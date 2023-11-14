Hayatta mola vermek neden zor geliyor? | Kendini Bilmek

Yavaşlamak günlük hayatımızda bize ne kazandırıyor?

Kendini Bilmek'te bugün Klinik Psikolog Ayşenur Bayraktar ile zaman yönetiminin önemi konuşuldu. Psikolog Nihan Avcı'nın moderatörlüğünde yeni bölümüyle sizlerle...

03:00 Bir insanlık sınavı: Filistin

08:20 Filistin halkını güçlü kılan şey ne?

32:00 Hayatın akışında yavaşlık bize ne kazandırıyor?

35:15 Hız çağı bizden neleri götürüyor?

38:00 Sistem bizi neden sürekli "hızlı" olmaya itiyor?

45:00 Yavaşlamak günlük hayatımızda bize ne kazandırıyor?

48:15 Neden yalnız kalmaktan korkuyoruz?

52:30 İnsan zamanını nasıl yönetmeli?

54:45 Neden "zamansızlıktan" şikayet ediyoruz?

01:00:00 Hayatta mola vermek neden zor geliyor?

01:04:00 Kimler hayatı kendine yük edinir?

01:08:00 Hayatın akışında yavaşlık bize ne kazandırıyor?

01:18:00 Yavaşlamak nasıl mümkün?

01:34:00 Kendimize zaman ayırmak neden önemli?