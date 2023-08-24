Hayır Diyebilmek | Kendini Bilmek
Bu bölümde Uzman Klinik Psikolog Sedat Tanış ve Uzman Klinik Psikolog Zekir Duran ile sağlam psikoloji için hayır diyebilmenin önemi konuşuldu.
Nihan Yaşaroğlu Avcı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Kendini Bilmek'te bugün hayır diyebilmenin önemi konuşuldu. Bu bölümde Nihan Yaşaroğlu'nun konukları Uzman Klinik Psikolog Sedat Tanış ve Uzman Klinik Psikolog Zekir Duran oldu.
00:00 Kendini Bilmek
02:00 Sağlam psikoloji için hayır diyebilmek
07:00 Hayır diyebilme sanatı
13:00 Hayır demek neden bu kadar zor?
18:30 Hayır diyememek temelini nereden alıyor?
25:00 Aile tutumlarının sınır algımıza etkisi nedir?
33:00 Hayır diyebilmenin önemi ve sağlıklı sınırlar koyma
42:00 Sınırlarımızı koruyamadığımızın göstergeleri nelerdir?
52:00 Hayır deme ihtiyacını hissetmemize rağmen yapmamıza neler engel olur?
59:00 Kaygı hissetmeden hayır diyebilmek mümkün mü?
01:06:00 Fedakarlığın zararlı boyutunu nasıl anlarız?
01:18:00 Hayır diyebilmenin önemi ve sağlıklı sınırlar koyma
01:27:00 Hayır diyebilme sanatı
01:31:00 Öz şefkati geliştirmenin yolları