Neden Başkalarıyla Kendimizi Kıyaslıyoruz? | Kendini Bilmek

Kıskançlık ve Kıyas Arasındaki İlişki Ne?



Kendini Bilmek'e bugün Klinik Psikolog Ayşenur Bayraktar konuk oldu. Psikolog Nihan Avcı'nın moderatörlüğünde Kendini Bilmek yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Kendini Bilmek

02:00 Neden Başkalarıyla Kendimizi Kıyaslıyoruz?

03:30 Evlilikte Kıyas Yapmak Evliliği Nasıl Etkiliyor?

05:15 Eşler Birbirlerini Neden Kıyaslıyor?

06:45 Kıyaslama Ne Zaman Sağlıksız Bir Hal Alıyor?

12:45 Kıyas Hayatımızı Nasıl Etkiliyor?

24:00 Kıyaslamanın Çocuklar Üzerindeki Etkileri

26:30 Kıyaslama ve Rekabet İlişkisi

29:30 Kardeşler Arası Kıyaslama Çocukları Nasıl Etkiliyor?

37:00 Eşler Birbirlerini En Çok Hangi Konuda Kıyaslıyor?

41:00 Kıyas, Aile İlişkilerini Nasıl Etkiliyor?

46:00 Mutsuzluk Virüsü: Kıyaslanmak

56:00 Gelin - Kaynana Arasındaki Kıyas Aileyi Nasıl Etkiliyor?

59:00 Kıyas, Aile İlişkilerini Nasıl Etkiliyor?

01:10:00 Kıskançlık ve Kıyas Arasındaki İlişki Ne?

01:12:00 Onaylanma İsteği Neden Olur?

01:14:00 Onay Alma İhtiyacı İnsanı Değersiz mi Hissettiriyor?

01:28:00 İnsan Kendini Neden Değersiz Hisseder?