Kaygı İle Başa Çıkma Yolları
01:30:00 Sosyal Kaygı Yetişkinlik Dönemini Nasıl Etkiliyor?