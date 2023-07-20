Üniversite Sınav Sonuçları | Kendini Bilmek

Üniversite sınav sonucuna aileler nasıl yorum yapmalı?

Kendini Bilmek'te bugün Uzman Psikolojik Danışman Mehmet Hilmi Eren üniversite sınav sonuçlarına dair değerlendirmelerde bulundu. Vav TV'de Nihan Yaşaroğlu'nun konuğu olan Mehmet Hilmi Eren, üniversite tercih süreci ve meslek seçimine dair önemli açıklamalarda bulundu.

00:00 Kendini Bilmek

04:00 Üniversite sınav sonuçları nasıl değerlendirilmeli?

11:30 Üniversite sınav sonucuna aileler nasıl yorum yapmalı?

21:00 Tercih sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar neler?

24:45 Kişi kendine uygun mesleği nasıl anlar?

41:00 Meslek seçiminde öğrencinin karakter uyumuna nasıl bakılır?

50:00 Üniversite tercih süreci

54:00 Üniversite sınav sonucuna aileler nasıl yorum yapmalı?

01:00:00 Üniversite tercih sürecinde ailenin rolü ne olmalı?

01:10:00 Meslek seçiminde öğrencinin karakter uyumuna nasıl bakılır?

01:22:00 Kişilik yapısına göre meslek tercihi nasıl yapılmalı?

01:31:00 Üniversite tercihlerinde aile tutumunun önemi

01:37:00 Üniversite seçerken en önemli kriterler neler?