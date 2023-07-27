Üniversite Tercihinin Hayata Etkisi | Kendini Bilmek

Üniversite tercih sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

YKS TYT AYT YDT sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler üniversite yerleştirmelerine çevrildi. Tercih yapmak için bekleyişe geçen öğrenciler, üniversitelerin taban puan ve başarı sıralamasının yer alacağı tercih kılavuzunu araştırıyor. ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde ön bilgilendirme amaçlı kılavuz yayımlanmıştı. Peki, üniversite öğrencileri tercih yaparken nelere dikkat etmeli? Üniversite tercihinin hayata etkisi nedir? Kariyer planlaması nasıl yapılmalı? Tercih sürecinde nelere dikkat edilmeli? Pandemi sürecinin üniversite tercihine etkisi nedir?

Bütün bu soruların cevabı Kendin Bilmek programında Vav TV'de cevap arandı. Nihan Yaşaroğlu'nun sunumuyla Kendini Bilmek 53. Bölümüyle sizlerle...

Kendini Bilmek'e bugün Prof. Dr. Yunus Kaya ve Dr. Rukiye Karaköse konuk oldu.

Kendini Bilmek'te bugün konuşulan konular şöyle:

00:00 Kendini Bilmek

04:00 Üniversite Tercihinin Hayata Etkisi

53:00 Tercih Sürecinde Ailenin Tutumu

01:14:00 Tercih Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

01:35:00 Üniversite Tercihlerinde Pandeminin Etkileri

01:39:00 Mesleki Doyum İle Yaşam Doyumu Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır?

01:49:00 Bölüm Değiştirmek İçin Neler Yapılabilir?

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