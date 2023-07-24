Öğrenilmiş Çaresizlik | Kendini Bilmek

Bu bölümde Klinik Psikolog Ayşenur Bayraktar ile "Öğrenilmiş Çaresizliğin Sebepleri" konuşuldu.

Öğrenilmiş çaresizlik nedir? Öğrenilmiş çaresizlik içerisinde bulunduğumuzu nasıl anlarız? İnsan ne zaman çaresizlik duygusuna kapılır? Kendini Bilmek'te bugün "Öğrenilmiş Çaresizlik" konuşuldu. Vav TV'de Nihan Yaşaroğlu'nun konuğu Klinik Psikolog Ayşenur Bayraktar oldu.

00:00 Kendini Bilmek

02:00 Öğrenilmiş çaresizlikten kurtulmak

15:00 Öğrenilmiş çaresizlik yaşadığımızı nasıl anlarız?

20:00 Neden çaresizlik duygusu yaşıyoruz?

33:00 İnsan ne zaman çaresizlik duygusuna kapılır?

43:00 İnsan ne zaman pes etmeli?

57:00 "Ne yaparsam yapayım olmuyor" düşüncesiyle nasıl mücadele edebiliriz?

01:12:00 Toksik pozitifliğin sebepleri nelerdir?

01:15:00 Esas olan mutlu olmak mıdır huzurlu olmak mı?

01:21:00 "Kendine İnan" tavsiyesini doğru anlamak

01:24:00 Kıyaslamak, öğrenilmiş çaresizliği nasıl tetikler?