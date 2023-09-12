İrade Nasıl Oluşur ve Nasıl Güçlendirilir? | Kendini Bilmek

İradenin kullanımında muhakeme yeteneğinin önemi...

Her insan iradesiz bir insan mıdır? Duygu ve mantık arasındaki denge nasıl sağlanır? Çalışkanlık ve tembellik doğuştan mı gelir? Başarısızlık korkusu tembelliğe sebep olur mu? Kendini Bilmek'te bugün "Mantık ve İrade Gücünü Kullanmanın Önemi" konuşuldu.

02:00 Mantık ve irade gücünü kullanmak

04:30 İradesiz insan olur mu?

11:45 İrade nasıl oluşur ve nasıl güçlendirilir?

16:30 Çocuklarda irade gücünü nasıl oluşturabiliriz?

23:00 İradenin hareket ve eylem süreci

25:00 İradenin oluşumunda kararlılık, sorumluluk, tutarlılık ve öz kontrol

27:30 İrade nasıl oluşur ve nasıl güçlendirilir?

32:00 İrade kararlılık ve ilişkili kavramlar

39:00 İradenin kullanımında muhakeme yeteneğinin önemi

48:00 Çocuklarda irade gücünün oluşum süreci

54:00 Çalışkanlık veya tembellik yöneliminde aile etkisi

58:00 Çalışkanlık ve tembellik doğuştan mı gelir?

01:17:00 Aşırı kaygı çocukta iradeyi nasıl etkiler?

01:23:00 İnsan tembellikle kendini sabote edebilir mi?

01:32:00 İrademizi nasıl güçlendirebiliriz?