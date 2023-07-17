Keşfedilmek | Kendini Bilmek

Görünür olma ihtiyacımızın temelinde ne var?

İnsan neden keşfedilmek ister? İnsan neden iz bırakmak ister? İnsanda görünür olma içgüdüsünün temelleri nelerdir? Nihan Yaşaroğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen Kendini Bilmek programına bugün Ayşenur Bayraktar konuk oldu.

00:00 Kendini Bilmek

03:00 Görünür olma ihtiyacımızın temelinde ne var?

06:00 İnsanda görünür olma içgüdüsünün temelleri

09:30 7'den 70'e herkeste neden görünür olma içgüdüsü vardır?

12:00 İnsan neden keşfedilmek ister?

14:30 İnsan neden iz bırakmak ister?

20:30 İnsan neden bilinmek ve görülmek ister?

24:00 Arka planda kalmak insan için ne ifade eder?

30:00 Başkalarını sürekli eleştirmek aslında bizimle ilgili bir sorun mudur?

38:00 İnsanda görünür olma içgüdüsünün temelleri

54:00 Sürekli takdir gören kişiler kendi hatalarına karşı kör hale gelir mi?

01:18:00 Kendimizi tanıdığımızı sanmak ve kendimizi tanımak arasındaki farklar

01:22:00 Farkındalık zeka seviyesi ile ilgisi var mı?