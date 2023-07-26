Soru-Cevap I Kendini Bilmek

İçimde aileme kötü bir şey olacak kaygısı var, ne yapmalıyım?

Panik atak nasıl geçer? Panik atağım olduğunu nasıl anlarım? Kendini Bilmek'te bugün Nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci ile birlikte seyircilerden gelen sorular cevaplandı.

Nihan Yaşaroğlu'nun sunumuyla Kendini Bilmek sizlerle...

00:00 Kendini Bilmek

02:00 Doğumdan sonra kendimi kötü hissetmeye başladım. Bu ne zaman geçecek?

12:00 Panik atak geçirdiğimi nasıl anlarım?

19:00 Çocuğuma yeni kardeş geldi, davranışları değişti. Ne yapmalıyız?

26:00 Öfkemi nasıl yönetebilirim?

35:00 İçimde aileme kötü bir şey olacak kaygısı var, ne yapmalıyım?

40:00 Çocuğumuza boşanma kararımızı nasıl anlatmalıyız?

52:00 Anneme karşı affedici ve kucaklayıcı olabilmem için ne yapmalıyım?

01:01:00 Kızım tümörden vefat etti. Kendimi suçlu hissediyorum, ne yapabilirim?

01:06:00 Terapiye ihtiyacım var ama gitmeye cesaret edemiyorum, ne önerirsiniz?

01:13:00 Bebeğim çok ağlıyor. Kitaplarda çözüm arıyorum, ne yapmalıyım?

01:24:00 Oğlumun eski eşiyle tekrar barışmaları için çabalamam doğru mudur?

01:27:00 Eşim ile ailem arasında kaldım ne yapmalıyım?

01:31:00 Kızıma araba çarptı, kendimi suçluyorum, ne yapmalıyım?

01:36:00 Boşanma aşamasındayım, kararsızım ne yapmalıyım?