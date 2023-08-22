Yürümeyen Evlilikler | Kendini Bilmek

Bu bölümde Klinik Psikolog Mehmet Genç, yolunda gitmeyen evliliklerin özellikleri konuşuldu.

Mutsuz evlilikler arttı mı? Mutlu evlilik mümkün mü? Evliliklerde "Sabretmek" doğru bir yaklaşım mı? Evliliklerde sessiz kalıp alttan almak doğru mu? Kapanmamış çocukluk yaraları evliliği nasıl etkiler? Mutlu evliliklerin sırrı nedir?

Nihan Yaşaroğlu'nun moderatörlüğünde Kendini Bilmek'te bugün "Yolunda Gitmeyen Evliliklerin Özellikleri" konusu konuşuldu.

Kendini Bilmek'e bugün Klinik Psikolog Mehmet Genç konuk oldu.

00:00 Kendini Bilmek

02:00 Yürümeyen Evlilikler

04:00 Mutsuz evlilikler arttı mı?

06:00 Mutlu evlilik mümkün mü?

10:30 Yolunda gitmeyen evliliklerin özellikleri

13:30 Evliliklerde "Sabretmek" doğru bir yaklaşım mı?

15:30 Evliliklerde sessiz kalıp alttan almak doğru mu?

19:30 Evliliklerde rekabet ve güç savaşları

22:00 Kapanmamış çocukluk yaraları evliliği nasıl etkiler?

36:00 İnsanın karakteri evlendikten sonra değişir mi?

38:30 Geniş aileler daha mı mutlu?

42:00 Yakın olmak ve sınır ihlali arasındaki farklar

56:00 Mutlu evliliklerin sırrı nedir?

01:08:00 Eşler konuşmadan birbirini anlayabilir mi?

01:16:00 Evliliklerde neden sadakat problemi yaşanıyor?

01:19:00 Evliliklerdeki güven problemi nasıl çözülür?

01:28:00 Evliliklerde sınır ve sorumluluklar