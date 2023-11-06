Kişilik Gelişiminin İlişkilere Etkisi | Kendini Bilmek

Bu bölümde Doç. Dr. Özkan Sapsağlam ve Yetişkin ve Çift Terapisti Cihan Uluç ile kişiliğimizi etkileyen faktörler konuşuldu.

Kendini Bilmek'e bugün Doç. Dr. Özkan Sapsağlam ve Yetişkin ve Çift Terapisti Cihan Uluç konuk oldu. Psikolog Nihan Avcı'nın sunumuyla Kendini Bilmek yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Kendini Bilmek

02:00 Kişilik gelişiminin ilişkilere etkisi

05:00 Kişilik gelişimi ne zaman başlar?

07:05 Kişilik doğuştan mıdır yoksa sonradan mı oluşur?

13:00 Kişilik gelişimi hayatımızı nasıl etkiliyor?

16:00 Kişilik gelişiminde aile faktörü ne kadar önemli?

22:30 Kişilik gelişiminde yanlış ebeveyn tutumları neler?

28:00 Kişilik gelişimi hayatımızı nasıl etkiliyor?

35:00 Çocukluk döneminin yetişkinlik hayatına yansıması

42:00 Kaç çeşit travma vardır?

52:00 Kişiliğimizi etkileyen faktörler

01:01:00 İnsan travma yaşadığında ne yapmalı?

01:12:00 Sosyal medya kişilik gelişimimizi nasıl etkiliyor?

01:22:00 İnsan hayatta nasıl anlam bulabilir?