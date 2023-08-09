Soru - Cevap | Kendini Bilmek

Kendini Bilmek'te bugün Nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci ile izleyicilerden gelen sorulara cevaplar arandı.

Nihan Yaşaroğlu Avcı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Kendini Bilmek'te bugün izleyicilerden gelen sorulara cevaplar verildi. Programa Nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci konuk oldu.

00:00 Kendini Bilmek

02:00 39 yıllık evliyim eşimin yalanını yakaladım, fakat inkar ediyor

07:00 Çocuğum söylediklerimi asla yapmıyor, ona nasıl davranmalıyım?

16:20 Eşim hiçbir konuda özenli davranmıyor, ne yapmalıyım?

24:00 Oğlum sürekli benden bir şeyler saklamaya çalışıyor, benimle konuşmasını nasıl sağlarım?

27:00 Kayınvalidem beni hiçbir zaman istemedi, eşimle aramız bozuluyor

37:00 Oğlum sınavlara hazırlanmıyor, sürekli erteliyor, ne yapmalıyım?

49:00 Bir çocuk içe dönükse ne yapmalıyız?

52:30 21 yaşındaki kızım bölüm değiştirdi, şimdiyse okumak istemiyor

01:07:00 28 yıldır evliyim, eşim yıllardır beni ailesine bakıcı olarak gördü

01:11:00 Koruyucu tutumlu ebeveyn olmak çocukla iletişimi nasıl etkiler?

01:14:00 Evliliğimle ilgili çıkmaz bir durumun karşısındayım ne yapmalıyım?

01:24:00 Çocukların yanlış arkadaş seçiminde ebeveynin tutumu nasıl olmalı?