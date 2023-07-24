VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Öğrenilmiş Çaresizlik | Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 | 369. Bölüm
Üniversite Sınav Sonuçları | Kendini Bilmek 20 Temmuz 2023 | 368. Bölüm
Soru - Cevap I Kendini Bilmek 20 Temmuz 2023 | 367. Bölüm
Sigara Bağımlılığı | Kendini Bilmek 19 Temmuz 2023 | 366. Bölüm
Keşfedilmek | Kendini Bilmek 17 Temmuz 2023 | 365. Bölüm
Ailede tartışma ortamı I Kendini Bilmek 13 Temmuz 2023 | 364. Bölüm
Soru-Cevap I Kendini Bilmek 12 Temmuz 2023 | 363. Bölüm
Anne ve çocuk beslenmesi I Kendini Bilmek 11 Temmuz 2023 | 362. Bölüm
Hayatı kaçırmadan yaşamak I Kendini Bilmek 06 Temmuz 2023 | 361. Bölüm
Soru-Cevap I Kendini Bilmek 05 Temmuz 2023 | 360. Bölüm
İç sıkıntısı | Kendini Bilmek 04 Temmuz 2023 | 359. Bölüm
Çocuklarda Otizm | Kendini Bilmek 04 Temmuz 2023 | 358. Bölüm
Mükemmel Annelik | Kendini Bilmek 27 Haziran 2023 | 357. Bölüm
Aileler için doğa etkinlikleri | Kendini Bilmek 22 Haziran 2023 | 356. Bölüm
Soru- Cevap | Kendini Bilmek 23 Haziran 2023 | 355. Bölüm
Temizlik Takıntısı ve Tedavi Yolları | Kendini Bilmek 22 Haziran 2023 | 354. Bölüm
Alınganlık ve Kurtulma Yolları I Kendini Bilmek 20 Haziran 2023 | 353. Bölüm
Karne günü çocuğumuza nasıl davranmalıyız? I Kendini Bilmek 16 Haziran 2023 | 352. Bölüm
Soru- Cevap I Kendini Bilmek 14 Haziran 2023 | 351. Bölüm
Anaokulu Öncesi ilk Ayrılık: Yaz Okulu 19 Haziran 2023 | 350. Bölüm
Hayatı Başkalarına Bağlı Yaşamak | Kendini Bilmek 19 Haziran 2023 | 349. Bölüm
Bağırsak, Beyin ve Mutluluk İlişkisi I Kendini Bilmek 14 Haziran 2023 | 348. Bölüm
Soru-Cevap I Kendini Bilmek 14 Haziran 2023 | 347. Bölüm
Üniversite sınavına gireceklere tavsiyeler I Kendini Bilmek 13 Haziran 2023 | 346. Bölüm
Öfke Patlaması ve Panik Atak | Kendini Bilmek 13 Haziran 2023 | 345. Bölüm
Stresle Baş Etme Yöntemleri | Kendini Bilmek 08 Haziran 2023 | 344. Bölüm
Soru-Cevap I Kendini Bilmek 08 Haziran 2023 | 343. Bölüm
Sosyal İlişkilerde Yakınlık Sağlamak | Kendini Bilmek 04 Haziran 2023 | 342. Bölüm
Ramazanda Kazandıklarımız | Kendini Bilmek 04 Haziran 2023 | 341. Bölüm
İnsanlar Arasındaki İlişkilerde En Temel Duygu: Güven I Kendini Bilmek 27 Haziran 2023 | 340. Bölüm
Kurban, Kurtarıcı ve Zorba Kişilerin Özellikleri Nelerdir? I Kendini Bilmek 16 Haziran 2023 | 339. Bölüm
İnsan Neden Yalan Söyler? I Kendini Bilmek 16 Haziran 2023 | 338. Bölüm
Çocukların telefon kullanımı beyni nasıl etkiliyor? I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 332. Bölüm
Oruç tuttuğumuzda vücudumuzda neler oluyor? I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 331. Bölüm
Alışkanlık Kazanma Ve İstikrar | Kendini Bilmek 04 Haziran 2023 | 330. Bölüm
Oruç ve Öfke Kontrolü | Kendini Bilmek 15 Mayıs 2023 | 328. Bölüm
Şükretmek | Kendini Bilmek (327. Bölüm) 10 Haziran 2023 | 327. Bölüm
Ramazan'da Yardımlaşma ve Paylaşma I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 326. Bölüm
Psikolojik Travmalar I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 325. Bölüm
Ayrılıkla Baş Etmek I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 324. Bölüm
Sorunlarla Yanlış Başa Çıkmanın Yolları I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 323. Bölüm
Soru - Cevap I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 322. Bölüm
Aile hayatında temel hatalar I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 321. Bölüm
İletişim ve Sosyalleşme Becerilerini Geliştirme I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 320. Bölüm
Gençlerin Dünyasına Ulaşabilmek I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 319. Bölüm
Soru-Cevap | Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 318. Bölüm
İyilik yapma psikolojisi I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 317. Bölüm
Tavsiyeye İhtiyaç Duymak I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 316. Bölüm
Deprem Sonrası Yeni Normal I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 315. Bölüm
Soru cevap I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 314. Bölüm
İnsanın iyileşme yolları ve mizacın etkisi I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 313. Bölüm
Ruh sağlığı I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 312. Bölüm
Afet yaralarını sarmak ve salgın riski I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 311. Bölüm
Soru - Cevap I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 310. Bölüm
Deprem sonrası gelecek kaygısı I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 309. Bölüm
Çocuklara deprem nasıl anlatılmalı? I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 308. Bölüm
Travmalar ve Anormal Tepkiler I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 307. Bölüm
Soru - Cevap I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 306. Bölüm
Çocukların Gözünden Deprem I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 305. Bölüm
Deprem sonrası psikolojik ilk yardım I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 303. Bölüm
Afet Yönetim Sürecinde Medya I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 302. Bölüm
Deprem Haberleri I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 301. Bölüm
Depremin Çocuklar Üzerindeki Etkisi I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 300. Bölüm
Stres ve Kriz Yönetimi I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 298. Bölüm
Soru - Cevap I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 297. Bölüm
Dijital Çağda Ebeveyn Olmak I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 296. Bölüm
Bitmeyen Bir Yorgunluk Hali: Tükenmişlik I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 295. Bölüm
Affetmenin İnsana Etkileri | Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 294. Bölüm
Kendimizi Eleştirmek I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 293. Bölüm
Pişmanlık I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 292. Bölüm
Başkalarını Suçlamak I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 291. Bölüm
Ailede Karne Heyecanı I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 | 290. Bölüm
Soru - Cevap I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 | 289. Bölüm
Sevmeye kendimizden başlamak I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 | 287. Bölüm
Ailede Bireyselleşmenin Tehlikeleri I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 | 286. Bölüm
Öfkeden Doğru Şekilde Arınmak I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 | 285. Bölüm
Erteleme Eğilimi ve Baş Etme Yolları I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 | 284. Bölüm
Empati Becerisi I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 | 283. Bölüm
Duyguları Kontrol Edebilmek I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 | 282. Bölüm
Soru - Cevap I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 | 281. Bölüm
Şiddetin Sebepleri I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 | 280. Bölüm
Korku Duygusunun Kökenleri I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 | 279. Bölüm
Bir Hastalık Olarak: Bağımlılık I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 | 278. Bölüm
Soru - Cevap I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 | 277. Bölüm
Huzursuzluğun ve Umutsuzluğun Temelleri I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 | 276. Bölüm
Kaybetme Korkusu I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 | 275. Bölüm
Zihnimizin Bize Oynadığı Oyun I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 | 274. Bölüm
İlişkilerimizi Şekillendiren Dinamikler I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 | 249. Bölüm
Utanç ve Suçluluk Psikolojisi I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 | 247. Bölüm
Geleceği Düşünmek I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 | 246. Bölüm
Eşler Arası Uyum ve Evlilikte Sürdürülebilirlik I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 | 245. Bölüm
Kişilik Özellikleri Bağlamında "Memnuniyetsizlik" I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 | 244. Bölüm
İnsan İlişkilerinde Denge Kendini Bilmek I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 | 243. Bölüm
Kararsızlık ve Gelecek Kaygısı İle Nasıl Baş Edilir? I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 | 242. Bölüm
Ailede Din Eğitimine Dair Doğru Bilinen Yanlışlar Nelerdir? I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 | 125. Bölüm
Eğitimde Ailenin Rolü Nedir? I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 | 124. Bölüm
Neden ve Nasıl Tükeniyoruz? I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 | 123. Bölüm
Çocuğunuz içe kapanık ise ne yapmanız gerekir? I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 | 122. Bölüm
Mutlu, Huzurlu, Dengeli Hayat İçin Ne Yapmalıyız? I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 | 121. Bölüm
Değişimin Penceresinden İnsan ve İlişkiler I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 | 120. Bölüm
Çocuk Öfke Krizine Girdiğinde Ebeveynler Nasıl Davranmalı? I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 | 119. Bölüm
Bedenimizin Verdiği Mesajları Duymak I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 | 118. Bölüm
Kaygı Bozukluğundan Nasıl Kurtulabilirim? I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 | 117. Bölüm
Anti Sosyal Davranış Bozuklukları I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 | 116. Bölüm
İlişkilerde En Çok Rastlanan Sorunlar I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 | 115. Bölüm
İnsanlara "Hayır" Diyebilmenin Yolları Nelerdir? I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 | 114. Bölüm
Aile İçi Şiddet ve Psikolojik Sonuçları I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 | 113. Bölüm
Geçmişten Günümüze Dizilerde Kadın Rolleri I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 | 112. Bölüm
Ani Duygu Değişimleri ve Öfke Patlaması 24 Temmuz 2023 | 111. Bölüm
Kronik Hastalıklarla Psikolojik Olarak Baş Etme I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 | 110. Bölüm
Kişinin Kendisi ve Allah ile Olan Bağı I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 | 109. Bölüm
Borderline kişilik bozukluğu tedavi edilebilir mi? I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 | 108. Bölüm
Özgüven Eksikliğini Yenmek I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 | 107. Bölüm
Narsist İnsan Nasıl Davranır? I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 | 105. Bölüm
Depresif Hallerden Kurtulma Yolları Nelerdir? I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 | 104. Bölüm
Medyada Oluşturulan Annelik Algısı I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 | 103. Bölüm
İnsanın Hayata Verdiği Anlam I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 | 102. Bölüm
İnsan Kendini Neden Yetersiz Hisseder? I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 | 102. Bölüm
Evlilik Öncesi Süreçte Yaşananlar I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 | 101. Bölüm
Yaşam Yolumuzu Aydınlatan Öğretmenlerimiz I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 | 100. Bölüm
Narsistik Davranış ve Karakter Özellikleri Nelerdir? I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 | 99. Bölüm
Geçmişten Günümüze Toplumsal Değişim I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 | 98. Bölüm
İnsanlar Neden Kıskanırlar? I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 | 97. Bölüm
Zor Zamanlarda Psikolojik Dayanıklılık I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 | 96. Bölüm
Evliliklerde Eşler Arası İletişim Nasıl Olmalı? I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 | 95. Bölüm
Geçmişten Günümüze Toplumda Kadının Yeri I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 | 94. Bölüm
Ertelemek bir hastalık mı yoksa alışkanlık mı? I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 | 93. Bölüm
Çocukların Üretkenliğini Arttırmanın Yolları I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 | 92. Bölüm
İnsanın İnanmaya Olan İhtiyacı I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 | 91. Bölüm
Mutsuzluk ve Huzursuzluk Girdabından Kurtulmak I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 | 90. Bölüm
Yalnızlıkla Nasıl Baş Edebiliriz? I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 | 89. Bölüm
Öfkeyle Nasıl Başa Çıkmalıyız? I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 | 88. Bölüm
Fobi ve Takıntılarımız I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 | 87. Bölüm
Kaygıyı Yönetmek Mümkün mü? I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 | 86. Bölüm
Tuzun İnsan Sağlığına Etkileri I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 | 85. Bölüm
Ailede, İş Yerinde, Okulda; Zorbalık I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 | 84. Bölüm
Sağlık, Hastalıklar ve Maneviyatın Etkisi I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 | 83. Bölüm
Kötülük İnsan Doğasının Bir Parçası mı? I Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 | 82. Bölüm
Duygusal Zekası Yüksek Çocuklar Yetiştirmek | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 | 80. Bölüm
Şeker Üzerine Doğru Bildiğimiz Yanlışlar | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 | 79. Bölüm
Uykunun ve Rüyanın Gizemi | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 | 78. Bölüm
Müzik ve Müzik Terapi | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 | 77. Bölüm
Geçmiş Hayatın Eş Seçimine Etkisi | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 | 76. Bölüm
Sanal Bağımlılıklar: Matrix | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 | 75. Bölüm
Yeme Bozukluğu ve Sağlıklı Beslenme | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 | 74. Bölüm
Mutlu ve Uzun Süren Evliliğin Sırları Nelerdir? | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 | 73. Bölüm
Modanın Hayata Etkisi | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 | 72. Bölüm
Ölümle Hayat Arasındaki Çizgi | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 | 71. Bölüm
Seyahatin İnsan Hayatına Etkileri | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 | 70. Bölüm
Hayatın Kontrolünü Ele Almak Mümkün mü? | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 | 69. Bölüm
Sadelik, Mutluluk ve Minimalizm | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 | 68. Bölüm
Filmler ve Süper Kahramanlar | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 | 67. Bölüm
Hayatın En Karmaşık Duygusu: Aşk | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 | 66. Bölüm
Başarıya Giden Yolda Ailenin Önemi | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 | 65. Bölüm
İsrafın Hayattaki Yeri | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 | 64. Bölüm
Çocukların Okula Hazır Oluşu: Okul Olgunluğu | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 | 63. Bölüm
Artan Gençlik ve Güzellik Takıntısı | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 | 62. Bölüm
Mekan, Hafıza İlişkisi ve Göçün Etkileri | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 | 61. Bölüm
İktisat, İnsan ve Fıtrat | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 | 60. Bölüm
Medya, Algı Yönetimi ve Manipülasyon Hayatımızı Nasıl Etkiliyor? | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 | 59. Bölüm
Düşüncenin Gücü | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 | 58. Bölüm
Ruh Sağlığı ve Maneviyat | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 | 57. Bölüm
Ruh Sağlığı ve Maneviyat | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 | 56. Bölüm
Tercih Dönemi ve İlişkilerimizin Seyri | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 | 55. Bölüm
Üniversite Tercihinin Hayata Etkisi | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 | 54. Bölüm
İnsan Sürekli Mutlu Olabilir mi? | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 | 53. Bölüm
Sanatın İyileştirici Gücü | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 | 52. Bölüm
Mahremiyet Eğitimi | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 50. Bölüm
Bayramın Bireysel ve Toplumsal Yönü | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 | 49. Bölüm
Kurban Bayramı | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 | 48. Bölüm
İnsanın Büyüme Yolculuğu | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 | 47. Bölüm
En Coşkulu Mucize: Doğum | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 | 46. Bölüm
Öğrenmeyi Öğrenmek | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 | 45. Bölüm
Her Yönüyle Kayıp ve Yas | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 | 44. Bölüm
Hayat Boyu Kimlik ve İnanç Oluşumu | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 | 43. Bölüm
Oyun Terapisi | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 | 42. Bölüm
Yaş Almak ve Yaşlılık | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 | 41. Bölüm
Moda Sosyolojisi | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 | 40. Bölüm
Yaşamın Karanlık Yüzü: Bağımlılık | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 | 39. Bölüm
Nezaket ve Adab-ı Muaşeret | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 | 38. Bölüm
Dizilerin Toplum Üzerindeki Etkileri | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 | 37. Bölüm
Her Yönüyle Psikolojik Travma | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 | 36. Bölüm
Minimal Yaşam | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 | 35. Bölüm
İletişim ve İlişkiler | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 | 34. Bölüm
Karakter, Huy ve Mizaç | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 | 33. Bölüm
İnsanın Çevre İle İlişkisi | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 | 32. Bölüm
Disleksi ve Dikkat Eksikliği | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 | 31. Bölüm
Sürdürülebilir Beslenme | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 | 30. Bölüm
Hayatın İçinde Stres | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 | 29. Bölüm
İnsan Denen Meçhul | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 | 28. Bölüm
Gençlerle İletişim | Kendini Bilmek 23 Temmuz 2023 | 27. Bölüm
Kişisel Gelişimin Hayata Etkisi | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 26. Bölüm
Dikkat, Hafıza ve Unutkanlık | Kendini Bilmek 21 Temmuz 2023 | 25. Bölüm
Affetmenin Hayattaki Yeri | Kendini Bilmek 21 Temmuz 2023 | 24. Bölüm
İnsanın Bitki İle Olan İlişkisi | Kendini Bilmek 21 Temmuz 2023 | 23. Bölüm
Dijital Yerliler ve Dijital Göçmenler | Kendini Bilmek 21 Temmuz 2023 | 22. Bölüm
Duygusal Zeka ve İlişkilere Etkisi | Kendini Bilmek 21 Temmuz 2023 | 21. Bölüm
Pandemi Sürecinde Bayramlaşma | Kendini Bilmek 21 Temmuz 2023 | 20. Bölüm
Ramazan Sonrası Beslenme | Kendini Bilmek 21 Temmuz 2023 | 19. Bölüm
Online Eğitim | Kendini Bilmek 21 Temmuz 2023 | 18. Bölüm
Öfke Nöbeti | Kendini Bilmek 21 Temmuz 2023 | 17. Bölüm
Hamilelikte Ruh Sağlığı | Kendini Bilmek 21 Temmuz 2023 | 16. Bölüm
Çocuklarda ve Yetişkinlerde Öğrenme Süreci | Kendini Bilmek 21 Temmuz 2023 | 15. Bölüm
Kişinin Kaderine Etkisi | Kendini Bilmek 21 Temmuz 2023 | 14. Bölüm
Evlenmeden Öncesi ve Sonrası | Kendini Bilmek 21 Temmuz 2023 | 13. Bölüm
Teknoloji Bağımlığı | Kendini Bilmek 21 Temmuz 2023 | 12. Bölüm
Dijital ve Gerçek Hayat | Kendini Bilmek 21 Temmuz 2023 | 11. Bölüm
Düşünceler I Kendini Bilmek 21 Temmuz 2023 | 10. Bölüm
İletişimde Samimiyet I Kendini Bilmek 21 Temmuz 2023 | 9. Bölüm
Psikolojik Dayanıklılık | Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 | 8. Bölüm
Bağlanmak | Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 | 7. Bölüm
Enneagram | Kendini Bilmek 24 Temmuz 2023 | 6. Bölüm
Belirsizlik I Kendini Bilmek 21 Temmuz 2023 | 5. Bölüm
Sosyal Kaygı ve Aidiyet I Kendini Bilmek 21 Temmuz 2023 | 4. Bölüm
Nasıl Hayır Diyebiliriz? I Kendini Bilmek 21 Temmuz 2023 | 3. Bölüm
Masalların Hayatımızdaki Rolü I Kendini Bilmek 21 Temmuz 2023 | 2. Bölüm
Günümüz Çocukları I Kendini Bilmek 21 Temmuz 2023 | 1. Bölüm

Öğrenilmiş Çaresizlik | Kendini Bilmek

Bu bölümde Klinik Psikolog Ayşenur Bayraktar ile "Öğrenilmiş Çaresizliğin Sebepleri" konuşuldu.

Öğrenilmiş çaresizlik nedir? Öğrenilmiş çaresizlik içerisinde bulunduğumuzu nasıl anlarız? İnsan ne zaman çaresizlik duygusuna kapılır? Kendini Bilmek'te bugün "Öğrenilmiş Çaresizlik" konuşuldu. Vav TV'de Nihan Yaşaroğlu'nun konuğu Klinik Psikolog Ayşenur Bayraktar oldu.

00:00 Kendini Bilmek

02:00 Öğrenilmiş çaresizlikten kurtulmak

15:00 Öğrenilmiş çaresizlik yaşadığımızı nasıl anlarız?

20:00 Neden çaresizlik duygusu yaşıyoruz?

33:00 İnsan ne zaman çaresizlik duygusuna kapılır?

43:00 İnsan ne zaman pes etmeli?

57:00 "Ne yaparsam yapayım olmuyor" düşüncesiyle nasıl mücadele edebiliriz?

01:12:00 Toksik pozitifliğin sebepleri nelerdir?

01:15:00 Esas olan mutlu olmak mıdır huzurlu olmak mı?

01:21:00 "Kendine İnan" tavsiyesini doğru anlamak

01:24:00 Kıyaslamak, öğrenilmiş çaresizliği nasıl tetikler?

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