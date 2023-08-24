Hayır Diyebilmek | Kendini Bilmek

Bu bölümde Uzman Klinik Psikolog Sedat Tanış ve Uzman Klinik Psikolog Zekir Duran ile sağlam psikoloji için hayır diyebilmenin önemi konuşuldu.

Nihan Yaşaroğlu Avcı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Kendini Bilmek'te bugün hayır diyebilmenin önemi konuşuldu. Bu bölümde Nihan Yaşaroğlu'nun konukları Uzman Klinik Psikolog Sedat Tanış ve Uzman Klinik Psikolog Zekir Duran oldu.

00:00 Kendini Bilmek

02:00 Sağlam psikoloji için hayır diyebilmek

07:00 Hayır diyebilme sanatı

13:00 Hayır demek neden bu kadar zor?

18:30 Hayır diyememek temelini nereden alıyor?

25:00 Aile tutumlarının sınır algımıza etkisi nedir?

33:00 Hayır diyebilmenin önemi ve sağlıklı sınırlar koyma

42:00 Sınırlarımızı koruyamadığımızın göstergeleri nelerdir?

52:00 Hayır deme ihtiyacını hissetmemize rağmen yapmamıza neler engel olur?

59:00 Kaygı hissetmeden hayır diyebilmek mümkün mü?

01:06:00 Fedakarlığın zararlı boyutunu nasıl anlarız?

01:18:00 Hayır diyebilmenin önemi ve sağlıklı sınırlar koyma

01:27:00 Hayır diyebilme sanatı

01:31:00 Öz şefkati geliştirmenin yolları