Özgüven Kibir midir? "Yeryüzünde Böbürlenerek Yürüme..." | Kendini Bilmek
Aşırı Tevazu Gizli Kibirlilik Belirtisi mi?
Kendini Bilmek'e bugün Klinik Psikolog Ayşenur Bayraktar konuk oldu. Psikolog Nihan Avcı'nın moderatörlüğünde Kendini Bilmek yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Kendini Bilmek
02:00 Kibirli İnsanların Özellikleri Neler?
03:45 Her İnsanda Kibir Var mıdır?
05:15 Aşırı Kibirin Zararları Neler?
06:15 Kibirli İnsanların Özellikleri Nelerdir?
08:15 Gurur ve Kibir Arasındak Fark Nedir?
21:00 Kibir, Aile ve Arkadaş İlişkilerini Nasıl Etkiliyor?
24:30 Kibirli İnsanların Davranış Kalıpları Neler?
28:00 Yeryüzünde Böbürlenerek Yürüme..." (İsra 37)
32:00 Aşırı Kibirin Zararları Neler?
39:00 Kibirlilik Hangi Kişilik Bozukluklarıyla İlişkilendiriliyor?
45:00 İlgi Merkezi Olmak Kibri Nasıl Artırıyor?
48:20 Psikolojik Olgunlaşmanın Önündeki Engel: Kibir
51:20 Gurur ve Kibir Arasındaki Fark Ne?
52:30 Özgüven Kibir midir?
58:00 Aşırı Tevazu Gizli Kibirlilik Belirtisi mi?
01:00:00 Kibirli İnsanlara Karşı Tevazu Göstermek Gerekiyor mu?
01:05:00 Olgunlaşmanın Önündeki Engel: Kibir
01:10:00 Kibirli İnsanlara Karşı Nasıl Davranmak Gerekiyor?