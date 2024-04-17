Neden Başkalarıyla Kendimizi Kıyaslıyoruz? | Kendini Bilmek
Kıskançlık ve Kıyas Arasındaki İlişki Ne?
Kendini Bilmek'e bugün Klinik Psikolog Ayşenur Bayraktar konuk oldu. Psikolog Nihan Avcı'nın moderatörlüğünde Kendini Bilmek yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Kendini Bilmek
02:00 Neden Başkalarıyla Kendimizi Kıyaslıyoruz?
03:30 Evlilikte Kıyas Yapmak Evliliği Nasıl Etkiliyor?
05:15 Eşler Birbirlerini Neden Kıyaslıyor?
06:45 Kıyaslama Ne Zaman Sağlıksız Bir Hal Alıyor?
12:45 Kıyas Hayatımızı Nasıl Etkiliyor?
24:00 Kıyaslamanın Çocuklar Üzerindeki Etkileri
26:30 Kıyaslama ve Rekabet İlişkisi
29:30 Kardeşler Arası Kıyaslama Çocukları Nasıl Etkiliyor?
37:00 Eşler Birbirlerini En Çok Hangi Konuda Kıyaslıyor?
41:00 Kıyas, Aile İlişkilerini Nasıl Etkiliyor?
46:00 Mutsuzluk Virüsü: Kıyaslanmak
56:00 Gelin - Kaynana Arasındaki Kıyas Aileyi Nasıl Etkiliyor?
59:00 Kıyas, Aile İlişkilerini Nasıl Etkiliyor?
01:10:00 Kıskançlık ve Kıyas Arasındaki İlişki Ne?
01:12:00 Onaylanma İsteği Neden Olur?
01:14:00 Onay Alma İhtiyacı İnsanı Değersiz mi Hissettiriyor?
01:28:00 İnsan Kendini Neden Değersiz Hisseder?