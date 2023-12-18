Boykota neden devam etmeliyiz? | Kendini Bilmek

Bu bölümde Nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci ile seyircilerden gelen sorular cevaplandı

Bu bölümde Nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci ile seyircilerden gelen sorular cevaplandı. Psikolog Nihan Avcı'nın sunumuyla Kendini Bilmek yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Kendini Bilmek

03:00 Boykota neden devam etmeliyiz?

05:00 Filistin'deki soykırıma karşı boykot neden önemli?

09:15 Filistin'de soykırım devam ediyor

19:00 Çocuklarımıza kaç yaşında telefon almalıyız?

29:00 İnsanlarla iletişim kurmanın yolları nelerdir?

41:00 Kendimizi haklı bulup geri adım atmıyorsak o ilişki bitmiş midir?

46:30 Fedakarlık yapmak en doğru davranış mı?

51:00 Kızım odasına kesinlikle girmemizi istemiyor, ne yapmalıyız?

59:00 Kimseye hayır diyemiyorum, nadiren de olsa hayır dediğimde neden bu kişiyi üzdüm diye sıkıntı duyuyorum. Bu durumdan acaba nasıl kurtulabilirim?

01:05:00 Eşimle arkadaşları yüzünden tartıştım, ne yapmalıyım?

01:10:00 Eşlerin birbirini kısıtlaması doğru mu?

01:16:00 Kaynanamla arama sağlıklı sınır nasıl koyabilirim?

01:19:00 Su içerken genzime kaçıyor panik oluyorum, ne yapmalıyım?

01:24:00 Kızımın hayatında bir değişiklik olduğunda çok geriliyor, ne yapmalıyız?

01:29:00 Üç yıllık evliyim eşim duygularını çok fazla ifade etmiyor, ne yapmalıyım?