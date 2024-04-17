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Neden Başkalarıyla Kendimizi Kıyaslıyoruz? | Kendini Bilmek 17 Nisan 2024 517. Bölüm
Dijital Dünyada Çocuk ve Ebeveyn Olmak | Kendini Bilmek 17 Nisan 2024 516. Bölüm
Bayram Psikolojimize Nasıl İyi Geliyor? | Kendini Bilmek 10 Nisan 2024 515. Bölüm
İnsan nefsini nasıl terbiye eder? I Kendini Bilmek 06 Nisan 2024 513. Bölüm
Eşler Birbirine Aşağılayıcı Şekilde Davranmasının Sebebi Nedir? I Kendini Bilmek 04 Nisan 2024 512. Bölüm
İradeni Güçlendirmek İçin Kazanman Gereken 10 Prensip | Kendini Bilmek 04 Nisan 2024 511. Bölüm
Ramazan İyilik ve Merhamet Duygumuzu Nasıl Etkiliyor? | Kendini Bilmek 29 Mart 2024 510. Bölüm
Telefon Bağımlılığı Evlilikleri Nasıl Olumsuz Etkiliyor? | Kendini Bilmek 27 Mart 2024 509. Bölüm
Özgüven Kibir midir? "Yeryüzünde Böbürlenerek Yürüme..." | Kendini Bilmek 27 Mart 2024 508. Bölüm
Maneviyat Ruh Sağlığımızı Nasıl Etkiliyor? | Kendini Bilmek 28 Mart 2024 507. Bölüm
Ramazan'da spor yaparak hızlı yağ yakmak mümkün mü? | Kendini Bilmek 26 Mart 2024 506. Bölüm
Depresyondan Kurtulmanın Tek Yolu Hareket Etmektir | Kendini Bilmek 20 Mart 2024 505. Bölüm
Paylaşmanın ve Yardımlaşmanın İlişkileri İyileştirici Yönü | Kendini Bilmek 20 Mart 2024 504. Bölüm
Şükretmenin Faydaları Neler? l Kendini Bilmek 19 Mart 2024 503. Bölüm
Çocuklara Ramazanı nasıl anlatmalıyız? I Kendini Bilmek 18 Mart 2024 502. Bölüm
Manipüle edildiğimizi nasıl anlarız? | Kendini Bilmek 16 Mart 2024 501. Bölüm
Oruçluyken öfke kontrolünü sağlamanın yolları nelerdir? | Kendini Bilmek 16 Mart 2024 500. Bölüm
Ramazanda Sağlıklı Beslenme Yolları | Kendini Bilmek 12 Mart 2024 499. Bölüm
Ramazan'da hangi hastaların oruç tutması sakıncalı? | Kendini Bilmek 11 Mart 2024 498. Bölüm
Eşim Çok Bunaldı, Ne Yapmalıyım? | Kendini Bilmek 06 Mart 2024 489. Bölüm
Evliliklerde Aldatmanın Sinyalleri Neler? | Kendini Bilmek 06 Mart 2024 488. Bölüm
Sosyal Medyada İnsanları Neden Linçliyoruz? | Kendini Bilmek 05 Mart 2024 487. Bölüm
Cilt Hastalıkları Ve Tedavi Yöntemleri I Kendini Bilmek 29 Şubat 2024 486. Bölüm
Demokrasiye Vurulan Darbe:28 Şubat I Kendini Bilmek 29 Şubat 2024 485. Bölüm
Evlilikte İlgisiz Eşler Sorunu I Kendini Bilmek 27 Şubat 2024 484. Bölüm
Aşırı Kıskançlık Evliliği Nasıl Etkiliyor? | Kendini Bilmek 27 Şubat 2024 483. Bölüm
Çocuklarda alerjik hastalıklar ve Sağlıklı Beslenme | Kendini Bilmek 24 Şubat 2024 482. Bölüm
Soru-Cevap | Kendini Bilmek 21 Şubat 2024 481. Bölüm
Neden reddedilme korkusu yaşarız? | Kendini Bilmek 21 Şubat 2024 480. Bölüm
Evlilikte Çatışma Çözümleri | Kendini Bilmek 21 Şubat 2024 479. Bölüm
Akran Zorbalığı Nedir? | Kendini Bilmek 16 Şubat 2024 478. Bölüm
Soru- Cevap | Kendini Bilmek 16 Şubat 2024 477. Bölüm
Eşimizi neden kendimize benzetmeye çalışıyoruz? | Kendini Bilmek 15 Şubat 2024 476. Bölüm
Yaygın Olarak Görülen KBB Hastalıkları | Kendini Bilmek 16 Şubat 2024 475. Bölüm
Çağımızın Sorunu: Mutsuzluk | Kendini Bilmek 09 Şubat 2024 474. Bölüm
Soru-Cevap | Kendini Bilmek 08 Şubat 2024 473. Bölüm
Travma ve deprem travması nedir? I Kendini Bilmek 06 Şubat 2024 472. Bölüm
Terk Edilme Korkusu | Kendini Bilmek 05 Şubat 2024 471. Bölüm
Kan hastalıkları ve temel yaşam desteği I Kendini Bilmek 01 Şubat 2024 470. Bölüm
Soru-Cevap | Kendini Bilmek 31 Ocak 2024 469. Bölüm
Geçmişin Yüklerinden Kurtulmak | Kendini Bilmek 30 Ocak 2024 468. Bölüm
Annelerde yetersizlik duygusu | Kendini Bilmek 29 Ocak 2024 467. Bölüm
Bağımlı ilişkiyi nasıl tanımlarız? | Kendini Bilmek 25 Ocak 2024 466. Bölüm
Soru-Cevap | Kendini Bilmek 25 Ocak 2024 465. Bölüm
Duygusal istismar yok sayılmak | Kendini Bilmek 25 Ocak 2024 464. Bölüm
Çocuklar ara tatilde ne yapmalı? I Kendini Bilmek 22 Ocak 2024 463. Bölüm
Ortopedi ve Grip Salgını - Kendini Bilmek 18 Ocak 2024 462. Bölüm
Yaranız var ise muhakkak şifası da vardır I Kendini Bilmek 18 Ocak 2024 461. Bölüm
Evliyken yalnız hissetmenin sebepleri neler? | Kendini Bilmek 18 Ocak 2024 460. Bölüm
Hayat Bizi Nasıl Tüketiyor? | Kendini Bilmek 18 Ocak 2024 459. Bölüm
Günde Kaç Saat Uyumak Gerekiyor? | Kendini Bilmek 17 Ocak 2024 458. Bölüm
Aşırı Empati Kurmanın Zararları | Kendini Bilmek 16 Ocak 2024 457. Bölüm
Aşırı Kontrolcülük ve Psikolojik Etkileri | Kendini Bilmek 13 Ocak 2024 456. Bölüm
Nesiller Arası Travma Aktarımı | Kendini Bilmek 08 Ocak 2024 455. Bölüm
Sağlıklı Yaşam İçin Spor | Kendini Bilmek 04 Ocak 2024 454. Bölüm
Utangaç Çocuklar Nasıl Sosyalleşir? | Kendini Bilmek 04 Ocak 2024 453. Bölüm
Motivasyon ve Hedeflere Ulaşabilmek | Kendini Bilmek 02 Ocak 2024 452. Bölüm
Bağlanma Kuramına Göre Bağlanma Stilleri | Kendini Bilmek 02 Ocak 2024 451. Bölüm
Çok Alışveriş Yapma Hastalığı I Kendini Bilmek 02 Ocak 2024 450. Bölüm
Depresyonun Nedenleri ve Tetikleyicileri | Kendini Bilmek 25 Aralık 2023 449. Bölüm
Diyabet (Şeker Hastalığı) Nedir? | Kendini Bilmek 22 Aralık 2023 448. Bölüm
İş Yaşamında Anneler ve Annelik | Kendini Bilmek 21 Aralık 2023 447. Bölüm
Endişe ve Kaygı ile Yaşamak | Kendini Bilmek 20 Aralık 2023 446. Bölüm
Boykota neden devam etmeliyiz? | Kendini Bilmek 18 Aralık 2023 445. Bölüm
Cilt Hastalıkları ve Tedavileri | Kendini Bilmek 14 Aralık 2023 444. Bölüm
Neden Özür Dileyemiyoruz? | Kendini Bilmek 07 Aralık 2023 443. Bölüm
Çocukluk Döneminde Yaşanan Travmalar | Kendini Bilmek 05 Aralık 2023 442. Bölüm
Kalp Sağlığını Etkileyen Faktörler | Kendini Bilmek 30 Kasım 2023 441. Bölüm
İnanç İnsanı Nasıl Güçlü Kılıyor? | Kendini Bilmek 29 Kasım 2023 440. Bölüm
Ergenlikten Çıkamamış Yetişkinler | Kendini Bilmek 28 Kasım 2023 439. Bölüm
Toplumda Öğretmenin Rolü | Kendini Bilmek 28 Kasım 2023 438. Bölüm
Skolyoz ve Omurga Hastalıkları I Kendini Bilmek 28 Kasım 2023 437. Bölüm
Bipolar Bozukluk Nedir? I Kendini Bilmek 22 Kasım 2023 436. Bölüm
Başkalarını Anlamak Neden Zor Geliyor? | Kendini Bilmek 21 Kasım 2023 435. Bölüm
Dijitalleşmenin Ailedeki Etkileri | Kendini Bilmek 20 Kasım 2023 434. Bölüm
| Kendini Bilmek 16 Kasım 2023 433. Bölüm
Bir İnsanlık Sınavı: Filistin | Kendini Bilmek 15 Kasım 2023 432. Bölüm
Hayatta mola vermek neden zor geliyor? | Kendini Bilmek 14 Kasım 2023 431. Bölüm
Duygusal Yeme ve Kilo Vermek | Kendini Bilmek 13 Kasım 2023 430. Bölüm
Duygular ve Kontrol Becerisi | Kendini Bilmek 10 Kasım 2023 429. Bölüm
Filistin Soykırımına Karşı Boykot | Kendini Bilmek 08 Kasım 2023 428. Bölüm
Hayallerimiz ve hedeflerimiz I Kendini Bilmek 07 Kasım 2023 427. Bölüm
Kişilik Gelişiminin İlişkilere Etkisi | Kendini Bilmek 06 Kasım 2023 426. Bölüm
Çağımızın Hastalığı: Obezite | Kendini Bilmek 02 Kasım 2023 425. Bölüm
Panik Atak Nasıl Çözülür? | Kendini Bilmek 02 Kasım 2023 424. Bölüm
Çocuklarda Sorumluluk Duygusunun Gelişmesi | Kendini Bilmek 30 Ekim 2023 423. Bölüm
İsrail'in Filistin İşgali ve Soykırımı | Kendini Bilmek 26 Ekim 2023 422. Bölüm
Mide Hastalıkları ve Belirtileri I Kendini Bilmek 26 Ekim 2023 421. Bölüm
Tekrarlanan Hatalar ve Kısır Döngüler | Kendini Bilmek 25 Ekim 2023 420. Bölüm
Başarı ve Mutluluk İlişkisi | Kendini Bilmek 23 Ekim 2023 419. Bölüm
Çocuk Yetiştirirken Sık Yapılan Hatalar | Kendini Bilmek 19 Ekim 2023 418. Bölüm
Akran Zorbalığı İle Baş Etme Yolları | Kendini Bilmek 20 Ekim 2023 417. Bölüm
Hayattaki Rollerimiz ve Toplumdaki Maskelerimiz I Kendini Bilmek 19 Ekim 2023 416. Bölüm
Kanser Hastalıkları ve Tedavileri I Kendini Bilmek 16 Ekim 2023 415. Bölüm
Çocuklarda Savaş Travması | Kendini Bilmek 13 Ekim 2023 412. Bölüm
Çocuklarda Dikkat Eksikliği | Kendini Bilmek 12 Ekim 2023 411. Bölüm
Tercihlerimiz ve Vazgeçtiklerimiz | Kendini Bilmek 10 Ekim 2023 410. Bölüm
Ailede Kriz Yönetimi | Kendini Bilmek 09 Ekim 2023 409. Bölüm
Hayatı Dengeye Yaşayabilmek | Kendini Bilmek 05 Ekim 2023 408. Bölüm
Eşler Arası İletişim Kopukluğu | Kendini Bilmek 04 Ekim 2023 407. Bölüm
Rekabet ve Kıyas Ortamında Büyüme | Kendini Bilmek 03 Ekim 2023 406. Bölüm
Depresyonun Nedenleri ve Belirtileri | Kendini Bilmek 02 Ekim 2023 405. Bölüm
Ailede Özdeğer Gelişimi | Kendini Bilmek 28 Eylül 2023 404. Bölüm
Çalışmayı İstememek | Kendini Bilmek 27 Eylül 2023 403. Bölüm
Güçsüz Görünme Korkusu | Kendini Bilmek 27 Eylül 2023 402. Bölüm
Ailede Doğru İletişim I Kendini Bilmek 25 Eylül 2023 401. Bölüm
Enneagram Modeli | Kendini Bilmek 21 Eylül 2023 400. Bölüm
Aileye Dair Sorular I Kendini Bilmek 20 Eylül 2023 399. Bölüm
Kendilik Algısı ve Narsizm | Kendini Bilmek 19 Eylül 2023 398. Bölüm
Kanser Hastalığında Ruh Sağlığı | Kendini Bilmek 18 Eylül 2023 397. Bölüm
Enfeksiyon ve Dönemsel Hastalıklar | Kendini Bilmek 14 Eylül 2023 396. Bölüm
Duyguları Kaybetmek | Kendini Bilmek 13 Eylül 2023 395. Bölüm
İrade Nasıl Oluşur ve Nasıl Güçlendirilir? | Kendini Bilmek 12 Eylül 2023 394. Bölüm
Okula başlamak çocuk için ne ifade eder? I Kendini Bilmek 11 Eylül 2023 393. Bölüm
Kıskançlık, Haset, Minnet ve Şükran | Kendini Bilmek 07 Eylül 2023 392. Bölüm
Soru - Cevap | Kendini Bilmek 07 Eylül 2023 391. Bölüm
Sosyal İlişkilerde Zihin Okuma I Kendini Bilmek 05 Eylül 2023 390. Bölüm
Çocukları Mizaçlarına Uygun Eğitmek I Kendini Bilmek 04 Eylül 2023 389. Bölüm
Müslüman Psikoloğa Gider mi? I Kendini Bilmek 31 Ağustos 2023 388. Bölüm
Uykusuzluğun Sebebi Travmalar Mı? I Kendini Bilmek 30 Ağustos 2023 387. Bölüm
Evlilikte Ailesine Aşırı Bağımlı Eşler I Kendini Bilmek 29 Ağustos 2023 386. Bölüm
Psikolojimizi Güçlendirmenin Yolları I Kendini Bilmek 29 Ağustos 2023 385. Bölüm
Hayır Diyebilmek | Kendini Bilmek 24 Ağustos 2023 384. Bölüm
Sosyal Medya ve Gerçeklik | Kendini Bilmek 23 Ağustos 2023 383. Bölüm
Zor Kişilerle İlişkiler | Kendini Bilmek 22 Ağustos 2023 382. Bölüm
Yürümeyen Evlilikler | Kendini Bilmek 22 Ağustos 2023 381. Bölüm
Travma Sonrası Belirtileri | Kendini Bilmek 17 Ağustos 2023 380. Bölüm
Kafaya Takmamak | Kendini Bilmek 16 Ağustos 2023 379. Bölüm
Zihinsel Yorgunluk ve Aşırı Düşünme | Kendini Bilmek 15 Ağustos 2023 378. Bölüm
Ailede Duygu Odaklı İletişim | Kendini Bilmek 15 Ağustos 2023 377. Bölüm
Suçluluk Duygusu İle Baş Etme | Kendini Bilmek 12 Ağustos 2023 376. Bölüm
Soru - Cevap | Kendini Bilmek 09 Ağustos 2023 375. Bölüm
Başarıyı Ertelemek | Kendini Bilmek 08 Ağustos 2023 374. Bölüm
Çocuklarda Sorumluluk Bilinci | Kendini Bilmek 07 Ağustos 2023 373. Bölüm
Gebelikte Yaşanan Sorunlar | Kendini Bilmek 27 Temmuz 2023 372. Bölüm
Soru-Cevap I Kendini Bilmek 26 Temmuz 2023 371. Bölüm
Zor Bir Ailede Büyümek I Kendini Bilmek 25 Temmuz 2023 370. Bölüm
Öğrenilmiş Çaresizlik | Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 369. Bölüm
Üniversite Sınav Sonuçları | Kendini Bilmek 20 Temmuz 2023 368. Bölüm
Soru - Cevap I Kendini Bilmek 20 Temmuz 2023 367. Bölüm
Sigara Bağımlılığı | Kendini Bilmek 19 Temmuz 2023 366. Bölüm
Keşfedilmek | Kendini Bilmek 17 Temmuz 2023 365. Bölüm
Ailede tartışma ortamı I Kendini Bilmek 13 Temmuz 2023 364. Bölüm
Soru-Cevap I Kendini Bilmek 12 Temmuz 2023 363. Bölüm
Anne ve çocuk beslenmesi I Kendini Bilmek 11 Temmuz 2023 362. Bölüm
Hayatı kaçırmadan yaşamak I Kendini Bilmek 06 Temmuz 2023 361. Bölüm
Soru-Cevap I Kendini Bilmek 05 Temmuz 2023 360. Bölüm
İç sıkıntısı | Kendini Bilmek 04 Temmuz 2023 359. Bölüm
Çocuklarda Otizm | Kendini Bilmek 04 Temmuz 2023 358. Bölüm
Mükemmel Annelik | Kendini Bilmek 27 Haziran 2023 357. Bölüm
Aileler için doğa etkinlikleri | Kendini Bilmek 22 Haziran 2023 356. Bölüm
Soru- Cevap | Kendini Bilmek 23 Haziran 2023 355. Bölüm
Temizlik Takıntısı ve Tedavi Yolları | Kendini Bilmek 22 Haziran 2023 354. Bölüm
Alınganlık ve Kurtulma Yolları I Kendini Bilmek 20 Haziran 2023 353. Bölüm
Karne günü çocuğumuza nasıl davranmalıyız? I Kendini Bilmek 16 Haziran 2023 352. Bölüm
Soru- Cevap I Kendini Bilmek 14 Haziran 2023 351. Bölüm
Anaokulu Öncesi ilk Ayrılık: Yaz Okulu 19 Haziran 2023 350. Bölüm
Hayatı Başkalarına Bağlı Yaşamak | Kendini Bilmek 19 Haziran 2023 349. Bölüm
Bağırsak, Beyin ve Mutluluk İlişkisi I Kendini Bilmek 14 Haziran 2023 348. Bölüm
Soru-Cevap I Kendini Bilmek 14 Haziran 2023 347. Bölüm
Üniversite sınavına gireceklere tavsiyeler I Kendini Bilmek 13 Haziran 2023 346. Bölüm
Öfke Patlaması ve Panik Atak | Kendini Bilmek 13 Haziran 2023 345. Bölüm
Stresle Baş Etme Yöntemleri | Kendini Bilmek 08 Haziran 2023 344. Bölüm
Soru-Cevap I Kendini Bilmek 08 Haziran 2023 343. Bölüm
Sosyal İlişkilerde Yakınlık Sağlamak | Kendini Bilmek 04 Haziran 2023 342. Bölüm
Ramazanda Kazandıklarımız | Kendini Bilmek 04 Haziran 2023 341. Bölüm
İnsanlar Arasındaki İlişkilerde En Temel Duygu: Güven I Kendini Bilmek 27 Haziran 2023 340. Bölüm
Kurban, Kurtarıcı ve Zorba Kişilerin Özellikleri Nelerdir? I Kendini Bilmek 16 Haziran 2023 339. Bölüm
İnsan Neden Yalan Söyler? I Kendini Bilmek 16 Haziran 2023 338. Bölüm
Çocukların telefon kullanımı beyni nasıl etkiliyor? I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 332. Bölüm
Oruç tuttuğumuzda vücudumuzda neler oluyor? I Kendini Bilmek 26 Temmuz 2023 331. Bölüm
Alışkanlık Kazanma Ve İstikrar | Kendini Bilmek 04 Haziran 2023 330. Bölüm
Oruç ve Öfke Kontrolü | Kendini Bilmek 26 Temmuz 2023 328. Bölüm
Şükretmek | Kendini Bilmek (327. Bölüm) 10 Haziran 2023 327. Bölüm
Ramazan'da Yardımlaşma ve Paylaşma I Kendini Bilmek 26 Temmuz 2023 326. Bölüm
Psikolojik Travmalar I Kendini Bilmek 26 Temmuz 2023 325. Bölüm
Ayrılıkla Baş Etmek I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 324. Bölüm
Sorunlarla Yanlış Başa Çıkmanın Yolları I Kendini Bilmek 26 Temmuz 2023 323. Bölüm
Soru - Cevap I Kendini Bilmek 26 Temmuz 2023 322. Bölüm
Aile hayatında temel hatalar I Kendini Bilmek 26 Temmuz 2023 321. Bölüm
İletişim ve Sosyalleşme Becerilerini Geliştirme I Kendini Bilmek 26 Temmuz 2023 320. Bölüm
Gençlerin Dünyasına Ulaşabilmek I Kendini Bilmek 26 Temmuz 2023 319. Bölüm
Soru-Cevap | Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 318. Bölüm
İyilik yapma psikolojisi I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 317. Bölüm
Tavsiyeye İhtiyaç Duymak I Kendini Bilmek 26 Temmuz 2023 316. Bölüm
Deprem Sonrası Yeni Normal I Kendini Bilmek 26 Temmuz 2023 315. Bölüm
Soru cevap I Kendini Bilmek 26 Temmuz 2023 314. Bölüm
İnsanın iyileşme yolları ve mizacın etkisi I Kendini Bilmek 26 Temmuz 2023 313. Bölüm
Ruh sağlığı I Kendini Bilmek 26 Temmuz 2023 312. Bölüm
Afet yaralarını sarmak ve salgın riski I Kendini Bilmek 26 Temmuz 2023 311. Bölüm
Soru - Cevap I Kendini Bilmek 26 Temmuz 2023 310. Bölüm
Deprem sonrası gelecek kaygısı I Kendini Bilmek 26 Temmuz 2023 309. Bölüm
Çocuklara deprem nasıl anlatılmalı? I Kendini Bilmek 26 Temmuz 2023 308. Bölüm
Travmalar ve Anormal Tepkiler I Kendini Bilmek 26 Temmuz 2023 307. Bölüm
Soru - Cevap I Kendini Bilmek 26 Temmuz 2023 306. Bölüm
Çocukların Gözünden Deprem I Kendini Bilmek 26 Temmuz 2023 305. Bölüm
Deprem sonrası psikolojik ilk yardım I Kendini Bilmek 26 Temmuz 2023 303. Bölüm
Afet Yönetim Sürecinde Medya I Kendini Bilmek 26 Temmuz 2023 302. Bölüm
Deprem Haberleri I Kendini Bilmek 26 Temmuz 2023 301. Bölüm
Depremin Çocuklar Üzerindeki Etkisi I Kendini Bilmek 26 Temmuz 2023 300. Bölüm
Stres ve Kriz Yönetimi I Kendini Bilmek 26 Temmuz 2023 298. Bölüm
Soru - Cevap I Kendini Bilmek 26 Temmuz 2023 297. Bölüm
Dijital Çağda Ebeveyn Olmak I Kendini Bilmek 26 Temmuz 2023 296. Bölüm
Bitmeyen Bir Yorgunluk Hali: Tükenmişlik I Kendini Bilmek 26 Temmuz 2023 295. Bölüm
Affetmenin İnsana Etkileri | Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 294. Bölüm
Kendimizi Eleştirmek I Kendini Bilmek 26 Temmuz 2023 293. Bölüm
Pişmanlık I Kendini Bilmek 26 Temmuz 2023 292. Bölüm
Başkalarını Suçlamak I Kendini Bilmek 26 Temmuz 2023 291. Bölüm
Ailede Karne Heyecanı I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 290. Bölüm
Soru - Cevap I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 289. Bölüm
Sevmeye kendimizden başlamak I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 287. Bölüm
Ailede Bireyselleşmenin Tehlikeleri I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 286. Bölüm
Öfkeden Doğru Şekilde Arınmak I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 285. Bölüm
Erteleme Eğilimi ve Baş Etme Yolları I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 284. Bölüm
Empati Becerisi I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 283. Bölüm
Duyguları Kontrol Edebilmek I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 282. Bölüm
Soru - Cevap I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 281. Bölüm
Şiddetin Sebepleri I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 280. Bölüm
Korku Duygusunun Kökenleri I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 279. Bölüm
Bir Hastalık Olarak: Bağımlılık I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 278. Bölüm
Soru - Cevap I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 277. Bölüm
Huzursuzluğun ve Umutsuzluğun Temelleri I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 276. Bölüm
Kaybetme Korkusu I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 275. Bölüm
Zihnimizin Bize Oynadığı Oyun I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 274. Bölüm
İlişkilerimizi Şekillendiren Dinamikler I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 249. Bölüm
Utanç ve Suçluluk Psikolojisi I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 247. Bölüm
Geleceği Düşünmek I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 246. Bölüm
Eşler Arası Uyum ve Evlilikte Sürdürülebilirlik I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 245. Bölüm
Kişilik Özellikleri Bağlamında "Memnuniyetsizlik" I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 244. Bölüm
İnsan İlişkilerinde Denge Kendini Bilmek I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 243. Bölüm
Kararsızlık ve Gelecek Kaygısı İle Nasıl Baş Edilir? I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 242. Bölüm
Ailede Din Eğitimine Dair Doğru Bilinen Yanlışlar Nelerdir? I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 125. Bölüm
Eğitimde Ailenin Rolü Nedir? I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 124. Bölüm
Neden ve Nasıl Tükeniyoruz? I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 123. Bölüm
Çocuğunuz içe kapanık ise ne yapmanız gerekir? I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 122. Bölüm
Mutlu, Huzurlu, Dengeli Hayat İçin Ne Yapmalıyız? I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 121. Bölüm
Değişimin Penceresinden İnsan ve İlişkiler I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 120. Bölüm
Çocuk Öfke Krizine Girdiğinde Ebeveynler Nasıl Davranmalı? I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 119. Bölüm
Bedenimizin Verdiği Mesajları Duymak I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 118. Bölüm
Kaygı Bozukluğundan Nasıl Kurtulabilirim? I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 117. Bölüm
Anti Sosyal Davranış Bozuklukları I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 116. Bölüm
İlişkilerde En Çok Rastlanan Sorunlar I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 115. Bölüm
İnsanlara "Hayır" Diyebilmenin Yolları Nelerdir? I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 114. Bölüm
Aile İçi Şiddet ve Psikolojik Sonuçları I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 113. Bölüm
Geçmişten Günümüze Dizilerde Kadın Rolleri I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 112. Bölüm
Ani Duygu Değişimleri ve Öfke Patlaması 24 Temmuz 2023 111. Bölüm
Kronik Hastalıklarla Psikolojik Olarak Baş Etme I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 110. Bölüm
Kişinin Kendisi ve Allah ile Olan Bağı I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 109. Bölüm
Borderline kişilik bozukluğu tedavi edilebilir mi? I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 108. Bölüm
Özgüven Eksikliğini Yenmek I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 107. Bölüm
Narsist İnsan Nasıl Davranır? I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 105. Bölüm
Depresif Hallerden Kurtulma Yolları Nelerdir? I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 104. Bölüm
Medyada Oluşturulan Annelik Algısı I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 103. Bölüm
İnsanın Hayata Verdiği Anlam I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 102. Bölüm
İnsan Kendini Neden Yetersiz Hisseder? I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 102. Bölüm
Evlilik Öncesi Süreçte Yaşananlar I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 101. Bölüm
Yaşam Yolumuzu Aydınlatan Öğretmenlerimiz I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 100. Bölüm
Narsistik Davranış ve Karakter Özellikleri Nelerdir? I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 99. Bölüm
Geçmişten Günümüze Toplumsal Değişim I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 98. Bölüm
İnsanlar Neden Kıskanırlar? I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 97. Bölüm
Zor Zamanlarda Psikolojik Dayanıklılık I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 96. Bölüm
Evliliklerde Eşler Arası İletişim Nasıl Olmalı? I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 95. Bölüm
Geçmişten Günümüze Toplumda Kadının Yeri I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 94. Bölüm
Ertelemek bir hastalık mı yoksa alışkanlık mı? I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 93. Bölüm
Çocukların Üretkenliğini Arttırmanın Yolları I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 92. Bölüm
İnsanın İnanmaya Olan İhtiyacı I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 91. Bölüm
Mutsuzluk ve Huzursuzluk Girdabından Kurtulmak I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 90. Bölüm
Yalnızlıkla Nasıl Baş Edebiliriz? I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 89. Bölüm
Öfkeyle Nasıl Başa Çıkmalıyız? I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 88. Bölüm
Fobi ve Takıntılarımız I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 87. Bölüm
Kaygıyı Yönetmek Mümkün mü? I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 86. Bölüm
Tuzun İnsan Sağlığına Etkileri I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 85. Bölüm
Ailede, İş Yerinde, Okulda; Zorbalık I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 84. Bölüm
Sağlık, Hastalıklar ve Maneviyatın Etkisi I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 83. Bölüm
Kötülük İnsan Doğasının Bir Parçası mı? I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 82. Bölüm
Duygusal Zekası Yüksek Çocuklar Yetiştirmek | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 80. Bölüm
Şeker Üzerine Doğru Bildiğimiz Yanlışlar | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 79. Bölüm
Uykunun ve Rüyanın Gizemi | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 78. Bölüm
Müzik ve Müzik Terapi | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 77. Bölüm
Geçmiş Hayatın Eş Seçimine Etkisi | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 76. Bölüm
Sanal Bağımlılıklar: Matrix | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 75. Bölüm
Yeme Bozukluğu ve Sağlıklı Beslenme | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 74. Bölüm
Mutlu ve Uzun Süren Evliliğin Sırları Nelerdir? | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 73. Bölüm
Modanın Hayata Etkisi | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 72. Bölüm
Ölümle Hayat Arasındaki Çizgi | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 71. Bölüm
Seyahatin İnsan Hayatına Etkileri | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 70. Bölüm
Hayatın Kontrolünü Ele Almak Mümkün mü? | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 69. Bölüm
Sadelik, Mutluluk ve Minimalizm | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 68. Bölüm
Filmler ve Süper Kahramanlar | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 67. Bölüm
Hayatın En Karmaşık Duygusu: Aşk | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 66. Bölüm
Başarıya Giden Yolda Ailenin Önemi | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 65. Bölüm
İsrafın Hayattaki Yeri | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 64. Bölüm
Çocukların Okula Hazır Oluşu: Okul Olgunluğu | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 63. Bölüm
Artan Gençlik ve Güzellik Takıntısı | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 62. Bölüm
Mekan, Hafıza İlişkisi ve Göçün Etkileri | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 61. Bölüm
İktisat, İnsan ve Fıtrat | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 60. Bölüm
Medya, Algı Yönetimi ve Manipülasyon Hayatımızı Nasıl Etkiliyor? | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 59. Bölüm
Düşüncenin Gücü | Kendini Bilmek 09 Ekim 2023 56. Bölüm
Ruh Sağlığı ve Maneviyat | Kendini Bilmek 03 Ekim 2023 55. Bölüm
Tercih Dönemi ve İlişkilerimizin Seyri | Kendini Bilmek 17 Ağustos 2023 54. Bölüm
Üniversite Tercihinin Hayata Etkisi | Kendini Bilmek 17 Ağustos 2023 53. Bölüm
Duyguları Tüketmek | Kendini Bilmek 17 Ağustos 2023 52. Bölüm
Sanatın İyileştirici Gücü | Kendini Bilmek 27 Temmuz 2023 51. Bölüm
Mahremiyet Eğitimi | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 50. Bölüm
Bayramın Bireysel ve Toplumsal Yönü | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 49. Bölüm
Kurban Bayramı | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 48. Bölüm
İnsanın Büyüme Yolculuğu | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 47. Bölüm
En Coşkulu Mucize: Doğum | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 46. Bölüm
Öğrenmeyi Öğrenmek | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 45. Bölüm
Her Yönüyle Kayıp ve Yas | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 44. Bölüm
Hayat Boyu Kimlik ve İnanç Oluşumu | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 43. Bölüm
Çocuklarda Oyun Terapisi | Kendini Bilmek 09 Ekim 2023 42. Bölüm
Hayatı Gördüğümüz Geniş Pencere: Yaşlılık | Kendini Bilmek 05 Ekim 2023 41. Bölüm
Moda Sosyolojisi | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 40. Bölüm
Yaşamın Karanlık Yüzü: Bağımlılık | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 39. Bölüm
Nezaket ve Adab-ı Muaşeret | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 38. Bölüm
Dizilerin Toplum Üzerindeki Etkileri | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 37. Bölüm
Her Yönüyle Psikolojik Travma | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 36. Bölüm
Minimal Yaşam | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 35. Bölüm
İletişim ve İlişkiler | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 34. Bölüm
Karakter, Huy ve Mizaç | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 33. Bölüm
İnsanın Çevre İle İlişkisi | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 32. Bölüm
Disleksi ve Dikkat Eksikliği | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 31. Bölüm
Sürdürülebilir Beslenme | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 30. Bölüm
Hayatın İçinde Stres | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 29. Bölüm
İnsan Denen Meçhul | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 28. Bölüm
Gençlerle İletişim | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 27. Bölüm
Kişisel Gelişimin Hayata Etkisi | Kendini Bilmek 15 Ağustos 2023 26. Bölüm
Dikkat, Hafıza ve Unutkanlık | Kendini Bilmek 21 Temmuz 2023 25. Bölüm
Affetmenin Hayattaki Yeri | Kendini Bilmek 21 Temmuz 2023 24. Bölüm
İnsanın Bitki İle Olan İlişkisi | Kendini Bilmek 21 Temmuz 2023 23. Bölüm
Dijital Yerliler ve Dijital Göçmenler | Kendini Bilmek 21 Temmuz 2023 22. Bölüm
Duygusal Zeka ve İlişkilere Etkisi | Kendini Bilmek 21 Temmuz 2023 21. Bölüm
Pandemi Sürecinde Bayramlaşma | Kendini Bilmek 21 Temmuz 2023 20. Bölüm
Ramazan Sonrası Beslenme | Kendini Bilmek 21 Temmuz 2023 19. Bölüm
Online Eğitim | Kendini Bilmek 21 Temmuz 2023 18. Bölüm
Öfke Nöbeti | Kendini Bilmek 21 Temmuz 2023 17. Bölüm
Hamilelikte Ruh Sağlığı | Kendini Bilmek 21 Temmuz 2023 16. Bölüm
Çocuklarda ve Yetişkinlerde Öğrenme Süreci | Kendini Bilmek 21 Temmuz 2023 15. Bölüm
Kişinin Kaderine Etkisi | Kendini Bilmek 21 Temmuz 2023 14. Bölüm
Evlenmeden Öncesi ve Sonrası | Kendini Bilmek 21 Temmuz 2023 13. Bölüm
Teknoloji Bağımlığı | Kendini Bilmek 21 Temmuz 2023 12. Bölüm
Dijital ve Gerçek Hayat | Kendini Bilmek 21 Temmuz 2023 11. Bölüm
Düşünceler I Kendini Bilmek 21 Temmuz 2023 10. Bölüm
İletişimde Samimiyet I Kendini Bilmek 21 Temmuz 2023 9. Bölüm
Psikolojik Dayanıklılık | Kendini Bilmek 15 Ağustos 2023 8. Bölüm
Bağlanmak | Kendini Bilmek 15 Ağustos 2023 7. Bölüm
Enneagram | Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 6. Bölüm
Belirsizlik I Kendini Bilmek 21 Temmuz 2023 5. Bölüm
Sosyal Kaygı ve Aidiyet I Kendini Bilmek 05 Ekim 2023 4. Bölüm
Nasıl Hayır Diyebiliriz? I Kendini Bilmek 21 Temmuz 2023 3. Bölüm
Masalların Hayatımızdaki Rolü I Kendini Bilmek 21 Temmuz 2023 2. Bölüm
Günümüz Çocukları I Kendini Bilmek 21 Temmuz 2023 1. Bölüm

Neden Başkalarıyla Kendimizi Kıyaslıyoruz? | Kendini Bilmek

Kıskançlık ve Kıyas Arasındaki İlişki Ne?


Kendini Bilmek'e bugün Klinik Psikolog Ayşenur Bayraktar konuk oldu. Psikolog Nihan Avcı'nın moderatörlüğünde Kendini Bilmek yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Kendini Bilmek
02:00 Neden Başkalarıyla Kendimizi Kıyaslıyoruz?
03:30 Evlilikte Kıyas Yapmak Evliliği Nasıl Etkiliyor?
05:15 Eşler Birbirlerini Neden Kıyaslıyor?
06:45 Kıyaslama Ne Zaman Sağlıksız Bir Hal Alıyor?
12:45 Kıyas Hayatımızı Nasıl Etkiliyor?
24:00 Kıyaslamanın Çocuklar Üzerindeki Etkileri
26:30 Kıyaslama ve Rekabet İlişkisi
29:30 Kardeşler Arası Kıyaslama Çocukları Nasıl Etkiliyor?
37:00 Eşler Birbirlerini En Çok Hangi Konuda Kıyaslıyor?
41:00 Kıyas, Aile İlişkilerini Nasıl Etkiliyor?
46:00 Mutsuzluk Virüsü: Kıyaslanmak
56:00 Gelin - Kaynana Arasındaki Kıyas Aileyi Nasıl Etkiliyor?
59:00 Kıyas, Aile İlişkilerini Nasıl Etkiliyor?
01:10:00 Kıskançlık ve Kıyas Arasındaki İlişki Ne?
01:12:00 Onaylanma İsteği Neden Olur?
01:14:00 Onay Alma İhtiyacı İnsanı Değersiz mi Hissettiriyor?
01:28:00 İnsan Kendini Neden Değersiz Hisseder?

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