Öğrenilmiş Çaresizlik | Kendini Bilmek
Bu bölümde Klinik Psikolog Ayşenur Bayraktar ile "Öğrenilmiş Çaresizliğin Sebepleri" konuşuldu.
Öğrenilmiş çaresizlik nedir? Öğrenilmiş çaresizlik içerisinde bulunduğumuzu nasıl anlarız? İnsan ne zaman çaresizlik duygusuna kapılır? Kendini Bilmek'te bugün "Öğrenilmiş Çaresizlik" konuşuldu. Vav TV'de Nihan Yaşaroğlu'nun konuğu Klinik Psikolog Ayşenur Bayraktar oldu.
00:00 Kendini Bilmek
02:00 Öğrenilmiş çaresizlikten kurtulmak
15:00 Öğrenilmiş çaresizlik yaşadığımızı nasıl anlarız?
20:00 Neden çaresizlik duygusu yaşıyoruz?
33:00 İnsan ne zaman çaresizlik duygusuna kapılır?
43:00 İnsan ne zaman pes etmeli?
57:00 "Ne yaparsam yapayım olmuyor" düşüncesiyle nasıl mücadele edebiliriz?
01:12:00 Toksik pozitifliğin sebepleri nelerdir?
01:15:00 Esas olan mutlu olmak mıdır huzurlu olmak mı?
01:21:00 "Kendine İnan" tavsiyesini doğru anlamak
01:24:00 Kıyaslamak, öğrenilmiş çaresizliği nasıl tetikler?