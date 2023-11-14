Hayatta mola vermek neden zor geliyor? | Kendini Bilmek
Yavaşlamak günlük hayatımızda bize ne kazandırıyor?
Kendini Bilmek'te bugün Klinik Psikolog Ayşenur Bayraktar ile zaman yönetiminin önemi konuşuldu. Psikolog Nihan Avcı'nın moderatörlüğünde yeni bölümüyle sizlerle...
03:00 Bir insanlık sınavı: Filistin
08:20 Filistin halkını güçlü kılan şey ne?
32:00 Hayatın akışında yavaşlık bize ne kazandırıyor?
35:15 Hız çağı bizden neleri götürüyor?
38:00 Sistem bizi neden sürekli "hızlı" olmaya itiyor?
45:00 Yavaşlamak günlük hayatımızda bize ne kazandırıyor?
48:15 Neden yalnız kalmaktan korkuyoruz?
52:30 İnsan zamanını nasıl yönetmeli?
54:45 Neden "zamansızlıktan" şikayet ediyoruz?
01:00:00 Hayatta mola vermek neden zor geliyor?
01:04:00 Kimler hayatı kendine yük edinir?
01:08:00 Hayatın akışında yavaşlık bize ne kazandırıyor?
01:18:00 Yavaşlamak nasıl mümkün?
01:34:00 Kendimize zaman ayırmak neden önemli?