Ailede tartışma ortamı I Kendini Bilmek

Ailede tartışma üslubu nasıl olmalı?

Nihan Yaşaroğlu'nun moderatörlüğünde Kendini Bilmek'te bugün "Ailede tartışma ortamı" konusu konuşuldu. Kendini Bilmek'e bugün Psikolog Elif Zahide Gök ve Aile Terapisti Ayşe Yılmaz konuk oldu.

00:00 Kendini Bilmek

05:00 Ailede tartışma ortamı neden oluşur?

25:00 Tatilde yaşanan aile çatışmaları

32:00 Aile içinde yaşanan çatışmaların temelinde ne var?

35:00 Ailede tartışma kültürü nasıl olmalı?

44:00 Çocuklar ve ebeveynler birbirlerinin isteklerine nasıl yaklaşmalı?

54:00 Çocuk-ebeveyn çatışmalarında ebeveynlerin tutumları

59:00 Çocuk-ebeveyn çatışmalarının çözümü için neler yapılmalı?

1:14:00 Ailede tartışma üslubu nasıl olmalı?