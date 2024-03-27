Özgüven Kibir midir? "Yeryüzünde Böbürlenerek Yürüme..." | Kendini Bilmek

Aşırı Tevazu Gizli Kibirlilik Belirtisi mi?

Kendini Bilmek'e bugün Klinik Psikolog Ayşenur Bayraktar konuk oldu. Psikolog Nihan Avcı'nın moderatörlüğünde Kendini Bilmek yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Kendini Bilmek

02:00 Kibirli İnsanların Özellikleri Neler?

03:45 Her İnsanda Kibir Var mıdır?

05:15 Aşırı Kibirin Zararları Neler?

06:15 Kibirli İnsanların Özellikleri Nelerdir?

08:15 Gurur ve Kibir Arasındak Fark Nedir?

21:00 Kibir, Aile ve Arkadaş İlişkilerini Nasıl Etkiliyor?

24:30 Kibirli İnsanların Davranış Kalıpları Neler?

28:00 Yeryüzünde Böbürlenerek Yürüme..." (İsra 37)

32:00 Aşırı Kibirin Zararları Neler?

39:00 Kibirlilik Hangi Kişilik Bozukluklarıyla İlişkilendiriliyor?

45:00 İlgi Merkezi Olmak Kibri Nasıl Artırıyor?

48:20 Psikolojik Olgunlaşmanın Önündeki Engel: Kibir

51:20 Gurur ve Kibir Arasındaki Fark Ne?

52:30 Özgüven Kibir midir?

58:00 Aşırı Tevazu Gizli Kibirlilik Belirtisi mi?

01:00:00 Kibirli İnsanlara Karşı Tevazu Göstermek Gerekiyor mu?

01:05:00 Olgunlaşmanın Önündeki Engel: Kibir

01:10:00 Kibirli İnsanlara Karşı Nasıl Davranmak Gerekiyor?